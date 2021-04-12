وفاة لاعب على أرضية الملعب

أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار5
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
17:38
ملتقى الشارقة يكرم الباحثة حسناء داود بتطوان
-
16:12
لقاء يستعرض تقدم مشاريع في إقليم ميدلت
-
15:19
نقابة صحية تطلب "منحة كورونا" في رمضان
-
14:12
"اختلالات" تلاحق رئيس جهة بني ملال خنيفرة
-
13:45
إطلاق للرصاص يسقط قتيلا على الأقل في باريس
-
13:38
تدابير "كورونا" تمنح البريطانيين هامشا من الحرية
-
13:05
النيابة العامة: طلبات تزويج القاصر تغرق المحاكم
-
12:37
برنامج "Founders 212" يدعم المقاولات الناشئة
-
12:09
القضاء يثبت النسب في ملف "ليلى والمحامي"
-
11:32
أمن إسبانيا ينهي إجرام شبكة لتهجير المغاربة
-
11:01
شرطة طنجة تفك لغز اختفاء قاصرين في الرباط
-
10:22
الإدارة تكشف توقيت الاشتغال في شهر رمضان
تغمده الله برحمته الواسعة.
من العيب والعار والمؤسف ان تستأنف المقابلة ولم تتوقف رغم وفات اللاعب.
قلة الإنسانية
إنا لله وإنا اليه راجعون.
رحمه الله وجعل مثواه الجنة ورزق اهله الصبر .
اين هي سيارة الاسعاف يا سي القجع . الكلام كثير ،والواقع شيئ اخر .
قضاء الله وقدره لهذا اللاعب الاسباب عدة والموت واحد ليس لي مااقول سوى معزيا ولديه بقولي لهم ناصحا بالصبر والسلوان وان ابنهم مات شهيدا ومثواه الجنة انشاء الله وانا لله وانا اليه راجعون
الله يرحمه و يغفر له و يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان و انا لله وانا اليه راجعون