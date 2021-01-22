"وزارة التربية" تنفي صحة خبر "توقيف الدراسة"

قالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إن بعض الأشخاص عمدوا إلى تداول بلاغ مفبرك منسوب إليها بخصوص توقيف الدراسة بجميع الأسلاك والمستويات انطلاقا من يوم الإثنين 24 يناير الحالي وحتى إشعار آخر.

وأوضح بيان حقيقة توصلت به هسبريس أنه “تنويرا منها للرأي العام الوطني والتعليمي فإن الوزارة تنفي نفيا قاطعا إصدار أي بلاغ بهذا الشأن، كما تذكر التلاميذ والأسر بأن عطلة منتصف السنة الدراسية الحالية تشمل الفترة الممتدة من الأحد 24 يناير إلى الأحد 31 يناير الجاري، على أن تستأنف الدراسة يوم الإثنين فاتح فبراير المقبل”.