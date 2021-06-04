هذه حقيقة فتح المغرب لحدوده الجوية والبحرية

ينتهي قرار تمديد تعليق الحركة الجوية، الذي أصدرته المديرية العامة للطيران المدني التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، يوم العاشر من شهر يونيو الجاري؛ وهو الأمر الذي رجح إمكانية فتح المغرب لحدوده بتاريخ الحادي عشر من الشهر ذاته.

وقال مصدر مطلع لجريدة هسبريس الإلكترونية إن الحكومة “لم تناقش ملف فتح الحدود بعدُ”؛ لكن مصدرا آخر من إحدى شركات الطيران رجح أن يعلن المغرب، الأسبوع المقبل، عن إجراءات فتح الحدود بشكل تدريجي؛ وذلك بالنظر إلى مؤشرات عديدة توصلت بها شركات الطيران في هذا الصدد.

وأوضحت مصادرنا إلى أن فتح الحدود سيكون تدريجيا مع دول من قبيل إيطاليا وفرنسا وبعض الدول الأخرى؛ لكنها أشارت إلى أن إسبانيا قد يتم استبعادها من القائمة التي سيجري تخفيف القيود معها، بسبب الأزمة الدبلوماسية القائمة.

واتخذت إسبانيا قرارا جديدا يقضي بتمديد الحظر المفروض على السفر غير الضروري من دول خارج الاتحاد الأوروبي ومنطقة “شنغن”، بما في ذلك المغرب والجزائر، إلى غاية 30 يونيو الجاري.

وكانت اللجنة العلمية والتقنية لمتابعة فيروس “كورونا” التابعة لوزارة الصحة رفعت تقريرا حول “الباقة الصحية” التي يجب مراعاتها في إجراءات فتح الحدود. وتشمل هذه الإجراءات “مناطق خضراء” يمكن للقادمين منها ولوج المملكة بشكل سهل بعد تقديم فحص الخلو من فيروس “كوفيد 19″، و”مناطق حمراء” يجب على القادمين منها الخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام في فنادق تحددها السلطات المعنية.