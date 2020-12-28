هل تفرض إسبانيا تأشيرة على سكان مدن الشمال؟

تتواصل لعبة شد الحبل بشكل ناعم بين الحكومتين المغربية والإسبانية، فبعد الصرامة المغربية التي عبّرت عنها كريمة بنيعيش، سفيرة المملكة في مدريد، بتأكيدها لقضية احتلال مدينتي سبتة وامليلية؛ وبعد تعليق المغرب لاجتماع رفيع المستوى بين البلدين، وإلغاء زيارة بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، بسبب تصريحات معادية أطلقها بابلو إغليسياس، زعيم حزب “بوديموس” والذي يشغل في الحكومة ذاتها منصب النائب الثاني لرئيسها، تقول مصادر هسبريس الإلكترونية إن بعض الأطراف الإسبانية بدأت تروّج من جديد، في وسائل الإعلام، لفرض تأشيرة على سكان مدن المضيق والفنيدق وتطوان والحسيمة والناظور..
غير أن المصادر ذاتها أكدت أن ما يروج في الإعلام الإسباني غير صحيح، ولا أثر له على المستوى الرسمي.
وكانت الأوراق الإسبانية قد تبعثرت بشكل غير مسبوق، منذ اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، وتأكيد المغرب على إعادة فتح ملف احتلال سبتة وامليلية.
L’Espagne doit être sage et honnête en rendant, et remettre les zones marocaines occupées au maroc. ces dites zones ne font pas lier géographiquement à l’Europe alors qu’elle font partie de l’Afrique. et marocaines historiquement avant l’occupation. d’ailleurs l’Espagne n’as aucun bénéfice moral de les occuper iternellement alors qu’elles ne sont pas les siennes, et que le monde entier garde témoignage que se sont les villes marocaines. c’est honteux à L’Espagne de dire que ceux sont les villes espagnoles. De très bonne relations stratégique et les investissements dans tous domaines avec le Maroc meilleurs que d’être considéré un Pays coloniale.
لو كان كان الخير فالمكان والزمان والانسان كون قاع متكون سبتة ومليلية في يد الاسبان،
اصلا اش باق ميديرو سكان الشمال تماك انصح كل من يبحث عن لقمة العيش انويتوجه للصحراء قبل فوات الاوان القضية بدات كتحرك مزيان و الفرص للقيام بمشاريع صغيرة واعدة جدا و خصنا نيت تعمير الصحراء
إلى الاسد الاطلسي
واش ليبغى يعمل رواق فني يتمشى ليه فالصحراء؟
إسبانيا دولة جارة ولكن يجب الحيطة والحذر منها لأنها دائما تعاكس مصالح المغرب و تلعب بعدة ملفات منها الصحراء المغربية. اليوم يجب علينا أن نتجند وراء ملكنا ودبلوماسيتنا للدفاع عن المغرب و لعب كل الأوراق التي يمتلكها المغرب من آجل لي ذراع الدولة الإسبانية. هناك ملف الهجرة وملف الحشيش و هنا يمكن للمغرب ان لا يقبل بلعب دور الدركي. يجب على المملكة ان تظهر عين ميكا وتترك الهجرة والحشيش يغزوان اسبانيا بحرية.
طبيعي ان تتخذ اسبانيا اجرائات كرد على اي اجرائات ضدها .
حتي الان الحكومات الاسبانيه و خاصه اليساريه منها جد لينه لكن تلك الليونه سوف لا تستمر طويلا .
من لديهم مليون مواطن على الاراضي الاسبانيه ومن يتدفقون على أراضيها على مدار السنه بحثا عن قطعه خبز هم الخاسرون في النهايه.
ومتى كان مغاربة الشمال معفون من التأشيرة لدخول اسبانيا؟؟؟ على حد علمي ان الاعفاء يخص سبته ومليلية لا غير….
اصلا لا أرضى لنفسي و الله حتى بالدخول الى المدينتين المغتصيتين. لا للتطبيع مع استعمار المدينتين…لا نأبه ب visa اسبانيا لا نريد تشجيع سياحة و تجارة المدينتين…نعم لخنق المدينتين حتى نرهق الاسبان.
يجب على اسبانيا بل الاتحاد الاوروبي ان يعترفا ان سبتة ومليلية مدينتين محتلين وحان الوقت لرجوعهم الى المملكة المغربية عبر التفاوض والدبلوماسية. واقول لشباب الشمال ان يفكروا في الذهاب الى الاقاليم الجنوبية لانها سوف تشهد ازدهارا وتقدما من تدفق الاستثمارات الامريكية والاوروبية والبريطانية والاسرائيلية بل حتى العربية وسوف تكون احسن المناطق افريقيا بل حتى ستنافس بعض المناطق الاوروبية في السنوات القليلة القادمة.
الى فنان تشكيلي اضن ان الداخلة ستعرف زخم سياحي مستقبلا المستقبل واعد .
في الحقيقة كان على المغرب الا يفتح ملف سبتة و مليلية في الوقت الراهن على الاقل حتى نرسخ ارجلنا بالصحراء و نقنع امريكا بانشاء قواعد عسكرية في الصحراء و جلب استثمارات بمساعدة اسرائيلية امريكية لنستطيع الوقوف في وجه الاتحاد الاوروبي الذي حتما سيساند اسبانيا في قضية سبتة و مليلية .
المليون الذين يعيشون في إسبانيا راهم قاطعين الواد ويوم تصبح الأوضاع غير مستقرة في إسبانيا سيأخذون الحافلات والقطارات إلى دول أوروبية أخرى قد تكون أفضل لهم من إسبانيا الكية كيت ليعايش وحاصل فالمغرب.
ولذلك رجاء ماتبقاوش تحرفوا المواضيع بالتحدث عمن يعيش في الخارج من عبر الصراط المستقيم بنجاح فقد انعتق ونال الخلاص وأما من لم يعبر الصراط المستقيم فيبقى مصيره في كف عفريت.