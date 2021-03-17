هل يعتزل بلافريج العمل الحزبي؟

هل يعتزل بلافريج العمل الحزبي؟
صورة: أرشيف
الأربعاء 17 مارس 2021 - 21:31

يقترب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي عمر بلافريج من اعتزال العمل الحزبي وإنهاء علاقته بالفيدرالية التي تنسق أشغالها نبيلة منيب.

وأكد مصدر هسبريس أن بلافريج الذي توارى عن الأنظار منذ أكتوبر الماضي، قرر عدم خوض الانتخابات المقبلة، مبررا موقفه هذا للمقربين منه بأن كل ما يمكنه تقديمه في العمل البرلماني والسياسي، هو ما قدمه فعلا خلال هذه الولاية التشريعية.

المعطيات التي توفرت لهسبريس تشير إلى أن البرلماني اليساري قرر إنهاء جميع علاقاته التنظيمية مع العمل الحزبي، وبذلك يكون قد ختم تجربته الحزبية بانتهاء ولايته البرلمانية الوحيدة.

اعتزال العمل الحزبي عمر بلافريج فيدرالية اليسار الديمقراطي نبيلة منيب

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
حصيلة مائة يوم مائة مدينة
الأربعاء 17 مارس 2021 - 20:26

حصيلة مائة يوم مائة مدينة

صوت وصورة
بين العزلة والعطش
الأربعاء 17 مارس 2021 - 17:34 5

بين العزلة والعطش

صوت وصورة
مناورات مصافحة البرق
الأربعاء 17 مارس 2021 - 16:41 1

مناورات مصافحة البرق

صوت وصورة
كورونا والتعليم في كيبيك
الأربعاء 17 مارس 2021 - 15:32 1

كورونا والتعليم في كيبيك

صوت وصورة
فرص مرضى سرطان الدماغ
الأربعاء 17 مارس 2021 - 14:18 3

فرص مرضى سرطان الدماغ

صوت وصورة
اتفاقية السكك الحديدية والمتاحف
الثلاثاء 16 مارس 2021 - 21:22 5

اتفاقية السكك الحديدية والمتاحف