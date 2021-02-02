وفاة شخص في انهيار منزل

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تعليقات الزوار1
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21:22
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معهد علوم الرياضة يرى النور في "عاصمة الشاوية"
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم. هاد السيد لو كان توفر له بيت يعيش فيه عيش كريم ما مكانش غيبقا في منزل آيل للسقوط و يعرض حياتو و حياة عائلته للخطر و لكن دارتها ليه قلة الشي… الله يرحم و يوسع عليه