وزيرة الخارجية السنغالية تدشن مقر القنصلية العامة في مدينة الداخلة

افتتح ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ونظيرته السنغالية إيساتا تال سال، اليوم الاثنين، مقر القنصلية العامة لجمهورية السنغال في مدينة الداخلة بالصحراء المغربية.
وحضر عدد من أفراد الجالية السنغالية المستقرة بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية حفل افتتاح مقر قنصلية السنغال في الداخلة.
وبلغ عدد التمثيليات الدبلوماسية في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية 21 قنصلية؛ إذ تضم مدينة العيون 11 بعثة دبلوماسية لكل من جزر القمر والغابون وإفريقيا الوسطى وساو تومي وبرينسيبي وكوت ديفوار وبوروندي وزامبيا وإسواتيني والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن.
وتحتضن مدينة الداخلة 10 قنصليات لكل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي وبوركينا فاسو وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية وليبيريا وجيبوتي وغينيا وغامبيا والسنغال.
وتعتبر السنغال أكثر الدول انخراطا في الدفاع عن قضايا المغرب داخل الاتحاد الإفريقي، كما في الهيئات الدولية من قبيل مجلس الأمن الدولي وباقي أجهزة منظمة الأمم المتحدة.
وشاركت السنغال في المؤتمر الدولي الوازن الذي نظمته المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، في 15 يناير المنصرم، حول دعم مقترح الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب في الصحراء، إلى جانب مشاركة 40 دولة.
وتعهدت السنغال في هذا المؤتمر الدولي، إلى جانب بقية الدول، بمواصلة الدفاع عن حل لنزاع الصحراء يقوم على أساس مبادرة الحكم الذاتي؛ كحل وحيد لهذا الصراع الإقليمي.
كما شاركت السنغال في “مؤتمر مراكش”، خلال مارس 2019، والذي جددت فيها عشرات الدول الإفريقية التأكيد على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء، وذلك ردا على مناورات الجزائر وجنوب إفريقيا.
وكان ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، قد رحب بـ”حس الرزانة وضبط النفس”، الذي أبانت عنه المملكة المغربية للحفاظ على استقرار المنطقة العازلة للكركرات.
وكتب ماكي سال، في رسالة موجهة إلى الملك محمد السادس، أنه “تماشيا مع روح موقفها التقليدي حول هذا الملف، تجدد السنغال دعمها للمملكة المغربية في الدفاع عن حقوقها المشروعة”.
أسود التيرانغا جاو لداخلة مرحبا مرحبا ….
قضية الصحراء المغربية حسمة
الان يجب عل المغرب أن يطالب باسترجاع صحراء شرقية
رسالة الى بوقدومة هل سيخرج ببلاغ يستنكر افتتاح السنغال الشقيقة لقنصلية بالصحراء المغربية المهم الدق تم سير على الله.
الحمدلله ، اللهم زد وبارك . و اعطي برصندالة ومواليهم العصير في كأس كبير . تحية للإخوان السينغاليين ، الدق تم
اودي السي بوريطة زعما راه معندي من قول الرجل المناسب في المكان المناسب غير هاز هداك المقص في يديك وكتفصل وتقطع على العديان أحسن وزير الخارجية داز في المغرب هو والسي كريم العمراني في نظري أنا
عاش وطننا الغالي من طنجة إلى الكويرة و لا عاش من خانه، تحية لإخواننا السينغاليين و نعم الأخوة
عاش السنغال عاش المغرب عاشت الصداقة المغربية السنغالية العريقة المتجدرة في تاريخ القارة السمراء
كم أحب و أعز أبناء و بنات السنغال الأبية، منذ سنوات دراستي الجامعية. يحبون المغرب و بلادهم على حد سواء، يشتغلون و يجتهدون و يكدحون.
