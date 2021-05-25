وقفة لمساندة الراضي والريسوني

أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار2
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
20:32
السلطات تجهض وقفة دكاترة موظفين بالرباط
-
19:19
سانشيز: مدريد أفضل حليف للرباط في أوروبا
-
18:51
السجن يستقبل متورطين في "عرقلة الترامواي"
-
18:28
الكاتب الأردني برجس يفوز بجائزة الرواية العربية
-
18:09
حفل زفاف يجر شخصين إلى سجن أيت ملول
-
17:11
التعاون يجمع رئيس جماعة الحسيمة وقنصل فرنسا
-
16:28
القضاء يحدد تهمة معترض الترامواي بالبيضاء
-
16:03
السفير الإسرائيلي يهاجم العثماني لدعم "حماس"
-
15:30
قائد الانقلاب في مالي يسحب صلاحيات الرئيس
-
15:11
دركيون يوقفون مطلوبا للعدالة في زاوية الشيخ
-
14:09
مجلس السلطة القضائية يحسم تعيينات وترقيات
-
13:04
الملك محمد السادس يثمن العلاقات مع الأردن
أطلقوا سراح الراضي والريسوني واقبضوا على شهود الزور .. القضاء المغربي في امتحان يجب أن يخرج منه نزيها وذا مصداقية
الى صاحب التعليق اعلاه لا يوجد في العالم بأسره ما يسمى بالمطالبة بالسراح لفلان او فلانة هناك مطالبة بمحاكمة عادلة للجميع و محاكمة كل مخل بالقانون كيفما كانت رتبته او منصبه او مكانته بالمجتمع . العدالة للجميع رغم انها صعبة المنال !!!!!