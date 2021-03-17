هل يعتزل بلافريج العمل الحزبي؟

يقترب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي عمر بلافريج من اعتزال العمل الحزبي وإنهاء علاقته بالفيدرالية التي تنسق أشغالها نبيلة منيب.

وأكد مصدر هسبريس أن بلافريج الذي توارى عن الأنظار منذ أكتوبر الماضي، قرر عدم خوض الانتخابات المقبلة، مبررا موقفه هذا للمقربين منه بأن كل ما يمكنه تقديمه في العمل البرلماني والسياسي، هو ما قدمه فعلا خلال هذه الولاية التشريعية.

المعطيات التي توفرت لهسبريس تشير إلى أن البرلماني اليساري قرر إنهاء جميع علاقاته التنظيمية مع العمل الحزبي، وبذلك يكون قد ختم تجربته الحزبية بانتهاء ولايته البرلمانية الوحيدة.