وفاة رجل الأعمال المغربي عبد الرحيم الحجوجي

توفي، اليوم الجمعة، رجل الأعمال المغربي عبد الرحيم الحجوجي، الرئيس الأسبق للاتحاد العام لمقاولات المغرب ما بين سنتي 1994 و2000، ورئيس حزب القوات المواطنة.

وكان الراحل قد أسس حزب القوات المواطنة سنة 2001، وسبق أن حاز مقعديْن في البرلمان، كما كان يترأس مقاولة متخصصة في البناء والأشغال العمومية.