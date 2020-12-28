هيئة المحامين في الرباط تنتخب عدنان نقيبا جديدا

انتخبت هيئة المحامين بالرباط نقيبها ومجلسها بنسبة مشاركة قاربت 80%، وبمجموع 1388 من أصل 1870 محاميا.

وعاد منصب النقيب للمحامي عبد الإله عدنان بعدد أصوات بلغ 998 صوتا، متقدما على منافسه عزيز روبيح، الذي حصل على 985 صوتا.

يذكر أن هذه كانت آخر انتخابات للهيئات المهنية للمحامين على الصعيد الوطني، بعدما انتهت 16 هيئة من انتخاب هياكلها، سواء على مستوى النقباء أو أعضاء المجالس.