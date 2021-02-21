وزارة العدل تحبط محاولات غش في مباراة توظيف

أوردت وزارة العدل أنه تم إجراء الاختبارات الكتابية لمباراة التوظيف لولوج درجة محرر قضائي من الدرجة الثالثة، تخصص “تدبير المقاولات/الأنظمة والشبكات المعلوماتية أو الشبكات والأنظمة المعلوماتية”، اليوم الأحد، في ظروف وأجواء عادية تميزت بالالتزام والانضباط وحس المسؤولية من طرف المترشحين وجميع المشرفين على عملية الحراسة.

وقالت الوزارة في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، إن 13645 مترشحا تقدموا بطلب المشاركة، حضر منهم 7694 مترشحا، أي بنسبة مشاركة بلغت 56%.

وكشفت وزارة العدل أنه بعد مرور حوالي 20 دقيقة من انطلاق المباراة، تم رصد مجموعات مغلقة على تطبيقات التواصل الاجتماعي يحاول روادها الغش في المباراة عبر تصوير الأسئلة بالهاتف وتلقي الأجوبة بشأنها.

وشدد البلاغ على أنه “بفضل يقظة ومهنية مصالح وزارة العدل، تم اختراق هذه المجموعات والاهتداء إلى أصحابها بكل دقة، مما مكن من ضبط مجموعة منهم في حالة تلبس بعد مرور حوالي 30 دقيقة من انطلاق المباراة، أنجزت في حقهم محاضر رسمية وأحيلوا على الضابطة القضائية لإجراء الأبحاث اللازمة في شأنها بتعليمات من النيابة العامة المختصة، طبقا للقوانين الجاري بها العمل”.

وأكدت الوزارة أنها ستظل حريصة على أن تمر جميع مبارياتها في جو من النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، من أجل انتقاء أجودهم وأكفئهم لخدمة مرفق العدالة.