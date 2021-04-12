وفاة لاعب على أرضية الملعب

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‫تعليقات الزوار

5
  • زاءر غريب
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 16:47

    تغمده الله برحمته الواسعة.
    من العيب والعار والمؤسف ان تستأنف المقابلة ولم تتوقف رغم وفات اللاعب.
    قلة الإنسانية

    29
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  • Nabila
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 16:48

    إنا لله وإنا اليه راجعون.
    رحمه الله وجعل مثواه الجنة ورزق اهله الصبر .

    12
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  • مواطن مغربي
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 16:50

    اين هي سيارة الاسعاف يا سي القجع . الكلام كثير ،والواقع شيئ اخر .

    12
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  • مرزوك عبدالله
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 16:52

    قضاء الله وقدره لهذا اللاعب الاسباب عدة والموت واحد ليس لي مااقول سوى معزيا ولديه بقولي لهم ناصحا بالصبر والسلوان وان ابنهم مات شهيدا ومثواه الجنة انشاء الله وانا لله وانا اليه راجعون

    14
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  • مجيد
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 16:55

    الله يرحمه و يغفر له و يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان و انا لله وانا اليه راجعون

    12
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