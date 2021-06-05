هذه قيمة "إعانات مالية" لجبر ضرر الفلاحين المطرودين من "واحة العرجة"

بعد مرور ثلاثة أشهر على طرد السلطات الجزائرية للفلاحين المغاربة من واحة العرجة، توصلت السلطات المغربية المحلية، ممثلة في عامل إقليم بوعرفة، وممثلين عن الفلاحين المتضررين، إلى صيغة متوافق حولها بشأن كيفية تعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها بعد أن فقدوا ضيعاتهم وما تحتويه من نخيل وأشجار.
فقد احتضن مقر ولاية وجدة اجتماعا حضره والي الجهة الشرقية وعامل إقليم بوعرفة وأعضاء من المجلس النيابي الممثل للفلاحين المطرودين من واحة العرجة، تمخض عن اتفاق يقضي بمنح “إعانة مالية” للفلاحين المستثمرين في الأراضي السقوية، ومنح أراض لأصحاب الضيعات البورية.
وبموجب الاتفاق الذي تم بين السلطات وممثلي الفلاحين المطرودين من واحة العرجة بعد أن ضمتها الجزائر إلى أراضيها، فإن الفلاحين أصحاب النخل المسقي الذين استثمروا في واحة العرش منذ سنة 1990، سيحصلون على “إعانة مالية” بحسب عدد ونوعية النخل الذي كان يملكه كل فلاح.
وأفادت مصادر موثوقة بأن القيمة المالية التي حددتها السلطات لتعويض الفلاحين المستثمرين في الأراضي السقوية بواحة العرجة عن نخلة من نوع “أزيزا”، حددت في 8000 درهم، وقُوّم النخل من نوع “بوفقوص غراس” بـ 5000 درهم لكل نخلة.
وسيحصل الفلاحون المستثمرون في الأراضي السقوية على 4000 درهم عن كل نخلة من نوع “بوفقوص”، و2500 درهم عن كل واحدة من “نخل العصيان”، في حين سيحصلون على 2500 عن كل شجرة من الأشجار المتنوعة المغروسة بالضيعات التي كانوا يستغلونها في واحة العرجة قبل طردهم منها.
وبالنسبة للفلاحين أصحاب الضيعات البورية، فقد ارتأت السلطات أن تمنحهم أرضا بمساحة 200 هكتار سيتم تجهيزها وتحويلها إلى ضيعات فلاحية صالحة لإنبات أشجار النخل.
وشرع الفلاحون المطرودون من واحة العرجة يوم 18 مارس الماضي في تقديم ملفات الاستفادة من “الإعانة المالية” بالنسبة للمستثمرين منهم في الأراضي السقوية، وللاستفادة من الأراضي التي ستجهزها السلطات بالنسبة لأصحاب الضيعات البورية. وتضم الملفات تصريحا بعدد أشجار النخيل التي كانوا يملكونها في ضيعاتهم بواحة العرجة ونوعيتها.
وعلى الرغم من أن الفلاحين الذين طردتهم السلطات الجزائرية من واحة العرجة متمسكون بكون أراضيهم لا يمكن تعويضها مهما بلغت قيمة التعويض، نظرا لارتباطهم الوجداني بها، إلا أنهم قبلوا العرض الذي قدمته السلطات ووُقع بشأنه محضر اتفاق بين الطرفين، بحسب مصادر هسبريس.
كلشي البشر مرتبط وجدانيا ونفسيا وفكريا بالفلوس.للأسف أصبحت المادة تطغى على كل شيء اليوم .
بادرة حسنة. و ليذهب كبرنات فرنسا إلى الجحيم. و الصحراء مغربية إلى أن يرث الله الأرض و من عليها.
إن كان فعلا ما يقومون به المسؤولين من أجل هاؤولاء صحيح و بطرق معقولة بدون بيروقراطية ولا إستغلال النفوذ ولا عنصرية … فهذا شيئ جميل وسوف يعود على الوطن و على المجتمع وعلينا جميعا بربح كبير ….
انا إبن مدينة فكيك وأحد المتضررين من العدوان الجزائري على أراضينا..
اما فيما يخص التعويض فهي مجرد حبر على ورق . لأن أخيرا ظهرت طائفة أخري تدعا بني كليل لم يوافقو على تقديم 200 هكتار للسلطات لتجهيزها للمتضريرين ومنه وجدنا انفسنا ضائعين لا من جهة لبجزائر ولا من جهة بتي جلدتنا بني كيل
شيئ جميل وعادل ان يتم تعويض هؤلاء ولو جزئيا واذا اخذنا تصريحاتهم بجدية فان البعض منهم يملك اكثر من ثلثمائة نخلة وبالتالي فهو مبلغ هام
ويبقى السؤال المطروح ،،ما المقصود بالاراضى التي ضمتها الجزائر ،،هل تعنون بأنها اراضي مغربية في هذه الحالة فان التعويض يبقى خيانة عظمى للوطن اما اذا كانت جزائرية فان اصطلاح ضمتها فيه مغالطة والمفروض ان نقول استرجعتها
في جميع الاحوال ما زلنا ننتظر اولئك ،،المشركين لفوام ،،الذين استغلوا معاناة الفلاحين وراحوا يتوافدون على المنطقة من محامين وجمعيات حقوقية معلنين انهم سيرفعون دعاوى قضائية ضد الدولة الجزائرية ،،أين هذه الدعاوى ام تبحثون عن الشهرة الاعلامية ولو حساب المنكوبين في اراضيهم
اراضي العرجة اللتي ضمتها الجزاءر……..