فرقتنا حدود جغرافية أو سياسية ولكننا إخوة. أتذكر شخصين من السنغال يعشقون الزوايا في المغرب، وهذه العلاقة الروحانية هي التي مدت جسور التواصل بين بلدينا، هاذو اللي يقال عنهم خاوة خاوة.
مرحبا بحليفنا التقليدي السينيغال، الشعب المحبوب من المغاربة. ومرحبا بالسيدة الوزيرة السينيغالية ونشكر السيد الوزير بوريطة على مجهوداته الجبارة في خدمة الشعب المغربي، والصحراء المغربية ستبقى مغربية ولو انشقت الأرض.
يجب مضاعفة الجهود في هذا الاتجاه. يجب الحصول على الاعتراف الرسمي من ثلثي الاتحاد الافريقي ، وبذلك يتم طرد المرتزقة من هذه المنظمة. لا مفاوضات مع المرتزقة وحكام الجزائر البغيضين!
شئ طبيعي فتح قنصليات دول العالم في المملكة المغربية و هم من يتولون في إختيار فتح قنصلياتهم في المدن التي يريدون والحمد لله فالمغرب دو مساحة كبيرة من طنجة الى الگويرة وكلها مساحة معطاءة والحمد لله.فهل من مزيد.
اطلب الطين لكوريا الشمالية الله ياخد فيك الحق في ما قريب
سي بوريطة، ارفع لك القبعة المزيد ان شاء الله حتا
تفركع للعسكر الحاقد “المرارة”
الرجل المناسب في المكان المناسب
ضربة موجعة أخرى لأعداء المملكة ودائما في التقدم و الإزدهار
كنت داءما اتساءل لمادا السنغال لم تفتتح قنصلية بعد في الصحراء المغربية نظرا لعمق العلاقات التاريخية بين المغرب والسنغال. المهم هاهي افتتحتها والسينغال اقرب لنا واوفى واصدق من موريتانيا
السينغال دولة شقيقة بما تحمل الكلمة من معنى،
تحية طيبة لجميع السينغاليين و الخزي والعار لجيران السوء
بعض المكذبين من الأعداء كانوا يظنون ان فتح السنغال قنصلية في الصحراء خرافة
ها القنصلية كاين ماذا انتم فاعلون
قل موتوا بغيظكم
بعد تدشين السيد بوريطة المبني المهجور عليه الاستعداد لاعادة بدء المفاوضات مع الصحراوين بعد صدور قرار مجلس الامن في ايام المقبلة
ومن يؤدي كراء وماء وضوء هذه القنصلية وراتب هذا القنصول السينغالي وكتابه وعائلتهم؟ مجرد سؤال. لا بصح إلا الصحيح
الحمد والشكر لله . دولة السنغال دولة صديقة للمغرب صداقة حقيقية وتربطنا معها روابط جد جد متينة سياسيا اقتصاديا ودينيا . أتذكر وانا صغير حيث تقوم طائفات سنغالية بزيارة المدينة التي اقطن بها وتتم احياء ليلي دينية مع الجالية المسلمة . شكرا والف شكر لدولة السنغال . لهذا العمل الذي قامت به . ودائما نقول لأعداء الوحدة الترابية . الصحراء مغربية وستبقى مغربية . شعارنا الدائم : الله . الوطن . الملك . وعاش المغرب من طنجة حتى الكويرة .
اللهم زد وبارك….ولا عزاء لشرذمة العصابات في الجزائر وتندوف.
مبروك! و شكرا لجمهورية السنغال الشقيقة و نعلم ان السنيغال الحليف الاول للمغرب في افريقيا لما تربطه معها من اواصر اخوية تاريخية عريقة, لذلك عليها ان تقنع الجارة موريتانيا بانشاء طريق سيار من الداخلة الى دكار لتسهيل عملية النقل البري للاشخاص و البضائع من المغرب نحو غرب افريقيا.
