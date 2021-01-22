"وزارة التربية" تنفي صحة خبر "توقيف الدراسة"

"وزارة التربية" تنفي صحة خبر "توقيف الدراسة"
صورة: هسبريس
الجمعة 22 يناير 2021 - 20:33

قالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إن بعض الأشخاص عمدوا إلى تداول بلاغ مفبرك منسوب إليها بخصوص توقيف الدراسة بجميع الأسلاك والمستويات انطلاقا من يوم الإثنين 24 يناير الحالي وحتى إشعار آخر.

وأوضح بيان حقيقة توصلت به هسبريس أنه “تنويرا منها للرأي العام الوطني والتعليمي فإن الوزارة تنفي نفيا قاطعا إصدار أي بلاغ بهذا الشأن، كما تذكر التلاميذ والأسر بأن عطلة منتصف السنة الدراسية الحالية تشمل الفترة الممتدة من الأحد 24 يناير إلى الأحد 31 يناير الجاري، على أن تستأنف الدراسة يوم الإثنين فاتح فبراير المقبل”.

بلاغ مفبرك توقيف الدراسة عطلة منتصف السنة الدراسية ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
عربات "كوتشي" أنيقة بأكادير
الجمعة 22 يناير 2021 - 20:29

عربات "كوتشي" أنيقة بأكادير

صوت وصورة
دار الأمومة بإملشيل
الجمعة 22 يناير 2021 - 18:11 2

دار الأمومة بإملشيل

صوت وصورة
غياب النقل المدرسي
الجمعة 22 يناير 2021 - 14:11

غياب النقل المدرسي

صوت وصورة
متحف الحيوانات بالرباط
الجمعة 22 يناير 2021 - 13:20 2

متحف الحيوانات بالرباط

صوت وصورة
صبر وكفاح المرأة القروية
الخميس 21 يناير 2021 - 20:50 3

صبر وكفاح المرأة القروية

صوت وصورة
اعتصام عاملات مطرودات
الخميس 21 يناير 2021 - 19:40 4

اعتصام عاملات مطرودات