وفاة عشرينية في حادثة سير بمراكش

وفاة عشرينية في حادثة سير بمراكش
صورة: أرشيف
الثلاثاء 26 يناير 2021 - 18:23

لفظت عشرينية أنفاسها الأخيرة، مساء الثلاثاء، في حادثة سير وقعت بمقاطعة المنارة مراكش، فيما نجت صديقتها من الموت، بعدما صدمتهما شاحنة من الحجم الكبير.

وكانت الهالكة على متن دراجة نارية رفقة صديقتها بعد خروجهما من معمل تشتغلان به، يقع بتراب الملحقة الإدارية سيدي غانم التابعة لمقاطعة المنارة، حين تعرضتا للحادث المميت.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الضحية توفيت في الحين إثر ارتطام رأسها بالرصيف بقوة، مضيفة أن عناصر الأمن التابعة للدائرة الـ13 أشرفت على نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات، ورفيقتها إلى مستعجلات المستشفى الجامعي لتلقي العلاج.

وفور توصلها بإخبارية في الموضوع، انتقلت السلطة المحلية وفرقة من الشرطة إلى مكان الحادثة، لفتح البحث قصد معرفة ظروف وملابسات الحادث المميت.

حادثة سير مراكش مقاطعة المنارة وفاة

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