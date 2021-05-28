هل ينجح المغرب في رفع الدخل الفردي إلى 16 ألف دولار عام 2035؟‬

يراهن المغرب، من خلال ما جاء في توصيات لجنة النموذج التنموي، على تحقيق معدّل دخل فردي يصل إلى 16 ألف دولار من الناتج المحلي بالمغرب، عبر تحقيق نسبة نمو سنوية تصل إلى 6 في المائة، بينما يرى خبراء اقتصاديون أن هذه التقديرات تظلّ “غير ثابتة” في ظلّ بطء النّشاط الاقتصادي المغربي.
وأكدت اللجنة في رؤيتها للمغرب سنة 2035 على ضرورة الرفع من الدخل الفردي ليصل إلى 16 ألف دولار، وذلك عبر تحقيق نسب نمو سنوية تصل إلى 6 في المائة، وأن ترتفع قيمة مساهمة القيمة المضافة الصناعية للتكنولوجيا المتوسطة والعالية إلى 50 في المائة، والمساهمة في سلاسل القيمة العالمية إلى 60 في المائة.
ويبلغ متوسط الدخل الفردي السنوي إجمالا حوالي 21.5 آلاف درهم (ما يقارب 2400 دولار)، وفق دراسة أعدتها المندوبية السامية للتخطيط، بينما تراهن الرّؤية التنموية الجديدة على تحقيق معدل إجمالي يصل إلى 16 ألف دولار، عبر تحقيق نسبة نمو سنوية تصل إلى 6%.
ويشير الخبير في الحكامة الاقتصادية محمد حركات إلى أنّه “من الصّعب توقّع معدل الدخل الفردي السّنوي خلال السّنوات المقبلة، بسبب المتغيّرات التي يمكن أن تحصل في العالم وتأثيراتها على الموازنات الاقتصادية”، مبرزا أنه “خلال عام 1995 أكد البنك الدولي أنّه يجب أن تصل نسبة النمو في المغرب إلى 7%، بينما نحن نتحدّث اليوم عن نسبة أقلّ في أفق 2035”.
ويعتبر أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة محمد الخامس أنه “لتحقيق هذه النسبة يجب التّقيد بمجموعة من الشروط الصارمة، أهمها تحرير الاقتصاد الوطني والقطع مع التبعية الخارجية ومحاربة تهريب الأموال والفساد المالي والاهتمام بقطاع التعليم”، مشددا على أن “تقرير اللجنة أغفل هذه المقومات الضّرورية لبناء دولة ديمقراطية”.
وأورد حركات في تصريح لهسبريس أنه “من الصّعب تحقيق معدل دخل فردي يبلغ 16 ألف دولار خلال عام 2035، بسبب النظام المالي وغياب الشّفافية وضعف الديمقراطية”، مبرزا أن “تقرير اللجنة لم يكن جريئا في رصده مشاكل الاقتصاد المغربي كما لم يقدم تقييما للوضع السّابق، واعتمد على منهج تقني وليس المنهج الكلي”.
وتابع الخبير الاقتصادي تصريحه قائلا: “هناك تبعية للخارج، خاصة لمؤسسات النقد الدولية والبنك الدولي وأقطاب اقتصادية مسيطرة على النشاط الاقتصادي، مثل القطب الفرنسي؛ وبالتالي تجب صياغة هوية مغربية مستقلة وخالصة نموذجية”، مبرزا أنه “مع التضخم المالي وعدم الاستقرار لا يمكن بلوغ معدل 16 ألف دولار”.
اشمن دخل؟ ؟ نحن نعيش الآن ولاندري هل سنكون على قيد الحياة آنذاك .كلام ثم كلام وعود ووعود .عاد غادي يبدا التخطيط؟ ؟
كما اقول داءما :: الاوهام تباع بالمجان.. هكذا قالوا سنة 2010 بأن المغرب في عام 2020 سيستقبل 20مليون ساءح سنويا ..
لا، و ألف لا، لن ينجح، مادام بقيت هذه الوجوه الكالحة و التي لا تعرف في التسيير إلا النهب و الشفط
بالجد والاجتهاد والاشخاص المناسبين في الأمكنة المناسبة ممكن
حلم لا تقطع اليأس. لتحقيق ذالك يجب خلق آلية لتقسيم الثروة بالتساوي و تقليص الاعتماد على الواردات التي تسبب عجزا تجاريا كبيرا و خلق اقصادات متنوعة و و جلب الاستثمارات الأجنبية الكبرى بشكل واسع و متنوع و عدم الاعتماد على فرنسا و اسبانيا و انظمتها فقط و تجويد التعليم ليواكب متطلبات الشغل و الاندماج في المشاريع المتوسطة و الكبرى و تشجيع المقاولات الصغيرة و المتوسطة الخ ..
