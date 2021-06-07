هل تتحول أجمل بحيرات جبال الأطلس إلى قبلة للسياحة الإيكولوجية؟

تقع بحيرة تسليت في أعالي جبال الأطلس الكبير، وبالضبط ضواحي منطقة إملشيل التابعة إداريا لإقليم ميدلت، وهي المنطقة التي تقطنها قبائل ايت حديدو وايت عبدي، وتتميز بمناظر جد خلابة وطبيعية.
تتواجد بحيرة تسليت الشهيرة ضمن المجال الجغرافي للمنتزه الوطني للأطلس الكبير الشرقي، الذي يمتد على مساحة تقدر بـ 55252 هكتارا، وتعتبر من الفضاءات الطبيعية ذات قيمة إيكولوجية نظرا لما تحتويه من النباتات والحيوانات والطيور والأسماك، حسب إفادة حسن أعمور، من الساكنة المحلية مهتم بالسياحة الإيكولوجية.
وقال أعمور، في تصريح لهسبريس، إن “بحيرة تسليت لم تنل حظها في ما يخص التعريف والإشعار كمحطة سياحية لدى المهتمين داخل وخارج المغرب”، موضحا أن البحيرة “تزخر بمؤهلات طبيعية، ثقافية، تاريخية، من شأنها أن تساهم في التنمية الاقتصادية للساكنة المحلية، لو تم استغلالها بالشكل الصحيح”، وفق تعبيره.
من جهته، أكد سعيد بلحسن، من الساكنة المحلية لمنطقة إملشيل حيث تتواجد البحيرة، أن الموقع السياحي الإيكولوجي هذا لم ينل نصيبه من الترميم والإصلاح الذي تقوم به وزارة السياحة ووزارة الثقافة لمثل هذه المواقع، مشيرا إلى أن “البحيرة محرومة من المراحيض العمومية بجانبها ولا توجد بها مقاه وفنادق، ما يهددها مستقبلا بالتلوث نتيجة قضاء الناس حاجتهم البيولوجية في الهواء الطلق”.
وطالب المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، المسؤولين، من منتخبين جماعيين وسلطات محلية ووزراء أوصياء، بـ”التدخل من أجل جلب مستثمرين لبناء مقاه ومطاعم وفنادق بعين المكان، وإحداث مراحيض عمومية من أجل تنمية المنطقة وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي”.
وأوضح أن “غياب مرافق عمومية بالبحيرة يجعلها منطقة عبور فقط، حيث تقضي بعض العائلات ساعات بالبحيرة وبعدها تغادر، وحتى المأكولات والمشروبات يتم جلبها من الخارج، ما يعني أن المنطقة لا تستفيد من البحيرة شيئا في الوقت الحالي”.
وتعليقا على الموضوع، كشف مصدر مسؤول، غير راغب في الكشف عن هويته للعموم، أن “البحيرة تعتبر من المواقع السياحية المميزة بإقليم ميدلت، وكانت دائما في دائرة اهتمامات عامل إقليم ميدلت المصطفى النوحي، الذي كان دائما على تواصل مباشر مع الوزارات المعنية من أجل تطوير البحيرة لتكون قبلة سياحية إيكولوجية كبيرة”.
وأضاف المصدر ذاته، في اتصال بهسبريس، أن البحيرة “ينقصها عمل كبير وإصلاحات كبيرة على الرغم من أنها لا تتطلب رؤوس أموال كبيرة”، مشيرا إلى أن “ملفها على طاولة المسؤول الأول على الإقليم الذي لم يدخر جهدا للوصول إلى حلول واقعية وناجعة من أجل مستقبل البيحرة”.
وتختلف الروايات المحلية حول تسمية “تسليت وإسلي”، وهما بحيرتان مجاورتان لبعضهما، الغالبة منها تقول بأن تسمية “تسليت وإسلي” تعود إلى الحب الذي جمع بين شاب وشابة إلا أنهما منعا من الزواج وقررا الانتحار بالارتماء في البحيرتين.
كل المناطق الساحرة و الجميلة عندما تصلها اقدام “السياح” تفقد جماليتها و سحرها بفعل عدم الوعي و قلة التربية البيئية. خليو هاد المناطق بعيدة على عدم مسؤوليتكم و قلة وعيكم.
J’espère qu’ils laisseront cette nature sauvage et naturelle , qu’ils pollueront pas avec des commerces bidonvilles ou industrielles
سييييييير،
المغاربة والسياحة الايكولوجية.
