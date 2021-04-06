وزارة التربية الوطنية تنفي خبر توقف الدراسة 

نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بشكل قاطع، ما جاء في بلاغ مفبرك، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم من خلاله مروجوه أن الوزارة قررت “توقيف الدراسة بالنسبة لكافة المستويات ابتداء من يوم الاثنين 13 أبريل الجاري وحتى إشعار آخر”.
وجددت الوازرة في بيان حقيقة التأكيد أنه لم يطرأ أي تغيير على سير الدراسة، مضيفة أنها تحتفظ لنفسها بحق المتابعة القضائية ضد الشخص أو الأشخاص الذين يعمدون إلى الترويج لهذه الأخبار الزائفة.
اصلا راها واقفة سير واجي بلا فايدة الوالدين كيصرفرو والتلاميذ ضايعين الله ياخذ الحق فهاد المسؤولين اخر الزمان.
يجب على وزارة التربية الزطنية ان توافق مفبرك البلاغ وتوقف الدراسة ابتداء من يوم الاثنين 13 ابريل في جميع اقاليم المملكة لان الوباء ينتشر بين التلاميذ والطلبة كل يوم كالنار في الهشيم
مصدر حكومي ينفي اشاعات الإغلاق الليلي في رمضان ومصدر من وزارة التعليم ينفي إشاعة توقف الدراسة الحضورية.. فلماذا لا تستعينون بالاستعلامات العامة لحجب تلك الإشاعات من مواقع التواصل الاجتماعي.
الجاحظ في مرآة تشارلز داروين
ويتضح من الكتاب إدراك الجاحظ بأن الكائنات والعالم الطبيعي في صراع دائم للبقاء وأن هناك أنواع أقوى من أنواع أخرى. وحتى تضمن البقاء، يتوجب على الحيوانات أن يكون لديها سمات تساعدها على التنافس على العثور على الطعام وعلى ألا تكون فريسة لحيوان آخر وعلى أن تتكاثر. وهذا يؤدي إلى تغيرها من جيل إلى آخر.
تأثير الكثير من علماء المسلمين الذين جاءوا بعده بما كتبه، حيث قرأ علماء ومفكرون مثل الفارابي والبيروني وابن خلدون أعماله. كما يعرب الباكستاني محمد إقبال عن أهمية الجاحظ وتأثيره عليه في سلسلة من المحاضرات التي نشرت عام 1930، وكتب قائلاً: الجاحظ هو من أوضح التغيير الذي يحدث لحياة الحيوان بسبب الهجرة وتغيير البيئة. فهل اطلع تشارلز داروين على كتاب الحيوان أو على ترجمات جزئية منه؟ لا وثائق تؤكد ذلك أو تنفيه، ولكنّ الجاحظ يظهر واضحاً، جليّاً، في مرآة تشارلز داروين.
عبدالرزاق دحنون
نطالب الوزارة بتفعيل و تطبيق مسطرة العزل و الطرد في حق المتعاقدين الانتهازيين الذين اخلوا ببنود عقد عملهم الموقعين عليه طواعية و بارادتهم..لقد طفح الكيل و وصل السيل الزبا..خسئتم يا اساتذة آخر الزمان
حنا بغينا حجر حيت مكاينش كاع تباعد في مدرسة او مابقاتش كاع احتياطات او كاينين شي تلاميد كيقراو معي مابقاوش كيديرو كمامة يعني هادشي راه في خطر خسكم تلقاو شي حل ايلا مابغيتوش لحجر صحي
لا نريد توقيف الدراسة كما وقع في السنة الماضية وكل منا يعلم علم اليقين نتائج التعليم عن بعد ما نريده هو طرد المتقاعسين الكسالى الذين يضعيون تلاميذتنا وأبناءنا في هدر زمنهم المدرسي خصوصا ونحن على مشارف نهاية السنة الدراسية.
هؤلاء ابانوا عن مصلحتهم الشخصية ولا يفكرون في مصلحة فلذات أكبادنا
الشعب كله ضد هؤلاء الحثالة وكل الشعب مع طردهم وليبدأ الوزير في تنفيذ مسطرة العزل في حقهم.
يجب عل الحكومة اتخاذ إجراءات صارمة في حق الأساتذة المضربين ومن يساندهم من اداراة وأساتذة اتخذوا هذه الظرفية ليتهاونو في عملهم.كاقتطاعات الأجور.الطرد …….
هده الأخبار الزائفة مصدرها الحكومة وليس الشعب
لالة زينة او زادها نور الحمام المستوى في الحضيض واذا توقفت الدراسة فانتظروا الاسوأ الغريب في الامر ان الاباء والامهات غير مكترثين لما يحدث يتتبعون أخبار الفنانين ولما يسموهم بالنجوم أكثر من اهتمامهم بتعلم أبنائهم.قلبي يتمزق لما ال اليه التعليم ببلادنا.
لي بغيت نعرف انا هو هد الناس واش كيضحكو علينا واش بناليهم عندنا لكرون ولا شنو واش الدراسة كينا بعد عاد غنشوفو واش تقطعات نتوما تقرو ولدكم حنا كضحكو علينا الله ياخد فيكم الحق ولكن منهنا غنعرفو الحزب المنافق دار من شعب فاش اعيش ادمرنا حنا فكولشي
وزارة التعليم كتعبر طونسيو شعب مغربي في قرراتها
بغينا إغلاق المدارس …………..
اامتقاعسون المتعاقدون هم وراء نشر البلبلة والفوضى بإيعاز من تنسيقيات العدل والإحسان .
الاقتطاعات ثم الاقتطاعات ثم وإحالة على المحاكم احتراما للعقود الموقعة بينهم وبين الأكاديميات المشغلة.