ضربة موجعة و قاصمة لنظام شنقريحة…مزيدا من افتتاح القنصليات لتركيع هذا النظام العفن
مرة اخرى سيركب السعار كبرانات جارة السوء وصنيعتهم البوليخاريو بهذا الانجاز الجديد المتمثل في فتح قنصلية لدولة السينغال الشقيقة في أقاليمنا الجنوبية.
وزير خارجية الخرائر بوقادوس يبذر مال الشعب الجزائري المغلوب على أمره من أجل الإعتراف بلقيط البوليخاريو ووزير خارجيتنا السيد الديبلوماسي المخضرم الأستاذ والدكتور بوريطة كيضرب غير ادويرة كيحل قنصلية ديال بلاد بأكمله ، على بوقادوس أن يرجع للقسم الثاني ليتعلم من سيده بوريطة كيف تكون الديبلوماسية على فكرة دويلة الجزائر والله لن تقدر علينا لا بحرا ولا جوا ولا برا ولا اقتصاديا ولا اجتماعيا ولا ثقافيا ولا فنيا هي دولة بارعة ومجتهدة في النباح
مرحبا بالأشقاء السينغاليين،ولا عزاء للحاقدين…..بوقادوم من مطار إلى مطار،مناورات مفضوحة من أجل الترويج للفكر الانفصالي،الجزائر تغلي،حراك واحتجاجات،ونظام العار همه الوحيد هو السعي نحو النيل من وحدة المغرب وزعزعة استقراره،وفي كل مطار وعاصمة يعود بخفي حنين،وآخر شطحاته،الدعوة إلى مفاوضات مباشرة مع قطاع الطرق،ناسيا أن الجزائر هي من صنعت الانفصاليين،وهي من يجب أن نتفاوض معها (باش تعطينا التساع)،وليس جماعة الارهابيين القتلة…لا تفاوض مع شرذمة البوليزيرو
فتح القنصلية الشقيقة السينغال يجب المغاربة يقدموا لها الاعتذار العلني على تشجيع المنتخب المستعمرة الفرنسية في نهاءي كاس افريقيا بعض المغفلين شجعوا الجزاءر رددوا الشعار خاوة خاوة ردت الجزاءر على الشعار متله طرد الفلاحين المغاربة من مزراعهم قبل شهر رمضان مبارك الجزاءر كررت التاريخ الاسود طرد المغاربة من الجزاءر قبل عيد الاضحى انا المغربي ربما واحد الذي لم اشجع الجزاءر يوما في حياتي شجعت كل المنتخبات تلعب ضد الجزاءر اتمنى لها الخسارة شجعت السنيغال في نهاءي كاس افريقيا شجعت كوت ديفوار قبلها صديقة المغرب رغم اني دخلت في الشجار مع بعض المغاربة في المقهى كانو يبلسون القميص الجزاءري يخدعون الاعلام اعرابي منافق حول الاخوة العربية تشجيع المنتخبات العربية هؤلاء انفسهم جاءوا عندي بعد الازمة كركرات قدموا لي اعتذار على ما بدر منهم الذي كان يلبس قميص المنتخب الجزاءر اصبح يخجل من ان يلبسه بعضهم قام احراقه رميه في طارو الزبل هذا مكانه الطبيعي شاهدنا تصريحات الحركي رياض محرز لما قال لا يريد ان يشجعه المغاربة طلعت مواقع كاري حنكوا تلتمس له الاعذار تنفي كلامه كما فعل الخاءن عبد السلام وادوا
تحية للدبلوماسية المغربية وعلى راسها صاحب المقص الاسطوري الذي عقد جيراننا من الزريبة الشرقية وغير بالمقص