ما الجدوى من رفع الدخل الفردي ما دامت الاسعار والاقتطاعات ستتضاعف مئة مرة. على اي الله يحيينا ويحييكم حتى نشوفو هداك اليوم
هناك نماذج دولية ناجحة خصوصا في ٱسيا : سنغفورة، تايوان، ماليزيا، كوريا الجنوبية
ممكن أخد نموذج من تلك النماذج و تطبيقها حرفيا في المغرب
لماذا لا نستفيد من التجارب الٱسيوية ؟
النموذج الفرنسي المطبق منذ 70 سنة لم يعد صالحا
في نضري والله اعلم كاتب مقال يمكن غلط بغا يقول 16000 ريال وهو قال 16000دولار
بعد شوهة الأطفال لي هاربين لسبتة ولي هيكونو بالغين في 2035 تنظن أن الشعب هيبقى مزلوط والعصابة الحاكمة هتزاد غنى
شروط النجاح بقاء حفيظ العلمي و أخنوش و ناصر بوريطة و الحموشي لأنهم أبانوا عن مهنية جيدة و ان يبتعد عنا المتاجرين بالدين و خيرات البلاد و على المواطن المغربي ان يعري على كتفه و لا يكتفي بالجلوس في المقاهي و الكريتيك الخاوي
الجواب هو لا وألف لا ،من سابع المستحيلات ،لأن الفساد ينخر في المغرب وصعب القضاء على الفساد في المغرب.
في سنة 2035 سيكون رقم 16 ألف دولار دخلا تحت خط الفقراء..
نيني يامومو حتى 2035 كما اعتادوا ان يفعلو في الماضي فكانت سنة 80 وبعدها 90 وبعدها 2000 وبعدها 2010 وبعدها 2020 وهكذا والوضع يزداد تازما وسوءا وسوق الوعود الوهمية تزدهر الى ما لا نهاية بعيدا عن ادنى احترام لعواطف المواطن وحتى كرامته اش دانا 2035 والوضعية متازمة بشكل رهيب وفشل كل المخططات بتفشي البطالة والفقر وتراجع مهول في مستوى عيش السكان !! باًركة من الاستهزاء من ذكاء المواطنين!!
السلام عليكم
هناك مثل ينطبق على هته الواقعة.
في المشمش.
الناس مدابزة غير مع السميك وأغلب المواطنين يتقاضى 1500 إلى 2000 درهم، أما أصحاب 0 درهم فهم بالملايين.
كاليك 16 اااااالف دولار، لا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم بالتاكيد سينجح في رفع الدخل الفردي للفساد والمفسدين
للوصول إلى 16000$ الناتج الداخلي حسب الفرد على الناتج الداخلي الخام ان ينتقل من 124 مليار دولار هذه السنة إلى ما يزيد عن 600 مليار دولار سنة 2035 اي ما يتطلب معدل نمو على الأقل 11% أي الأخذ بعين الاعتبار الزيادة السكانية إلى ما يزيد عن 41 مليون نسمة. و ليس ما يعتقد اشباه خبراء الاقتصاد ظنا منهم انه يجب فقط مضاعفة الناتج الخام
متل يقوله الكثير من المغاربة
سيري الدجاجة حثى لتازة
بالطبع إذا تم أخذ أموال الفوسفات من الاددس وتوزيعها
رفع الدخل الفردي إلى 16 ألف دولار عام 2035؟سيري الدجاجة حتى تازة ههههههه
واش 16ألف درهم ولا 16 ألف دولار غير فهموني
المغربي كيطمع في دخل مستقر غير خودوا هاديك 16 ألف دولار
لماذا حساب الدخل الفردي المغربي سنة 2035 بالدولار. ياكما من بعد اعتراف الأمريكي بالصحراء غادي اتبعها توحيد العملة
يقدر اي مغربي يدخل هاد المبلغ بالشهر من دابا، غير ساليوا لينا مع النصابة وناهبي الاموال العامة ويبان الخير…
يا ريت وصلوهانا غير 10000 دولار والله حتا نرجعو لبلادنا
في أي سنة ستفتح لنا الحدود البحرية والجوية والبرية , الجارة الشرقية المسمى الجزائر أعزكم الله ستفتح جميع حدودها يوم ١ يونيو,
اين نحن من سنة 2035 هذا ضحك على دقون الشعب المغربي يجب رفع الدخل للشعب حالا دون تماطل اما حتى 2035 فلا حاجة لنا من هذه اللكاذيب المفضوحة كل المخططات التي رسمتم لم تطبق يوما على ارض الواقع مجرد حبر على ورق انتم تعلمون جيدا ان الشعب فقد الثقة في المسؤولين كلفة من حكومة واحزاب وبرلمان ومجلس المشتشارين ووووو الخ اذن كفانا استهتلرا بعقولنا كفانا استهزاءا بنا لم ولن نثق فيكم ابدا ولن نصوت لكم افعلو ما تشاءون بهذا البلد خدو المناصب خدو الكراسي وخدو هذا الوطن خدو الارض والبحر والجو والاكسجين لانريد منكم شيءا
واش من نيتكم
2000درهم في الشهر مبغاتش تزاد هدي 30 عام صافي عيت من دنيا شديت التقاعد ب 0 درهم
اكاديب…
على حسب مانرى ونحن ساكنة كوكب الارض بان هذه ارقام ساكنة كوكب اخر لاعلاقة لنا بها. نطلب من هذه الساكنة ان تاتي لزيارتنا في يوم من الايام.
