هل يمكن إنشاء "إسلام فرنسا"

في الثاني والعشرين من يناير 2021، نشر الأستاذ أحمد الريسوني على موقعه الرسمي مقالا تحت عنوان “اللقاح الفرنسي ضد الإسلام..!” يحدد فيه موقفه من الميثاق الذي اتفقت على إصداره ست هيئات من أصل تسع يتكون منها “المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية” (Conseil Français du Culte Musulman).

يحتوي “ميثاق المبادئ” الذي اعتبره الأستاذ الريسوني داءً أفرزته فرنسا “لمحاربة الدواء” (أي لمحاربة الإسلام) على عشر توصيات يتعهد باحترامها كل إمام بفرنسا وكل الجمعيات الإسلامية المنضوية تحت لواء المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية.

بداية يجب التذكير بالنزاعات العلنية التي رافقت مخاض هذا الميثاق وأن ثلاث هيئات إسلامية بالمجلس لم تتبناه. اعتبرت أن بعض تعهداته “تُضعف أواصر الثقة بين مسلمي فرنسا والأمة” وتعترض خصوصا على ما ورد بالنص من منعٍ للتدخلات الأجنبية في شؤون الإسلام الفرنسي وكذلك ما ورد به من توجيه أصابع الاتهام لما يسمى “الإسلاموية” أو “الإسلام السياسي”. واعتبرت هاته الهيئات الثلاث أن “بعض العبارات الواردة في الميثاق تمس شرف المسلمين ولها طابع تهميشي”.

تَسارع أغلبُ المراقبين لإصدار حكم مسبق: “اتفق مسلمو فرنسا على ألا يتفقوا”. وقد ينساق القارئ لتعميم هذا الحكم فيقول بأن موقف الأستاذ الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، يؤكد هاته النزعة العريقة القائمة على التشتت والتمزق منذ ما عرف بالفتنة الكبرى. أعتقد أن مثل هاته الأحكام الجاهزة لا تتقدم بنا نحو تقييم موضوعي وهادئ لما أنتجته قريحة هيئات منخرطة في إنشاء “إسلام فرنسا”.

لنقل أولا إن المواثيق لا تُلزِم سوى الموقعين عليها والمتشبثين بها لأنها ليست قانونا يعاقب الذين لا يحترمون بنوده. لا قانون يجبر أئمة المسلمين، ولا أي مسلم هنا في فرنسا، على التقيد بما ورد بهاته الوثيقة. والأمانة الفكرية تدفعني للاعتراف بأن الميثاق يحتوي على تعهدات جريئة لرجال الدين المسلين بفرنسا الذين أشرفوا على تحريره. لكنهم ظلوا وسيظلون، للأسف الشديد، مقيدين بما يشكل معضلة المعضلات عند كل المسلمين، منذ نشأة هذا الدين ولربما إلى يوم الدين.

ينص هذا الميثاق على مبادئ لم نعتد عليها عند أهل الدين من المسلمين:

مبدأ المساواة بين الرجال والنساء، مبدأ حرية العقيدة والضمير واحترام المرتدين عن الإسلام والمعتنقين منهم لدين آخر دون التشنيع بهم أو تحقيرهم أو تخوينهم، اعتبار أن التكفير مخالف لقيم الإسلام وأن الغلاة أو المتطرفين يعتمدون على مفاهيم عدوانية ليحرضوا على العنف والانفصالية من بينها مفهوم “الولاء والبراء” ومفهوم “التكفير والهجرة”. يعتبر الميثاق أنها ليست من مفاهيم الإسلام وأن القائلين بها محرضون على الضغينة والتفرقة والتمييز بين المواطنين. بكلمة موجزة، يعتبر محررو الميثاق أن “القيم الإسلامية تتوافق كل التوافق مع مبادئ القانون بالجمهورية”.

