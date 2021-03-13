وزارة التربية تنفي اللجوء إلى توقيف سير الدراسة

قالت وزارة التربية الوطنية إنها رصدت عمد بعض الأشخاص إلى تداول بلاغ مفبرك، منسوب إليها، بخصوص توقيف الدراسة بجميع الأسلاك والمستويات، انطلاقا من 16 مارس الجاري وحتى إشعار آخر.

وذكرت الوزارة، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنها تنفي نفيا قاطعا إصدار أي بلاغ بهذا الشأن، كما تذكر التلاميذ والأسر على أن العطلة المدرسية تمتد من يوم الأحد 14 مارس وإلى غاية يوم الأحد الموالي، على أن تستأنف يوم الاثنين 22 مارس.

“إذ تقدم الوزارة هذا التوضيح، فإنها تحتفظ لنفسها بحق المتابعة القضائية ضد الشخص أو الأشخاص الذين يعمدون إلى الترويج لهذه الأخبار الزائفة”، يردف البلاغ الرسمي نفسه.