لم أعد أثق في الشفوي…؟؟..!!!!!!!!¡!¡!!!!!!!!!! والله أعلم
لا أدري لم كل هذا الكلام عن النموذج التنموي و اهدافه!!!!
لم الحديث هنا عن الدخل الفردي؟؟؟ ببساطة لأن هم المواطن هو جيبه، إذن المقال مختار بعناية لاظهار مزايا النموذج التنموي!!!!
لكن هيهات ثم هيهات!!! فالمواطن العادي له رؤيته و هي صاءبة: إذا أراد المغرب تحقيق نمو و دخل محترم، فما عليه سوى ضبط مصاريفه أولا، فنحن نرى المال يشتت في كل الاتجاهات بطرق مقننة مبالغ فيها(كثرة التعويضات ) و اخرى بطرق ملتوية و تواطءات النافذين حين انجاز المشاريع التي ينفخ في ميزانياتها و تنجز بشكل رديء….و ما خفي اعظم!!!
إذن الحل يبدأ من ضبط صرف أموال الدولة و تتبع طرق صرفها و معاقبة كل متجاوز للقانون بصرامة. أما الضرائب، فكثيرا ما سمعنا مسؤولين عبر الشاشة يصرحون أن فءة كبيرة من المقاولات الكبيرة و التجار الكبار لا يؤدون الضرائب!!!!! و هذا غريب!!!!
أين الدولة؟؟؟ أين القانون؟؟؟؟
لن ينفعنا هذا النموذج و لا اية وصفة إن لم نقطع مع هذه الممارسات!!!!!
الدخل الفردي سيبقى على ما هو عليه دُرَيهِمات معدودة يحصل عليه الفرد ضمن شريحة كبيرة من الشعب الذي يكدُّ و يجِدّ دون مساعدات و لا رعايات من السلطات الحاكمة ، و لرُبَّما سينزل دخلُه الى الحضيض عام 2035.
اظن ان كاتب المقال أخطأ بين ppa و ppn حيت النموذج المقترح يتكلم على 16000 دولار ppa الدي هو اليوم 9000 دولار، اما ادا كان يقصد ppn فهد مستحيل لانه لا يتجاوز في 2019 تقريبا 3400 دولار
رفع الدخل الفردي راه ممكن وسهل. الصعب هو رفع الدخل مع عدم الرفع من الاسعار. لانه نقدر الدخل ديالي يولي 16000 درهم ولكن كيلو دمطيشية ب 20 درهم.
غير بالعقل واش من 21000 درهم سنويا إلى 160000 درهم في 2035. هذا نموذج متفائل جدا صيغ للمجاملة فقط. لبلوغ هذه النسب يجب أن يكون قطاعي التعليم والصحة قد تم هيكلتهما وذلك لمواكبة الجبل الجديد الذي سيبلغ 24 سنة في 2035. ما نراه حاليا ان هاذين القطاعين جد ضعيفين فكيف يا ترى سنخلق الثروة بجيل جاهل ومريض.
ان هذه الخرجات إنما للاستهلاك فلا يستقيم أي تخطيط إلا بعد إصلاح التعليم والصحة وهذا مالم يحصل حتى يومنا هذا.
