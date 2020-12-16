هيئات تروم تدارك نقص مستوى التلاميذ في العلوم

تحضر منظمات جمعوية بجهة الدار البيضاء سطات لمبادرة تربوية تهدف إلى تدارك نقص مستوى التلاميذ في عدد من المواد التعليمية، خاصة العلمية منها.

وقال حسن السلامي، نائب رئيس جمعية المنظمة الكشفية أشبال المغرب، إن هذه المبادرة جاءت في وقت تعالت أصوات أولياء الأمور التي تطالب بتدارك مسألة تراجع مستوى التلاميذ في مادتي الرياضيات والفيزياء، بسبب الآثار السلبية التي خلفها تفشي فيروس كورونا.

وأضاف السلاهمي، في تصريح لهسبريس: “لقد قمنا بتحضير مجموعة من الورشات، التي سيتم إطلاقها قريبا، تستهدف توفير دروس حضورية لعدد محدود من التلاميذ في كل ورشة عمل، حفاظا على تعليمات وزارة الصحة بشأن التباعد، والتي سيشرف عليها أساتذة متخصصون في المواد العلمية المستهدفة”.

وأضاف المتحدث في التصريح ذاته: “سيكون عملنا مكملا للعمل المهم الذي يقوم به رجال التعليم بالمؤسسات العمومية، والذين اشتغلوا بكفاءة عالية في هذه الظروف الصحية الاستثنائية”.

من جهته، أكد محمد الصبار، رئيس شبكة جمعيات المجتمع المدني بجماعة مولاي عبد الله أمغار ضواحي الجديدة، أنهم بصدد التفكير في مبادرة تربوية تهدف إلى الرفع من المستوى التعليمي للتلاميذ في المواد العلمية، تعتمد تقنية التعليم عن بُعد.

وأضاف الصبار، في تصريحه لهسبريس، أن “المبادرات التي تهدف تحسين المستوى الدراسي للتلاميذ يجب أن تتم في إطار يحترم الشروط القانونية، من خلال الحرص على التنسيق مع المصالح التابعة لوزارة التعليم، لضمان مردودية أكبر في هذا الإطار”.