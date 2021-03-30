وقفة "المكانا" تعيد إلى الأذهان "احتجاجات باسطا"

تطورت الأحداث داخل الرجاء الرياضي في الأسبوع الماضي بشكل سريع، خصوصا من ناحية تبني الفصيلين المشجعين لـ”الفريق الأخضر” موقفا قويا، يتعلق بإعلانهما تنظيم وقفة احتجاجية أمام الوازيس، وهو ما تم الأحد، بالفعل، للمطالبة برحيل المكتب المديري للنادي ومدرب الفريق الأول، وتشكيل لجنة مؤقتة.

وطرحت علامات استفهام كبيرة حول “الثورة” المفاجئة لمجموعات “المكانا”، في وقت يمضي “الفريق الأخضر” إلى تحقيق أهدافه الرياضية لهذا الموسم، خصوصا أن الرجاء الرياضي طرف في نهائي كأس العرب للأندية، ويواصل المنافسة في كأس العرش وكأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الإقصاء من منافسات دوري أبطال إفريقيا؛ فيما لم يتلق سوى هزيمة واحدة في الدوري المحلي هذا الموسم، وكان ذلك الأسبوع الماضي أمام الوداد الرياضي، وهي الحصيلة العامة التي تجعل من وضع النادي، في الشق الرياضي، مقبولا، خصوصا أنه لم يتم تحقيق ما هو أفضل في السنوات القليلة الماضية.

وربطت فئة من جماهير النادي الأحداث الجارية حاليا في محيط ملعب الوازيس ومواقف مجموعات “المكانا” باحتجاجات “باسطا” الشهيرة، قبل 9 سنوات، التي استهدفت نفس مطالب الفصيلين المشجعين للرجاء الرياضي في وقفة الأحد، خصوصا أن “الكورفا سود”، وباستثناء فترة سعيد حسبان التي عرفت شبه إجماع على ضرورة رحيله، ظلت مواقفها غير قابلة للتوقع، إذ سبق وواجهت فترات عصيبة تسييريا للنادي ببرودة كبيرة، حد الخروج عن الخدمة، عكس ما هو حاصل حاليا.

وكللت الوقفة الاحتجاجية لمجموعات “المكانا”، أمام مقر النادي في الوازيس، بالنجاح، بمشاركة أعداد غفيرة من الجماهير الرجاوية، التي رفعت ورددت شعارات تطالب بتخليص النادي من “الحكماء” وبرحيل المكتب المؤقت الحالي، ومدرب الفريق جمال سلامي.