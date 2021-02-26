"هيونداي" تقدم سيارتها الكهربائية Ioniq 5 الجديدة

كشفت شركة هيونداي النقاب عن سيارتها الكهربائية Ioniq 5 الجديدة، التي تندرج ضمن فئة موديلات الكروس أوفر.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن السيارة الجديدة تظهر بطول 4.64 متر، كما تتوفر في أربعة إصدارات بنظام الدفع الخلفي والرباعي، وبقوة تتراوح من 125 كيلووات/170 حصان إلى 225 كيلووات/306 حصان.

وتقف سرعة Ioniq 5 على أعتاب 185 كم/س، كما يمكنها الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 5.2 ثانية. ويتوفر لسيارة هيونداي بطاريتين سعة 58 أو 72.6 كيلووات ساعة، مع مدى سير يصل إلى 480 كلم.

وتزخر المقصورة الداخلية بشاشة Head-up بتقنية الواقع المعزز، كما توفر وحدات خلايا شمسية بالسقف طاقة كهربائية لدفع مسافة 2000 كلم سنويا.