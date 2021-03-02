"واد نون السينمائي" يتوج فيلم "الموجة الأخيرة"

في حفل رقمي، أعلنت جوائز مهرجان واد نون السينمائي في دورته التاسعة. وظفر بجائزة واد نون لـ”أفضل فيلم مغربي روائي قصير” “الموجة الأخيرة” للمخرج مصطفى فرماتي، مع تنويه خاص بفيلم “أندور” للمخرجة نورى أزروال.

وشارك في هذه المسابقة كل من “شرخ” لبلال طويل، و”محنة” لنجيب الأسد، و”في قلب القمر” لهشام البركاوي، و”طائر أزرق .. حالات ذهنية بلا معنى” لموحا أوحديدو، و”الرقص على الأشواك” لنور الدين بن كيران، و”جزيرة ليلى” لمصطفى الشعبي، و”سارق الذاكرة” لمنير علوان.

وظفر بجائزة واد نون لأفضل فيلم روائي دولي قصير الفيلم السوري “الزيارة” لمخرجه عمرو علي، في الصنف الذي تبارى فيه كل من الفيلم الفرنسي “فانسان قبل منتصف النهار” لغيوم مانغي، والغيني “بينطا” لجاك كولي، والعراقي “عنقاء” لأبرار الجبوري، والتونسي “ميكانيزم” لمحمد علي عتيق، والمغربي “آلو بسي” لمهدي عيوش.

وفاز الفيلم المغربي الهنغاري “إيكاروس” لسناء العلاوي بجائزة واد نون لأفضل فيلم وثائقي دولي قصير، في المسابقة التي شارك فيها كل من الفيلم الجزائري “ملك الاسترداد” لعبد الله منصور بوغراف، والتونسي “الأرض هي دارنا” لنعمان نعمان، والمصري “عالم موازي”، والمغربي “86 يوم” لمراد خلو وحسن معناني.

يشار إلى أن مناقشات لجنة التحكيم للأفلام تمت “عن بعد”، برئاسة المخرجة الفرنسية لورين بوبي، وعضوية المسرحية والمخرجة المغربية لطيفة أحرار، والممثل والمخرج التونسي وسيم القربي.