على المغرب ان يكون حازما من الآن فصاعدا و ان يفرض مواقفه و شروطع مادام هو القوي و الفائز على الارض و الماسك بزمام الأمور و في هذا الاطار اقترح على الدولة المغربية عدم التفاوض لا بشكل مباشر ولا غير مباشر مع المرتزقة إلا بعد قبولهم بالشروط التالية: القاء السلاح بدون تماطل قبل اي خطوة، احصاء كامل دون تأخير لكل اللاجئين و تحديد من ينتمي للجنوب المغربي من غيره من الاجانب الدخلاء، القبول بالحكم الذاتي كسقف وحيد لاي حل و تفاوض مستقبلي (مع التهديد بسحبه في حالة التماطل بقبوله)، فتح الحدود في تندوف لكل من يرغب في الالتحاق و العودة الى المغرب بكل حرية،… كبرها تصغار و الضغط ثم الضغط عندها ستكون احلام و اماني سنطيحة سانداليستان + جمهورية فراقشيستان تكتفي و تتركز فقط في تواضع المغرب جره لقبول التفاوض من اجل التفاوض لا اقل و لا اكثر لحفظ ماء وجههم و ليس الوصول الى الحل الذي يرضيهم او الاستفتاء الذي لازالوا يحلمون به مع العلم انهم هم من رفضه و اقبره في فترة الحسم قبيل اقراره و تطبيقه و ليس المغرب…
سياسة فتح القنصليات بالصحراء المغربية يعتبر اعترافا فعليا كاملا بسيادة المغرب على صحراءه نعتز بمن جسدوا اعترافهم في انتظار الترحيب بدول اخرى اما الحياد و سياسة الوجه المزدوج لا يجدي معنا نفعا لنقول لأمثال موريطانيا اما الانخراط الفعلي او وقف التموين التجاري و التعاون العسكري و الاستثمار و لينعموا بمرتزقتهم و حاضنتها الجزاءر.
يضهر على بوريطة الاضطراب والتوتر اضنه على علم بما سياتي
ما هو رأيك يا وزير خارجية البوليزاريو بوقادوم؟ حجرة في صباط المغرب خرجات عليكم وعلى شعبكم المغبون، حجرة قوات المغرب وجعلته قوة إقليمية وجعلتكم قهوة شوهة العالم ، حجرة جوعت شعبكم يصطف على السميد والحليب والزيت، حجرة خرجاتكم في الحيط وجعلت منكم بزولة يرضع منها كل مرتزق ومنافق حتى استنزفت صندوق الشعب المغبون وانت تجول وترحل بحجرتك في جميع أنحاء العالم تفتش عن من يغسل دم اوجهكم الغبية، حجرة جعلت من اسم الجزاءر دولة مغبونة ويتجاهلها كل دولة ذكية ويضحكون عليها . هل تعلم يا وزير خارجية البوزبال انك عندما تتجه الى دولة وبالاخص الغربية وتجلس امام مسؤوليها ينظرون إليك بانك حجرة مكلخة تسعى وتمسح صباطهم كي يدافعون عن أطروحتك المفتعلة؟ لن تعلم بان الدول التي تتجه اليها انها تقرأ التاريخ وتعرف بالضبظ ان الصحراء مغربية تاريخيا. تظن ان العالم غبي بحالك لا تاريخ لا هوية لا تقافة حياتكم كلها استعمار لا تعرفون من انتم ولمن تنتسبون.
مهزلة والله العظيم كون منت في بلاصتكم نحشم ونحفر حفرة في الرمال وأدفن نفسي، لا نفس فيكم لا شهامة غير النيف الخانز بالحقد والكراهية الله يستر. السيد بوريطة عرا ليكم على عراضكم
رجائي إلى السيد وزير الخارجية المغربي “حاول عليهم خليهم يتنفسوا شوية واش وحدة تابعة وحدة” لم يعودوا يعرفوا أين يوجهون رؤوسهم. للتخفيف من معاناتهم إنصحهم بإخراج صنيعتهم من تحت التنفس الاصطناعي و القيام بدفنه. سيكتبون أن السنغال غير وازنة إفريقيا و هههههههه. نحن نقنع بما جادت به الدنيا. و الآتي أعظم.
