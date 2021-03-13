وزارة التربية تنفي اللجوء إلى توقيف سير الدراسة

وزارة التربية تنفي اللجوء إلى توقيف سير الدراسة
صورة: و.م.ع
السبت 13 مارس 2021 - 19:10

قالت وزارة التربية الوطنية إنها رصدت عمد بعض الأشخاص إلى تداول بلاغ مفبرك، منسوب إليها، بخصوص توقيف الدراسة بجميع الأسلاك والمستويات، انطلاقا من 16 مارس الجاري وحتى إشعار آخر.

وذكرت الوزارة، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنها تنفي نفيا قاطعا إصدار أي بلاغ بهذا الشأن، كما تذكر التلاميذ والأسر على أن العطلة المدرسية تمتد من يوم الأحد 14 مارس وإلى غاية يوم الأحد الموالي، على أن تستأنف يوم الاثنين 22 مارس.

“إذ تقدم الوزارة هذا التوضيح، فإنها تحتفظ لنفسها بحق المتابعة القضائية ضد الشخص أو الأشخاص الذين يعمدون إلى الترويج لهذه الأخبار الزائفة”، يردف البلاغ الرسمي نفسه.

الأخبار الزائفة التدابير الاحترازية توقيف الدراسة وزارة التربية الوطنية

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‫تعليقات الزوار

10
  • عجيب
    السبت 13 مارس 2021 - 19:18

    يجب الضرب من حديد على أيدي كل التلاميذ الكسالى الذين يريدون إحباط أبنائنا وزملائهم المثابرين بإصدار مثل هذه البلاغات

    14
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  • عبد العزيز
    السبت 13 مارس 2021 - 19:30

    وزارة الشفوي و التدريس عبر التيمم. وزارة الحيف و الحكرة.

    -16
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  • وجدي
    السبت 13 مارس 2021 - 19:36

    يجب على وزارة التربية الوطنية أن تكون صارمة للغاية مع هؤلاء العبثيين.لن تحتاج لجهد كبير حتى تخلص للمتسببين في هكذا أعمال صبيانية وتحريضية مغرضة.معروف طبعا من في صالحهم خلق البلابل وعرقلة المسار.لن أقول أكثر من ذلك.الحزم والصرامة والعقاب الفعلي القاسي هو من سيكفل إيقاف الفوضى بوزارة التربية والتعليم.

    11
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  • Ninjos
    السبت 13 مارس 2021 - 19:39

    انه نفسه بلاغالوزارة الحقيقي لكن المقصود به 16 مارس 2020 وليس 2021. يجب فقط التركيز في التاريخ

    1
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  • عن قرب
    السبت 13 مارس 2021 - 19:43

    أكبر فئة تتفنن في صنع أخبار زائفة هي : فئة رجال التعليم ، فالمتتبع لمنتدياتهم عبر الشبكة العنكبوتية ، يلاحظ الكم الهائل من مذكرات مزورة و تحمل تأشيرات وزراء التربية والتعليم، و الهدف خلق البلبلة و إظهار مأساة القطاع التي و ان كانت فإنه تعود لتصرفات صبيانية لرجالات تعليمنا…..و لكن الفراغ و العطل قد فعلت فعلتها و اتضح للجميع عدم نضج جيل بأكمله من الأساتذة لطالما يكون الإضراب و الغياب و السلم و الدرجة و الرتبة أكبر آماله و أحلامه ، و أرى أن حب الوطن يغيب عند هذه الفئة، بل يناصرون حتى أعداء الوحدة الترابية المغربية في مسمياتهم من سبيل كلمة المخزن التي يتشفى بها معظمهم في تدويناتهم .

    -6
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  • الناصر عبد ااحكيم
    السبت 13 مارس 2021 - 19:46

    كل من هب ودب أصبح بإمكانه أن يقول ما سولت له نفسه من أباطيل وأكاذيب .تقريبٱ كل ما يروج 80في المئة منه كذب وتلفيق

    0
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  • سعيد الغماري
    السبت 13 مارس 2021 - 19:47

    تتكلم على المثابرة وكأنك أبنائك يدرسون في البعثات الأجنبية وينهمكون في التحصيل والتحليل والإبداع، ماكاين غير حفظ وعرض وإذا ماعرضتيش تاكل فلقة. هذه هي القراية عندكم.

    0
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  • Rachida
    السبت 13 مارس 2021 - 19:47

    هههه انا لا أرى إن كانت هناك دراسة أصلا.الاطفال المسجلين في المدعرس يلعبون طيلة النهار أمام منازلهم كأنهم عندهم عطلة ما لا نهاية.أين هي هذه الدراسة إذن

    0
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  • [email protected]
    السبت 13 مارس 2021 - 19:53

    براكا اعلينا من لكدوب….. بغينا اوليدتنا ارجعوا إلى-الأمام او اللدراسة……وترجع الدراسه كما كانت خصوصا الن الاصابات في انخفاظ؟؟؟؟

    0
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  • Nomade
    السبت 13 مارس 2021 - 19:57

    عن قرب، لا يجوز لك الحكم على رجال ونساء التعليم كافة. حكمك هذا صبياني يفتقر إلى قاعدة صحيحة. رجال ونساء التعليم من أكبر الغيورين على هذا الوطن وأبناءه، فكفى من الأحكام التي لا اساس لها، وكفى من ضرب من علموك… تحية لرجال ونساء التعليم كافة، وتبا لمن قل أدبه وتادبه تجاههم.

    0
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