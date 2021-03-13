وزارة التربية تنفي اللجوء إلى توقيف سير الدراسة

قالت وزارة التربية الوطنية إنها رصدت عمد بعض الأشخاص إلى تداول بلاغ مفبرك، منسوب إليها، بخصوص توقيف الدراسة بجميع الأسلاك والمستويات، انطلاقا من 16 مارس الجاري وحتى إشعار آخر.
وذكرت الوزارة، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنها تنفي نفيا قاطعا إصدار أي بلاغ بهذا الشأن، كما تذكر التلاميذ والأسر على أن العطلة المدرسية تمتد من يوم الأحد 14 مارس وإلى غاية يوم الأحد الموالي، على أن تستأنف يوم الاثنين 22 مارس.
“إذ تقدم الوزارة هذا التوضيح، فإنها تحتفظ لنفسها بحق المتابعة القضائية ضد الشخص أو الأشخاص الذين يعمدون إلى الترويج لهذه الأخبار الزائفة”، يردف البلاغ الرسمي نفسه.
يجب الضرب من حديد على أيدي كل التلاميذ الكسالى الذين يريدون إحباط أبنائنا وزملائهم المثابرين بإصدار مثل هذه البلاغات
وزارة الشفوي و التدريس عبر التيمم. وزارة الحيف و الحكرة.
يجب على وزارة التربية الوطنية أن تكون صارمة للغاية مع هؤلاء العبثيين.لن تحتاج لجهد كبير حتى تخلص للمتسببين في هكذا أعمال صبيانية وتحريضية مغرضة.معروف طبعا من في صالحهم خلق البلابل وعرقلة المسار.لن أقول أكثر من ذلك.الحزم والصرامة والعقاب الفعلي القاسي هو من سيكفل إيقاف الفوضى بوزارة التربية والتعليم.
انه نفسه بلاغالوزارة الحقيقي لكن المقصود به 16 مارس 2020 وليس 2021. يجب فقط التركيز في التاريخ
أكبر فئة تتفنن في صنع أخبار زائفة هي : فئة رجال التعليم ، فالمتتبع لمنتدياتهم عبر الشبكة العنكبوتية ، يلاحظ الكم الهائل من مذكرات مزورة و تحمل تأشيرات وزراء التربية والتعليم، و الهدف خلق البلبلة و إظهار مأساة القطاع التي و ان كانت فإنه تعود لتصرفات صبيانية لرجالات تعليمنا…..و لكن الفراغ و العطل قد فعلت فعلتها و اتضح للجميع عدم نضج جيل بأكمله من الأساتذة لطالما يكون الإضراب و الغياب و السلم و الدرجة و الرتبة أكبر آماله و أحلامه ، و أرى أن حب الوطن يغيب عند هذه الفئة، بل يناصرون حتى أعداء الوحدة الترابية المغربية في مسمياتهم من سبيل كلمة المخزن التي يتشفى بها معظمهم في تدويناتهم .
كل من هب ودب أصبح بإمكانه أن يقول ما سولت له نفسه من أباطيل وأكاذيب .تقريبٱ كل ما يروج 80في المئة منه كذب وتلفيق
تتكلم على المثابرة وكأنك أبنائك يدرسون في البعثات الأجنبية وينهمكون في التحصيل والتحليل والإبداع، ماكاين غير حفظ وعرض وإذا ماعرضتيش تاكل فلقة. هذه هي القراية عندكم.
هههه انا لا أرى إن كانت هناك دراسة أصلا.الاطفال المسجلين في المدعرس يلعبون طيلة النهار أمام منازلهم كأنهم عندهم عطلة ما لا نهاية.أين هي هذه الدراسة إذن
براكا اعلينا من لكدوب….. بغينا اوليدتنا ارجعوا إلى-الأمام او اللدراسة……وترجع الدراسه كما كانت خصوصا الن الاصابات في انخفاظ؟؟؟؟
عن قرب، لا يجوز لك الحكم على رجال ونساء التعليم كافة. حكمك هذا صبياني يفتقر إلى قاعدة صحيحة. رجال ونساء التعليم من أكبر الغيورين على هذا الوطن وأبناءه، فكفى من الأحكام التي لا اساس لها، وكفى من ضرب من علموك… تحية لرجال ونساء التعليم كافة، وتبا لمن قل أدبه وتادبه تجاههم.