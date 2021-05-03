هل تُرضي الولايات المتحدة المملكة المغربية بقنصلية ومناورات في الصحراء؟

تريد الرباط خطوات أمريكية أكبر في الصحراء؛ فلا الوجود الدبلوماسي الذي توج بفتح قنصلية واشنطن في الداخلة بعث بإشارات “طمأنة” إلى الجانب المغربي، ولا التدريبات العسكرية الأمريكية التي تقام هذه السنة في مناطق “حساسة” في الصحراء استطاعت “لجم” فضول الرباط لمعرفة “الموقف الأمريكي”.
ولم يعرف الموقف الأمريكي بشأن الصحراء تقدما كما كان متوقعا خلال أشغال مجلس الأمن الأخيرة؛ فالحماس الذي كان يطبع تحركات الأمريكان خلال فترة “ترامب” ما فتئ يفتر، كما أن المكالمة الهاتفية التي جمعت بين وزيري الخارجية المغربي والأمريكي، لم تتناول موضوع الصحراء، بينما أشارت مصادر إلى أن إدارة بايدن لن تتراجع عن الاعتراف بمغربية الصحراء.
وكانت الرباط تنتظر تفاعلا من أعلى مستوى من الجانب الأمريكي في قضايا الصحراء، لكن واشنطن أظهرت تريّثا وتباطؤا في الحسم النهائي لهذا المشكل، خاصة في مجلس الأمن، باعتبارها تملك مفاتيح الحل النهائي للنزاع.
هشام معتضد، باحث في العلاقات الدولية، قال إن “الوجود الأمريكي في الأقاليم الجنوبية، من خلال افتتاح قنصلية أو مناورات عسكرية مشتركة، يشكل جزءا صغيرا من خريطة الطريق الجديدة بين الرباط وواشنطن لشراكة استراتيجية طويلة الأمد تشمل كل أجزاء التراب الوطني المغربي”.
وأضاف المحلل ذاته، في تصريح لهسبريس، أنّه “في انتظار التنزيل الكامل للبرامج الاقتصادية والتجارية المشتركة بين المغرب والولايات المتحدة في الصحراء المغربية، فإن نوعية التعاون الجديدة بين البلدين تترجم الطموح الكبير لقيادتيهما لتثبيت أواصر التعاون التاريخي ليشمل كافة الأبعاد السياسية المتعلقة بملفات الأمن القومي للبلدين”.
واعتبر الخبير المغربي المقيم في كندا أن “هذا التوجه الجديد للتعاون بين البلدين، دفع الإدارة الأمريكية إلى تثبيت وجودها الاستراتيجي في الجزء الجنوبي للمملكة، وفرض قناعاتها السياسية وتوجهها السيادي، على المستوى الدولي، فيما يخص ملف الصحراء والدفع بمسار التسوية السياسية في اتجاه دعم مغربية الصحراء لإنهاء هذا الصراع”.
وأبرز معتضد أنه رغم تغيير توجه الإدارة الأمريكية الأيديولوجي وفرقائها السياسيين، إلا أن “قراراتها السيادية المتعلقة بالأمن القومي والدفاع المشترك في سياستها الخارجية، تعتبر ثوابت استراتيجية غالبا ما يتم الحفاظ عليها، وذلك لضمان معالم الاستمرارية، وتخضع لمراجعات سطحية للتأكيد عليها أو تكييفها مع المستجدات الجديدة”.
وشدد الأستاذ الباحث في جامعة شيربروك الكندية على أن “الخريطة الجديدة للتعاون الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن الذي يولي اهتماما خاصا لمنطقة الصحراء، تؤكد سعي الولايات المتحدة الأمريكية لدعم جهود المغرب الدولية في إنهاء مزاعم الأطروحة الوهمية لجبهة البوليساريو، وخاصة الدفع بالمنتظم الدولي لتبني توجه واضح، جاد وايجابي في إطار مسلسل التسوية السياسية لهذا الملف”.
من المعروف ان الولايات المتحدة لا ترضي اي احد فعلاقتها مضبوطة على المصالح لا شيء اخر غير المصالح وليس في قاموسها معنى الصديق والشقيق والاخ بل فقط الحليف!!
وعليه لا يجب مقارنة طبيعة علاقة الولايات المتحدة بطبيعة علاقات الدول الاخرى !!
امريكا عالم اخر وعقلية وثقافة اخرى ولا يمكن ان تمنح شيءا دون مقابل
la politique de nos jour se contente des dire
mais la politique des faits n’est plus la
chacun cherche ses intérêt
et l’Amérique veux qlq chose en contre partie car la gouvernance a changé aussi il faut qu’ils tire profit du faite que le maroc est pressé pour cette reconnaissance
ce président des usa est trop lent et je crois que c’est Israël même est écarté de sont agenda
avec ou sans les USA le sahara est marocain et on est bénévole pour mourir
لو أشركتنا أمريكا في الانتخابات لصوت الشعب كله على Trum
هل ترضي الولايات المتحدة المملكة المغربية بقنصلية و مناورات في الصحراء الغربية!؟؟؟ جواب بسيط فقط إذا ركعتم أمام إسرائيل تحقق كل الأحلام.
من يتعامل مع أمريكا
كالذي يتعامل مع الفحم
لا يناله إلا سواد الوجه واليدين !
الولاية المتحدة الأمريكية لا تعطي أي شيء مجانا للدول الاخرى فلابد من المقابل
فمثلا المناورات العسكرية التي تجريها مع المغرب في الصحراء. المستفيد منها هي أمريكا.
والاعتراف الأمريكي بالصحراء المغربية أيضا ليس مجانا
انما.جاء مقابل الاعتراف المغربي بالدولة الصهيونية على أرض فلسطين المغتصبة.
هذه هي الحقيقية.
في الوقت الحالي لم يعد للحليف نفس المفهوم الذي كان عليه زمن قطبي الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد السوفياتي.
أصبحت اليوم مصلحة الدول العظمى تطغى بكثير على ما يسمى بالحليف أو الدولة الحليفة.
وهذا ما يلاحظ حاليا من خلال موقف كل من الولايات المتحدة الأمريكية التي اعترفت بمغربية الصحراء على لسان الرئيس السابق ترامب، ولا فرنسا التي لها علاقات تاريخية واقتصادية مع المغرب منذ عهد الحماية، وهي تزيد توطيدا إلى اليوم. لكن دون اعترافها بمغربية الصحراء.
أين أصحاب مع التطبيع شفناكم لبقتو لينا الكيان الصهيوني وانسليتم ??!!.
الصحراء مغربية والتطبيع خيانة لا ندور حيثما قيل لنا أن ندور .
ليس عيبا ان ترتكب هذا الخطأ الفادح العيب ان تستمر بارتكابه .
فحسب ذالك الإتفاق فالمغرب رضخ للتطبيع مع اسرائيل بمقابل اعتراف أمريكا بصحرائنا .لاأطلب الآن بعد التطبيع للأسف أو لي عطا الله عطاه . سوى الوفاء للإتفاقية فأمريكا تتنصل من الإعتراف فأوقفو التطبيع المجاني قبل أن يغرقنا الصهاينة
” أو كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم” قراو غآلقرآن المجيد تعرفو عادتهم .