والحقيقة اراضي العرجة الجزاءرية التي استرجعتها الجزاءر …
من طبعكم الكذب والتدليس …
احسن رد للوطن لابنائه المتضررين من جارة السوء واقصد حكام العسكر المؤتمرين باعداء الشعب الحزائري ، التي لا تربطهم بالاسلام والعروبة والانسانية اي علاقة….بشر ما هم بالبشر ..اعداء ينفثون كل دقيقة سمومهم وشرورهم وحقدهم الدفين على المغرب العصي على عقولهم القزمة….والله غالب على أمره…
المغرب يحضن ابناءه هذا افضل رد …الله المعين..
مهما طال الزمن او قصر سيقتص المغرب من عساكر المرادية فجرائمهم في حق الشعب المغربي لا تنسى ابتداء بطرد الاف المغاربة العاملين بالجزائر بعد استرجاع المغرب لاقاليمه الجنوبية، ثم ايوائهم للملشيات الانفصالية لخمسة عقود و التي قتلت الاف المغاربة عسكريين و مدنيين، ثم طرد الفلاحين الفقراء من ارضهم بالعرجة. و معاكستهم للمصالح العليا للمغرب باستمرار منذ.
الانتقام قادم و استرجاع العرجة و تندوف و بشار و القنادسة لا مفر منه.
ان الله يمهل ولا يهمل .دعاء هاذ الفلاحين من ضلم الجار العدو مقبول عند الله ونتمنى للعدو سوى التهلكة يا رب
رغم خسارتهم لمجهودات سنين طويلة، الا ان هذه الصفقة ستكون جبرا لضررهم و لو بشكل جزئي، لكن سيكون لها النفع على المدى الطويل…ستكون ضيعتكم المستقبلية على أرضكم و ستبقى للاجيال القادمة، و ويل لمن يقترب و لو شبر منكم و من ارضكم المقدسة…اغرسوا و ازرعوا و نحن سنشتري تمرنا و لن نشتري غيره باذن الله
بكل صراحة! لو وقع هذا للمواطنين الجزائريين هل دولتهم ستعطي لهم نفس التعويض الذي قدمه المغرب لهؤلاء المتضررين؟ ؟؟ لا أضن ذالك لأن دولة لم تجد حتى بورصة حليب . وليتر زيت ولا عملة صعبة تقدم المساعدة للفلاح ب 800 دولار لكل نخلة كما فعل المغرب !! راه هذا ضرب من الخيال في دولة تعيش اضطرابات في كل المجالات. وعلى اي حال نتمنى للشعب الجزائري كل الخير ومستقبل زاهر بيننا وبينهم .
جواب على 4-فكيكي معكم : و هل رحمتم أنتم بني كيل الذين عانوا معكم يا لفاكيك الأمرين. واش بغيتوهم يعطيوكم الارض ديالهم لي عايشين بيها هم و ابناءهم… اخذتم كل شيء حتى من اسم الاقليم درتوا حرب من اجل تسميته “اقليم فجيج عمالة بوعرفة” و اغلب المناصب فالجهة ديالكم و زايد دروك باغيين تديو الارض ديال رحل بني كيل لي اصلا مالقاوها لا من جهة الدولة و لا من جهتكم يا فاكيك…
واش باغيين تديو كلشي… باراكا عليكم شوي
احسن شيء سمعته اليوم ..نشكر مسؤولين على هذه التفاتة وعن تعويضات ..ونقول الجزائر. سوف تصبح تلك الأرض واشجارها وباء عليكم إلى يوم الدين……والله لا ربحتو…
تعويضات مهمة سيستفيذ منها هؤلاء الفلاحون و سيعيدون انتاج ثروة اخرى و ضيعات عصرية اكثر انتاجية و مثلما يقول المثل الشعبي اذا طردك البخيل الحسود عند الكريم تجد الكرم و الخير , نخيلهم و ضيعاتهم التي استولى عليها حكام الجزائر ستصبح حطاما بعد اشهر او سنوات قليلة مثل الضيعات الفلاحية التي تركها لهم المستعمر الفرنسي بعد استقلالهم البئيس , ستبقى قضية العرجة باقليم فكيك وصمة عار في جبين النظام الجزائري الحاقد.
احسن هدية لإخوتنا الفلاحين المغاربة من واحة من العرجة،. المغرب الذي يبني ويشيد والجزائر لازالت على حالها منذ 1962 لا يفكرون الا كيف يجعلون العصا في عجلة المغرب. وأحسن رد لعصابة الفرامجية برئاسة تبون وشنقريحة وعصابة الكوكايين برئاسة ابن تبون الذي يتاجر في جميع المخدرات بشتى أنواعها انه المستورد والموزع يجب على الشعب الحر واصلة الحراك حتى ينال استقلاله من عصابة بن بطوش وكابرانات فرنسا الذين جعلوا الجزائر قاعدة خلفية لهم ولعاءلاتهم وعصابة المرتزقة . باعيتين الفساد و الفقر للشعب الجزائري المضلوم ٠
الى صاحب التعليق المسمى رابح…راك خاسر خسران كبير انت وحكامك..سرقتو من المغرب تندوف وبشار ومناطق اخرى اعطاها لكم المستعمر الفرنسي لانكم اولادو ماشي على ينة الله ورسوله..اسكت ..بلع فمك..التاريخ والوثائق موجودة..او انتم عندكم عقدة مع التاريخ وتحقدون على المغرب بلد التاريخ . نحن سكان وابطال وجدة وبوعرفة وفكيك من يعرفكم مزيان واعمل فيكم الخير مزيان وعاونكم مزيان ….الله بيننا …والدم بيننا…..
لا لا لا
اذا كان هذا الموضوع صحيح وواقعي
فتحية كبيرة للمسؤولين