وكالة روسية تتوقع هزيمة مدوية للبوليساريو أمام القوات المسلحة الملكية

قالت وكالة أنباء روسية إن “ميلشيات جبهة البوليساريو غير قادرة على مواجهة القوات المسلحة الملكية المغربية، وما يتم تداوله من قبل وسائل الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية ليس سوى محاولة للفت انتباه الأمم المتحدة والقوى العالمية مرة أخرى إلى الوضع في المنطقة”.
وجاء في تحقيق أجراه فلاديمير شارابوف، صحافي بوكالة الأنباء الفيدرالية الروسية، حول الوضع بالصحراء المغربية، أن “ما تنشره وسائل إعلام البوليساريو والتصريحات الصاخبة حول استئناف الحرب مبالغ فيه إلى حد كبير”، مشيرا إلى أن “الانفصاليين غير قادرين على مواجهة الجيش المغربي الذي يتلقى بانتظام معدات حديثة من الولايات المتحدة”.
وأكد الصحافي ذاته، في تحقيقه حول الكيفية التي تحاول من خلالها جبهة البوليساريو لفت انتباه العالم إلى الصحراء المغربية، أن أي مواجهة مفتوحة ستنتهي بهزيمة كاملة للانفصاليين الصحراويين، مضيفا أنه لم يبق لهم سوى أن يأملوا مساعدة القوى العالمية للضغط على الرباط.
وأشار الصحافي الروسي إلى أنه “في سنة 1991 أعلنت الأمم المتحدة عزمها إجراء استفتاء لتقرير المصير في الصحراء، لكن هذا لم يحدث خلال الثلاثين عاما الماضية، كما أن الأقاليم الصحراوية تحت السيادة المغربية”، مضيفا “طول هذه المدة لم تمارس أي دولة ضغوطا على المملكة لإجراء الاستفتاء”.
وعلى العكس من ذلك، اتفق الكثيرون مع السيادة المغربية على الصحراء، وفتحوا بعثات دبلوماسية هناك، وحتى فرنسا، التي تتحدث عن حل عادل، لا تعارض بأن تصبح الصحراء ذات حكم ذاتي، وهو المقترح الذي قدمه المغرب لحل النزاع، يضيف فلاديمير شارابوف.
وورد ضمن التحقيق ذاته أنه “لا يتم التعبير عن الاستياء في هذا الملف سوى من قبل جبهة البوليساريو والجزائر وجنوب إفريقيا”، مشيرا إلى أن “أنصار الاستفتاء القدامى لم يدعموا المتمردين خلال التطورات الأخيرة”.
وختم الصحافي الروسي تحقيقه بالقول: “يبدو أن المجتمع الدولي تقبل ضمنيا السيادة الكاملة للمغرب على الصحراء”.
الجزائر والبوليزاريو إلى الهاوية المغرب غادي شاد طريقو كيما كيقولو ” القافلة تسير والكلاب تنبح “
بنيرنو ان شاء الله ندرو ليهم كما دار صدام ل الكويت
البوليزاريو دخلت مرحلة بداية الانقراض…وما وصل له المغرب في جميع المجالات أصبح يقلق جارة السوء…فأصابها السعار…
صحافي في روسيا فهم الأحداث كلها تباعا، و بعض الحثالى الصحافيين التابعيين للجبنرالات لا بزالون بتحديث قديم جدا لا يسايرون العصر.
الجيش المغربي قادر بعون الله الدفاع وحماية اراض الوطن من كيد وموآمرات اذناب الاستعمار . ربي يحفظ المغرب واهله من كل شر. تحياتي لكم من سلطنة عمان
من صنعت البوليساريو اصبحت غير قادرة حتى لتوفير السميد والحليب والخبز والبنان واللقاح لشعبها،فما بالك بحرب ضد دولة بجيشها وشعبها !