يجيو ليها 10 ايام تولي البحيرة عامرة دبان ناموس طوبات
ديكشي خليوه للناس للي هوما ناس،
اما حنا باراكا علينا غير بحارنا مملوءة بالقاذورات وles couches وles capotes وعلب السردين وقارورات بلاستيكية وووو.
وجب علينا جميعا تشجعيع بعضنا البعض و ذلك عن طريق اقتناء و استهلاك كل ما هو مغربي أو صنع في المغرب . كما يجب تحفيز السياحة الداخلية عن طريق تخفيضات في أسعار الفنادق و الرحلات البرية أو الجوية الداخلية . بالتوفيق للجميع
و فييين هي ضاية عوا…الى جمعناش راسنا راه ما غ يبقى والو للأجال القادمة.
أجمل بحيرة في الأطلس المتوسط هي بحيرة أكلمام نواحي خنيفرة.. من لم يرها فقد أضاع نصف عمره، فليستغل النصف الباقي في زيارتها !
اميلشيل جبال الأطلس الكبير. وليس المتوسط وتوجد بحيرتان اسلي وتسليت
ستنال حظها فقط من أصحاب الجيليات الذين ييبتزون المواطنين المغلوببن على أمرهم.
إملشيل تقع في أعالي جبال الأطلس الكبير .صحح معلوماتك أو ابتعد من أشياء هي بعيدة عنك يا (ك ا ت ب)
تقع بحيرة تسليت في أعالي جبال الأطلس الكبير وليس الأطلس المتوسط،
يجب على سكان المنطقة الاجتهاد ويقوموا بتسخير جوانب من بيوتهم للكراء مثل عيون ام الربيع بالخنيفرة وان نبقى نتسنى الإنسان يدير لي عليه يدير السبب فمثلا غير فالغابات تجد عائلات متخصصة في الماكل من الفطور إلى حتى للمساء وماشاء الله خدامين الله يزيدهم لمادا البكاء وننتظر من الآخر مد يد العون من منا لا يعرف عيون أم الربيع كلشي موجود سكن ماكل مالهم عندهم الاوطيلات نعيب زماننا والعيب فينا نستغل الانترنيت بالتعريف بالمناطق المغربية مع دكر الطرق المؤدية لها وتبيان المناظر الخلابة مللنا من البحر كساكنة الواجهة الساحلية لما لا نقصد المناطق الجبلية لكن مع ضمان الوصول بامان
كل زيارة لي للمغرب اكتشف منطقة او قرية او طبيعة خلابة… واليوم اضيف بحيرة تسليت لقائمة الامكان التي لابد من زيارتها قريبا… تحية لبلد المغرب الشقيق…
يجب الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بكرامة و وحدة بحيرات الأطلس المتوسط.
السياحة المبنية على المواقع الطبيعية تتطلب مخططا مرتبا قبليا
البنية التحتية : باحات وممرات وكراسي للجلوس مجهزة وأمنة + مرافق صحية جيدة + مراكن سيارات معبدة وآمنة + إنارة + فرق صيانة ونظافة وصيانة
أنشطة موازية ؛ متاحف للفنون المحلية + تظاهرات أخرى
الأمن حماية السياح من النصب والتحرش ومضايقة
مثل هذه الاماكن تحتاج بناء مراحيض عمومية على الاقل وتوفير حاويات الازبال للحفاظ على محيطها نظيفا، كما يمكن إنشاء فندقين ومطاعم في متناول السياح الداخليين…وتشغيل اليد العاملة المحلية للحد من الفقر والفوارق المجالية…
كمتتبع للتعريف ببحيرة اسلي وتسليت يجب اولا توطينهما بالشكل الصحيح الاطلس الكبير وليس المتوسط. ثانيا فعلا المنطقة تنتمي لاقليم ميدلت ولكن التزامات السكان والموقع الجغرافي هي أقرب لبنى ملال بحكم ارتباطها بالقصيبة عبر طريق وطنية ولك أن تسأل اهل أيت إحديدو…
بالعكس أخي التزامات ناس إملشيل مرتبطة كتيرا بمدينة الريش سواء اقتصاديا واجتماعيا وإداريا كدلك بطاقات التعريف نموذجا.المئات من إملشيل تزور يوميا الريش والآلاف تسكن الريش.وفي المرتبة التانية تأتي تنغير كارتباط تان تم أغبالة كارتباط تالت