وزارة التربية الوطنية تنفي خبر توقف الدراسة 

نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بشكل قاطع، ما جاء في بلاغ مفبرك، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم من خلاله مروجوه أن الوزارة قررت “توقيف الدراسة بالنسبة لكافة المستويات ابتداء من يوم الاثنين 13 أبريل الجاري وحتى إشعار آخر”.

وجددت الوازرة في بيان حقيقة التأكيد أنه لم يطرأ أي تغيير على سير الدراسة، مضيفة أنها تحتفظ لنفسها بحق المتابعة القضائية ضد الشخص أو الأشخاص الذين يعمدون إلى الترويج لهذه الأخبار الزائفة.