القوات المسلحة الملكية المغربية قادرة على سحق عصابة البوليزاريو الانفصالية في رمشة عين فالعصابة تتقن فقط النباح لا غير هي و العصابة الحاكمة في الجزاءر فالمغرب يتعامل بحكمة وبرزانة والدليل كيف تعامل مع العصابة التابعة للبوليزاريو في الكركرات تم طردهم بطريقة فنية دون أي ضرر
الكل يعلم ان البوليساريو هو جيش حرب عصابات مثل الحوثيين الذين هزمو جيوش التحالف ومنها المغرب…
يعني بدون حل او استفتاء سيبقى الوضع كما هو رغم
تطبيعكم وخيانتكم القدس والمسجد الاقصى المبارك
هذا امر لا يلفه الغبار و لا ننتظر من وكالة اجنبية ان تؤكد لنا هذا المعلومة ، الاجدر بهذه الوكالة ان تعرف ان المغرب قادر على الوقوف في وجه جيوش نظامية لدول قائمة بذاتها ، و اضيف لهذه الوكالة ان استراتيجية الحروب و التجارب الميدانية ، هي كذلك من محددات الفوز او الخسارة .قد يحظى متسابقين متلا بنفس السيارة و لكن هناك ذائما متسابق يصل قبل الاخر لان احدهما محنك و ذو تجربة.
القوات المسلحة الملكية معروفة اولا بالكتمان و عدم التباهي ، معروفة بمشاركتها في قوات حفظ السلام ، في حرب الصحراء، في عاصفة الحزم و قريبا بالساحل ، دون التحدت عن المناورات الى جانب اقوى الدول بالعالم .
اما اقوى سلاح فهو الديموقراطية ،ان كان الحكام عادلون و كانت القضية عادلة فتاكدوا ان الشعب كله سيكون جنودا مجندين و ليست هناك قوة تسطيع هزم ارادة الشعوب.
بالفعل بإمكان قواتنا المسلحة الملكية سحق مرتزقة البوليزاريو في أسرع وقت كما يتم القضاء على الحشرات المضرة بالمبيدات.العز للقوات المسلحة الملكية والعار لأعداء المغرب.
المغرب اصبح معادلة صعبة على اعداء الوحدة الترابية. مع الوقت ان شاء الله سيزاداد فتح القنصليات في الجنوب المغربي. سينهار كل الاعداء أجيلا أم عاجلا ومن سولت له نفسه فيقبرب فسيرى رد قواتنا المسلحة الباسلة وستكون ان شاء الله نهاية الكيان الوهمي الدي صنعته نظام الجنيرلات. وكل الاحترام والتقدير للشعب الجزائري الشقيق.
وختم الصحافي الروسي تحقيقه بالقول: “يبدو أن المجتمع الدولي تقبل ضمنيا السيادة الكاملة للمغرب على الصحراء”.
واش مزال حتى انت شاك أ صديقي؟!!!!!!
دخول مرتزقة البوليساريو في مواجهة متهورة (وليس حربا لأن المرتزقة أصغر من الحرب بكثير) ستفضي الى دحر وسحق ماريونيط المرتزقة وأيضا قطع خيوط اليد التي تحركهم.
بالمناسبة الصحراء المغربية ليست مجرد قطعة جغرافية مغربية بل هي قضية وجودية.
لكل نزاهة أنا مستعد للتخلي عن مهنة التعليم للدفاع عن الصحراء المغربية.
باختصار الشعب المغربي قاطبة جيش في مسألة قهر أعداء الوطن سواء تعلق الأمر بالصحراء أو بسبتة وامليلية والجزر المغربية المحتلة من طرف اسبانيا التي عليها أن تقتدي بإنجلترا في تسليم المستعمرات الصينية.
عاش الشعب المغربي رغم أنف الأعداء كالصقر فوق القمة السماء.
بنفس الرؤية التي تنظر بها الدول المصنعة للأسلحة، تنظر الجزائر إلى البوليزاريو بكونه سفاح إرهابي ويشكل الخطر على أمنها الداخلي. لهذا السبب تأخذ الحذر في تسليحه ضد المغرب على أساس التخوف من انقلاب السحر على الساحر.
وختامه مسك؛ أن المجتمع الدولي بدأ يستوعب بسيادة المملكة المغربية على كافة أراضيه الصحراوية.
وحتى تكتمل الرؤية يجب على روسيا أن تحذو حذو الولايات المتحدة الأمريكية.