بعد قراءة هذا الميثاق ذي العبارات الواضحة جدا، لا يسعني سوى أن أتساءل: هل يكفي أن تحرر نخبة مسلمة ميثاقا يَعتبر أن كل ما يزعجنا ويقلقنا ليس من الإسلام ليتغير حال الدين الإسلامي؟

أعتقد أن أصل المعضلات التي تنغص حياة المسلمين بفرنسا وبكل الدول الإسلامية يكمن في معتقد ومبدأ لا مفر لهم من مراجعته، إن هم أرادوا التحرر من قيدهم الفكري وبالتالي إنشاء “إسلام فرنسا” المختلف عما سلف: القرآن كلام الله الذي تعالى وقرر ألا يخاطب أحدا من البشر.

فلما يدعو القرآن إلى الجهاد في سبيل الله بالنفس والنفيس لا يمكن لأحد أن يستنكر هذا ويسأل الله: هل كنت في يوم من الأيام بحاجة لمخلوقاتك الضعيفة لتجاهد في سبيل إعلاء كلمتك؟

أعتقد أنه بإمكان المسلمين أن يفنوا كل أعمارهم في الاجتهاد والاقتصاد دون أن يتمكنوا من تغيير ولا آية وردت بما خطه السابقون بالمصاحف، التي وصلتنا والتي تدلنا على الولاء والبراء وعلى عدم مساواة المرأة للرجل وتعتبر أن المسلمين خير أمة أخرجت للناس، تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر دون أن تستنكر، ولا مرة واحدة دعوته الصريحة إلى الجهاد.

فالأمانة الفكرية تُجبرني على الأمر بالمعروف وعلى مصارحة أخينا الريسوني في الإنسانية لأقول له: إنه لمن المنكر ألا تتقيد بما ورد بالميثاق لما كَتَبْتَ: “وتتضمن هذه المبادئ: إقرار أئمة المساجد بفرنسا، بأن مبادئ هذا الميثاق تعلو وتتقدم في الاعتبار على معتقداتهم ومبادئهم الدينية”.

فمحرروا هاته الوثيقة كتبوا شيئا آخر كديباجة. وهذا نصها بالفرنسية وبالعربية:

Préambule

Nous proclamons solennellement notre adhésion à cette charte destinée à préciser les fondements de notre mission en lien avec les valeurs républicaines. Ce faisant, nous réaffirmons d’emblée que ni nos convictions religieuses ni toute autre raison ne sauraient supplanter les principes qui fondent le droit et la Constitution de la République.

Aucune conviction religieuse ne peut être invoquée pour se soustraire aux obligations des citoyens.

Cette “charte des principes” vise à tracer les valeurs à transmettre aux fidèles et à partager avec eux, dans le respect des lois de la République et de l’éthique islamique.

[نعلن رسميًا التزامنا بهذا الميثاق الذي يهدف إلى تحديد أسس مهمتنا وعلاقتها بقيم الجمهورية. بهذا ومنذ البداية نعيد التأكيد على أنه لا يُمكن لا لقناعاتنا الدينية ولا لأي مبررات أخرى أن تحل محل المبادئ المؤسسة للقانون ولدستور الجمهورية.

لا يمكن التذرع بأي قناعة دينية للتهرب من التزامات المواطنين.

يهدف “ميثاق المبادئ” هذا إلى تحديد القيم التي يجب تلقينها للمؤمنين ومشاركتهم إياها مع احترام قوانين الجمهورية والأخلاق الإسلامية].

خلاصة القول هي أن بعض الممثلين للمسلمين في فرنسا يجدون أنفسهم اليوم مضطرين للتنكر لما ورد بمصحفهم ليعتبروا أنه لا يتعارض مع مبادئ وقيم الجمهورية. لكن واقع الحال لا يخضع لما تُنشئه هيئة ونخبة مسلمة بباريس لأن نص القرآن سيظل معارضا لتمنياتهم ولأنه لا ينص على مبدأ حرية الضمير والكفر ولا بمبدأ المساواة بين أمهات المومنين ومن يحق لهم أن ينكحنهن مثنى وثلاث ورباع وما ملكت أموال المترفين منهم ولا بمبدأ الأخوة بين المسلم والكافر بالله.

لن تتغير أحوال المسلمين بفرنسا حتى يغيروا ما بأنفسهم، بإرادتهم. فالإرادة والجرأة والعزيمة على التغيير هي ما ينقصهم.