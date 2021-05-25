وقفة لمساندة الراضي والريسوني

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‫تعليقات الزوار

2
  • محمدين
    الثلاثاء 25 ماي 2021 - 20:44

    أطلقوا سراح الراضي والريسوني واقبضوا على شهود الزور .. القضاء المغربي في امتحان يجب أن يخرج منه نزيها وذا مصداقية

    -3
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  • البرنوصي
    الثلاثاء 25 ماي 2021 - 20:55

    الى صاحب التعليق اعلاه لا يوجد في العالم بأسره ما يسمى بالمطالبة بالسراح لفلان او فلانة هناك مطالبة بمحاكمة عادلة للجميع و محاكمة كل مخل بالقانون كيفما كانت رتبته او منصبه او مكانته بالمجتمع . العدالة للجميع رغم انها صعبة المنال !!!!!

    2
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