المشكلة ليست في البوليزاريو بل في الجيش الجزائري الدي سيدخل حتما في مواجهة الجيش الجزائري الدي سيدحر على يد الجيش المغربي وانهاء مشكل البوليزاريو إلى غير رجعة
المشكلة ليست البوليزاريو و أتباعهم من مكلخي الداخل، بل في الجزاءر كدولة حديثة العهد لا زالت تبحث عن طريقها، تلعب بالنار مثل طفل صغير لا يعرف بأنها ستحرقه و تحرق كل من حوله..إنه الفراغ الهوياتي للجزاءر يدفعها إلى العناد و معاكسة المغرب..فليس بالأمر السهل على عسكر الجزاءر أن يحكموا دولة بدون تاريخ تجاور دولة بتاريخ عريق كالمغرب. الأمر يتطلب منهم أن يكذبوا و يكثروا من الشعارات و يعادوا المغرب للظهور بمظهر الند للند..
علينا نحن ابناء المملكة المغربية الشريفة ، ان تنتبه جيدا وأن لا نرد على ما يقوله حكام الجزائر العسكريين ومرتزقتها البول زاريو الارهابية ، لأنهم ، بأهتمامنا بما يقولون ،يستغلون هذا ضد الشعب الجزائري الشقيق بأشغالهم بأن هناك اعداء و….و….و التأكيد وجودهم في الحكم. علينا نحن ابناء مملكتنا الشريفة شريفة بحكامها وشعبها وأرضها ، ان لا نرد على ما يقوله حكام الجزائر العسكريين ومرتزقتها ، لأن ذالك في مصلحتهم .
ردا على تقرير الشارب واف ان المر ليس بالسهوله التي تحدث عنها ستبدا’ له ولغيره الايام ماكان عنهم في ظلام وما لم يكون لهم في الحسبان.الامر اخطر واصعب مما يتوقع هذا الروسي لانه لايعلم ان الجيش الصحراوي لايعتمد على عدد الجنود ولاحداثه الاعتاد ولو كان ذلك هو مفتاح النصر مابقى منه رجل واحد بعد 2991 .الجيش الصحراوي له اسرار الاهيه لايعلمها الاهو وساسها الامان كل الامان بعداله قتاله مع طبيعه الارض التي يقاتل عليها واحترافيته الخاصه هذه كلها عوامل لايمكن للجيش المغربي التغلب عليها مهما تطورت اعتاده وزاده عدته.
والسلام عليكم..الفيلم تسلا وقطاع الطرق الخونة لازالو ينتظرون أخر سطر من سطور الفلم
البوليساريو مجرد طراطيير في يد الجزائر حرب الثمنينات ، كانت بين جيش الجزائر و جيش المغرب بغطاء البوليساريو ، رئيس مصر الراحل حسني مبارك تحدث عن تدخله شخصيا لدى الحسن التاني لاطلاق سراح 2200 جندي جزائري بالياتهم بتفاريتي ، و كذلك حرب امغالا ، الحرب كانت بين الجيشين لمن تحت الطاولة ، بعد ان سقط السوفيات انهت امريكا الحرب و جاء انتقام المغرب لغدر الجزائر في التسعينات . البوليساريو يعتقدون انهم خاضوا حرب ، و تلاث اشهر الحالية منذ تحرير الكركرات نهائيا ، اتبث فعلا انهم مجرد طراطيير و ان الحرب قديما كانت مع العدو الحقيقي . البوليساريو اصبحت اضحوكة في المخيمات بيانات بلغة مضحكة و مملة و متشابهة قصف سمين قصف بطيء اقصاف منمقة اقصاف معجنة . الله اعفو عليهم ، اشفق عليهم مجرد طراطيير فيد عصابة جنرالات .
جبهة الوهم بالإضافة إلى مسرحية ابودحداح ونهب 1500 مليار دولار في 20 سنة الأخيرة تلخص الوضع الكارتي في الجزائر من زمان وفي كل شيء وغدا يوم 22 فبراير يوم النهاية وفوز الدولة المدنية إن شاء الله لأن التجربة العسكرية فاشلة لكل ما تحمل الكلمة من معنى
الأمر لايحتاج لاتحقيق ولا يحزنون..
كيف نقارن بين دولة أمة تملك جيشا منظما له تاريخ ويعد من أقوى الجيوش في المنطقة وبين شردمة من المرتزقة لاتستطيع حماية نفسها ليلة واحدة لولا دعم العسكر الجزائري..
هذا تقرير صحفي…..
و ليس تقريرا سياسيا….
المغرب لا يريد حربا…
المغرب على أرضه….. بخطا تنموية عملاقة….
