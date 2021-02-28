هل يتم تنظيم انتخابات 2021 في شهر شتنبر المقبل؟

أعلنت الحكومة المغربية أنها تطمح إلى تلقيح مليون شخص كل أسبوع لخلق مناعة جماعية ضد فيروس “كورونا”؛ وذلك بعد توالي توصل المملكة بشحنات اللقاح.

وفي الوقت الذي يرتقب فيه أن تشمل عملية التلقيح 25 مليونا من السكان، يرتقب أن تنتظر وزارة الداخلية نهاية التطعيم لتعلن عن إجراء موعد الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية؛ وهو ما يرجح تاريخ شهر شتنبر المقبل.

ولم يستبعد مصدر حكومي، في حديث مع هسبريس، هذا الطرح، القائم على ضرورة تنظيم الانتخابات مباشرة بعد استكمال عملية التطعيم، مؤكدا أن هذا الأمر لم يقرر بعد؛ لكنه يظل قائما.

وتبعا لما صرح به عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بمجلس النواب، فإن عملية التلقيح ضد فيروس “كورونا” الجارية حاليا في مختلف ربوع المملكة تتطلب حوالي 23 أسبوعا، أي ما يزيد عن خمسة أشهر؛ وهو ما يعني أن العملية لن تنتهي قبل يوليوز المقبل.