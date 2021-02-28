هل يتم تنظيم انتخابات 2021 في شهر شتنبر المقبل؟

أعلنت الحكومة المغربية أنها تطمح إلى تلقيح مليون شخص كل أسبوع لخلق مناعة جماعية ضد فيروس “كورونا”؛ وذلك بعد توالي توصل المملكة بشحنات اللقاح.
وفي الوقت الذي يرتقب فيه أن تشمل عملية التلقيح 25 مليونا من السكان، يرتقب أن تنتظر وزارة الداخلية نهاية التطعيم لتعلن عن إجراء موعد الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية؛ وهو ما يرجح تاريخ شهر شتنبر المقبل.
ولم يستبعد مصدر حكومي، في حديث مع هسبريس، هذا الطرح، القائم على ضرورة تنظيم الانتخابات مباشرة بعد استكمال عملية التطعيم، مؤكدا أن هذا الأمر لم يقرر بعد؛ لكنه يظل قائما.
وتبعا لما صرح به عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بمجلس النواب، فإن عملية التلقيح ضد فيروس “كورونا” الجارية حاليا في مختلف ربوع المملكة تتطلب حوالي 23 أسبوعا، أي ما يزيد عن خمسة أشهر؛ وهو ما يعني أن العملية لن تنتهي قبل يوليوز المقبل.
معندنا مانديرو بهم هدا هو عنوان دالك الدرس
لماذا هذه الإنتخابات وكل هذه النفقات كل خمس سنوات ؟ الكل يعلم أن الوزير لا يقدم شيء الكل يعلم أن موظفي الوزارة من كتاب و موظفين في مختلف درجاتهم هم المسيرون الفعليون ! إذن فلماذا تتكرر نفس العملية كل خمس سنوات ؟ طبعا الريع السياسي و مبدأ الوزيعة بين الأحزاب ليس هناك من عامل أفقد الثقة لذى المواطن أكثر من الأحزاب و فسادها الكل مل من ديموقراطية مزيفة تحركها المصالح و لوبيات الفساد و رأسمالية متوحشة
ان موعد الانتخابات المتفق عليه مع الاحزاب السياسية هو 23يونيو وان الدول الكبرى مثل امريكا وفرنسا اجرت الانتخابات التشريعية والرءاسية في اوج تفشي كورونا . وهدا ليس مبررا ابدا لتاخيرها عن موعدها النتفق عليه . وان هدا التماطل ممنهج مند سنة . كانو يبحثون عن مبررات واهية لتاخيرها سنة او سنتين لكن جلالة الملك حفظه الله تصدى لهم . وعليه فان الانتخابات ستجرى في يونيو وكفى من الترويج اعلاميا لتاخيرها وشكرا . فالشعب كره و مل .