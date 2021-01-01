وفاة رجل الأعمال المغربي عبد الرحيم الحجوجي

وفاة رجل الأعمال المغربي عبد الرحيم الحجوجي
الصورة: أرشيف
الجمعة 1 يناير 2021 - 15:19

توفي، اليوم الجمعة، رجل الأعمال المغربي عبد الرحيم الحجوجي، الرئيس الأسبق للاتحاد العام لمقاولات المغرب ما بين سنتي 1994 و2000، ورئيس حزب القوات المواطنة.

وكان الراحل قد أسس حزب القوات المواطنة سنة 2001، وسبق أن حاز مقعديْن في البرلمان، كما كان يترأس مقاولة متخصصة في البناء والأشغال العمومية.

الاتحاد العام لمقاولات المغرب الرئيس السابق للباطرونا رئيس الباطرونا وفاة عبد الرحيم الحجوجي

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‫تعليقات الزوار

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  • يوسف كازا
    الجمعة 1 يناير 2021 - 15:37

    الله يرحمه و يرحم الوالدين ديالي و يرحم صلاح الدين الغماري و أموات المسلمين جميعا و يرزقهم الفردوس الأعلى من الجنة

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  • salim
    الجمعة 1 يناير 2021 - 15:48

    إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرزق عائلته الصبر

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  • [email protected]
    الجمعة 1 يناير 2021 - 15:53

    الله يرحمه ويوسع عليه وعلى والدينا وعلى المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أمين يارب العالمين.

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  • سعيد
    الجمعة 1 يناير 2021 - 15:54

    كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام
    إن لله وإن إليه راجعون. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك يارب العالمين

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  • بورقادي
    الجمعة 1 يناير 2021 - 15:58

    كان رجلا محترما و ناضجا و رزينا. شرف مجتمعه الواسع و شرف أيضا دائرة اختصاصه بسلوكه الراقي و النبيل. رحمه الله و ألهم أهله الصبر و السلوان.

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  • ابراهيم امريرت
    الجمعة 1 يناير 2021 - 16:11

    إن لله وإن إليه راجعون رحمه الله واسكنه فسيح جناته والصبر والسلوان لجميع أفراد العائلة رجل بمعنى الكلمة اشتغلت في مقاولته حوالي 3 سنوات الله ايعمرها دار

    0
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  • بارك
    الجمعة 1 يناير 2021 - 16:12

    بسم الله الرحمان الرحيم رحم الله الفقيد السيد عبد الرحيم الحجوجي تغمده الله برحمته واسكنه فسيح جناته و يلهم أهله وعائلته الكبيرة و الصغيرة الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون

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