النموذج التنموي الجديد ولد ميتا وحكمه الفشل والإفلاس الحتمي المحتوم!لماذا؟بحجة التاريخ والسوابق!الإصلاح الإفسادي مستمر منذ نهاية القرن19!القرن20جاء بالاستعمار!القرن21جاء بالتطبيع!حماية تعوض الحماية والاحتماء من الشعب بالقوى الاستعمارية!الحق يقال!شرط التنمية الأول هو قول الحقيقة!اتجارب العمق التاريخي غـفِلَطْخِسْ!ثانيا،لم ينجح أي ورش،مشروع كبير أطلق منذ1999؛باستثناء النجاح النسبي لشبكة الطرق السيارة!لكن قياسا مع عالمنا،هذا ليس نجاحا وإنجازا!إفلاس كارثي لل إندهاش؛أي ال م.و.ت.ب التي لم تكن مدهشة!فشل إصلاح التعليم؛الإصلاح الدستوري،المدوني، الإداري،السياسي الديموقراطي،القضائي،الاقتصادي،الاجتماعي!تم تكريس و ترسيخ الاستبداد بجنوح طغياني سلطوي،الفساد،الريع،النهج الخطبي بدون فعل،الاحتكار، النهب،تهريب الثروات،الرشوة،الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان!ثالثا،التقرير برأ،خَبَّاهَا،غَبَّرْهَا،هذه المعيقات!لم يذكرها بتاتا!نية مبيتة للاستمرار على نفس النهج!عكس ذلك اتهم الواجهة،أي وسائل الفشل مع تبرئة ساحة الأسباب الحقيقية,العميقة للفشل والمسؤولين الفعليين عنه!في تقرير و مشهد عبثي،المذنب أصبح ذئبا قاضيا
ثالثا،التقرير برأ معيقات التنمية،خَبَّاهَا،غَبَّرْهَا،هذه بعدم ذكرها بتاتا!نية مبيتة للاستمرار على نفس النهج!عكس ذلك اتهم الواجهة،أي وسائل الفشل مع تبرئة ساحة الأسباب الحقيقية والعميقة للفشل والمسؤولين الفعليين عنه!في تقرير ومشهد عبثي،المذنب أصبح ذئبا قاضيا بريئا!أكل الخرفان ويتهم الراعي البريئ!من فشل وفشلوا طيلة20 سنة،هل سينجح وينجحون في15سنة؛علما أن الإشكاليات,الأزمات تعمقت,تجذرت عما كانت عليه في 1999!نصف جيل ضاع مستقبله!الإصلاح لا يتم,لا ينجح أبدا بمن أفسد!رابعا،التمويل غير مضمون!الديون,الاستدانة لم تكن أبدا حلا,رافعة للتنمية!الاستدانة تكرس التخلف,لا تحفز التنمية!هل مستعدون لتعليق,تجميد دفع الديون كليا لمدة 15سنة إلي حين التعافي تنمويا؟الإجراء المساعد الوحيد!هل سنعول على المساعدات مرة أخرى والديبلوماسية البوريطانية التوريطية كحلاتها و زركاتها على جميع الجبهات؟خامسا،النموذج التنموي ليس شعبيا،لا يعبر عن إرادة الشعب من خلال قواه الحية الحقيقية!سادسا،النموذج التنموي يكرس في شكل بيان ترافعي،ترفعي،دستوري ركيك الوضع السياسي،الاقتصادي والاجتماعي القائم المسؤول الأول والأخير عن الفشل!
لماذا ينجح و يتميز الإنسان المغربي في الخارج ويتم تفشيله،تهميشه،تحقيره محليا؟هذا”النموذج”غير نموذجي،غير طبيعي في زمن التطبيع!هذا تحقير للشعب المغربي الأبي!هل سمعتم أن تركيا،سنغافورة،إيران،كوريا الشمالية أو الجنوبية تكتب نماذج تنموية على الورق؟إنها كتبت فصول التقدم بمداد من إنجاز!تركيا صعدت في 20سنة!سنرى كيف ستحتفل بمئوية ثورتها في2023!هؤلاء في2035سيكون عمرهم ما بين70و75 سنة!يعني القبر أوالسليت للخارج بعد الخروج من أمام بزولة المسؤولية!في2035سيقولون لنا باي باي!دبروا روسكم!هؤلاء يعقدون مستقبل ومهمة الشباب الصاعد!ماذا نحن فاعلون؟ التعبئة العامة لإسقاط الأكاذيب وبيع الأوهام!الجواب بسيط:النظام السياسي، الاقتصادي والاجتماعي فاسد,مغشوش،خطيئة وجريمة الخلود في المناصب تغتال الطاقات،الثروات الوطنية غير مسخرة في مصلحة المواطن والوطن،السياسة فاسدة،الاقتصاد بورشوازي!نشهد تحوله مع السياسة للتطبيعوازية والتطبيعيونية!المجتمع متحلل ومنافق،الوصولية قتلت الأصالة! اقرؤوا كتاب مونتسكيو “اعتبارات في أسباب عظمة الرومان وانحطاطهم”!ماذا تحقق من رؤية2015ـ 2030لإصلاح التعليم و الإجهاز عليه!هل الفساد يصلح مصلح؟