أهلا وسهلاً بالاخوة السينغاليين في بلدهم الثاني المغرب ودامت الأخوة والصداقة السنغالية المغربية على الدوام.
مرحبا بالاشقاء السنيغاليين في وطنهم الثاني المغرب
اكترو من البنايات المجورة سواء ادارية اوديبلماسية لان الصحراوين اهل الدولة الصحراوية سيحتاجونها في ايام الاستقلال الاولي كما تركت فرنسا كل مابنت للجزائرين وما يبقاو في الواد غير حجارو والديث قياس
ابواق العسكر يروجون بانها بنايات مهجورة و نسوا الخيام المقهورة للمحتجزين
انتهى الوهم الدي دام اكتر مند 45سنة النضام العسكري الجزائري عليه ان يتفطن و يسلم السلطة لحكومة مدنية منتخبة من الشعب الجزائري الشقيق لبناء اتحاد المغرب الكبير بدلا من معادة المملكة المغربية
هل بقدوم سيلحق بالسنكال لمحاولة الفاشلة كما حاول مع دوال أخرى كا اسبنيا ومرتانيا والى غير ذلك الله انصر الحق واحفض المغرب من ااشماكريه
و متى يدشن وزير ايطالي او الماني او فرنسي او او الخ قنصلية في العيون نحن نسمع الا بوزمبيق السنيعال بوروندي ….الخ دول لا قيمة لها و فقير
الى hakim dzرقم 18
ادا كنت جزائري حقا بقضية صحراءنا لا تعنيك. و ادا كنت صحراوي انفصالي فمكانك تندوف في الخيام البالية. نصيحة لوجه آلله. اترك الجرائد المغربية و علق في جراءدكم التي لا تنشر تعليقاتتا. و لا تتدخل في ما لا يعنيك. فالصحراء مغربية و ستبقى مغربية رغم أنفك . أضيف لك 45 سنة اخرى من الانتصار.
اقولها داءما
المغرب يلعب ورقة بورقة و في الاخير حبل و بونت و سيجمع لهم الميسة
هدا هو التعبير الدي يفهمه العسكر
باختصار
المغرب ربح الحكم الابتداءي و بعد سنة الاستءناف و عند النقض سيضمن الرسم العقاري لارضه المتنازع عليها
نشكر السنغال الدولة الأولى في افريقيا التي مع المغرب في كل الاحوال ولا عزاء لموريتانيا التي كانت تابعة المغرب حتى سنة 1958 ارى الان مادام سيفعل بوقادومة
الى الرقم 19 سناء الدي يدفع ثمن الكراء و فاتورة الماء والكهرباء هو المواطن المغربي المغلوب عن امره ودالك بزيادات في سعر السكر او العدس بدون ما يشعر المواطن المغربي
المغرب من اليوم فصاعدا الدخول بقوة لاسترجاع الصحراء الشرقية لأن الحق يأخد ولا يمنح وشكرا لاخواننا السنغاليون
اللهم بارك و وفقهم للخير للعمل سويا من أجل الصالح العام و الرقي ببلداننا و بجميع البلدان الإفريقية أمين يا رب العالمين
مزيدا من المثابرة والمود لان جيران السوء لم يضعوا اسلحتهم بعد. وتبقى الصحراء امازيغية في مغربها والمغرب في صحرائه. ايوز / السلام
الصحراء مغربيه انا شفت تعليقات بعض الخونه وتحيا جمهوريه القبائل الديمقراطيه الشقيقه الشعبيه وعاصمتها تيزي وزو وليسقط نضام الكابرانات الفاشي النازي
الشكر الجزيل للسيد بوريطة وزير الخارجية للمجهودات الجبارة المبذولة التي قام بها ويقوم بها أعانكم الله في خدمة الصالح العام ..
الدق تم الدق تم الدق تم الدق تم الدق تم الدق تم الدق تم الدق تم الدق تم