و المحتجزين هناك….. بعد انتهاء موسم الكذب و المراوغة….. سوف يخرجوا عن السيطرة…… و ينتفظوا ضد أصحاب الوهم و الحقد…..
فقط نقول للجزائر….. و الله تضيعوا وقتكم…. فعوض تنمية بلادكم…. تريدون عرقلة نماء المغرب….
هيهات هيهات…… فحين لا تجدون البترول و الغاز…. ستصبحون دولة فاشلة “ياكل” بعضكم البعض…. و ستخربون بيوتكم بايديكم….. بدل ان تخربوا واقعنا الان
الوقت بيننا….
و عين الحسود…. فيها عود…. كما يقال
كلام معقول، قضي الأمر الدي فيه تستفتيان، لاداعي لمناورات والتصعيد الإعلامي الفاشل للجارة الشرقية، فقط لتمويه الشعب وتصدير المشاكل الداخليه، لقد وسبق المغرب تحت القيادة الملكية بقبول الشرط الوحيد وبدون نقاش، الاستقلال الذاتي تحت السيادة المغربية،
ومن تكون أنت؟؟ الجيش المغربي اقوى بكثير من دون أن تذكرنا بذلك فلا اوجه للمقارنة بالأساس. روسيا تلعب على وتر حساس لا نقبل به.
انهم يلعبون وراء الجدار وجنودنا يستانسون بهم الوقت على الاقل إتلاف الوقت معهم من جهة وزالة القنط من جهة وتحية للجنود المغاربه الابطال ابا من ابا وكره من كره وعاش الملك محمد السادس
إلى امين الذي ليس هو بامين بل على ما يبدو من تعليقه هو من شردمة العصابات التي تغرد خارج السرب انتم بالفعل عصابة وستبقون عصابة اما المغرب فإنه في صحرائه والصحراء في مغربها وانتم في مخيمات العار باقون وفي مزبلة التاريخ متهالكون
عصابة البوليساريو ما وجدت حتى الصنادل للجيش ذيالها ما بقي لها غير الحرب عاد زيد عليهم ماماهم الجزائر اللي مضاربة مع تغذية الشعب اللي ناقصه شحال من حاجة مابقى لهم غير يتحزموا بالحجر من سوء التغذية
لامجال للمقارنة،فالمغرب دولة ذات سيادة ،ولها تاريخ مجيد”طويل وعريض”،قوية بسكانها المتحدين والملتحمين حول جلالة الملك،قوية بجيشها الباسل ،والمتميز بتجاربه العسكرية الميدانية،قوية باقتصادها ذو الموارد المتنوعة(فأينما توجهت تجد المتاجر والاسواق والضيعات والمياه ،والكرم الحقيقي،مملوءة بكل مالذ وطاب من الغذاء الذي توفره أرض المغرب الراقي،وطبيعته الفيحاء،من لحوم مختلفة،وأسماك متنوعة،وخبز كثير،وخضر وفواكه وحوامض طازجة ،بأثمنة مناسبة ،أظف الى ذلك موارده المعدنية والطاقية المتجددة الكثيرة وعلى رأسها”الفوسفاط”،لذلك لايستطيع أحد أن يظاهي قدرات بلادنا الخلاقة،برا وجوا وبحرا،ما بالك ب”شردمة”من اللصوص والمرتزقة التي تستعملهم جارة”السوء”_وأقصد نظام الويل_ الجزائر،ولولا تريث المغرب في قراراته وحنكة ديبلماسيته وتوجهه السلمي ،لقضى على أولئك اللصوص في رمشة عين،
وعليه فمقاربة الروس ليست في محلها ،فهي بذلك تزكي أن “عصابة البوليزاريو” ،تمثل قوة “عسكرية” ،ولكنها لم تشر الى المساعدة اللوجستية (بشر،ومال،وعتاد…) من طرف الطخمة العسكرية المستبدة بالجزائر،
وأقول اذا لم تستحيي فقل ما شئت…
القوات المسلحة المغربية لسنة2021 أكثر تطورا من القوات المسلحة سنة1992
الروس فقط همهم بيع السلاح يذكرون بشراء المغرب لاسلحتهم سينتصر المغرب وفي جهة أخرى يذكرون للجزائر ان إشتروا أسلحة الروس ستنتصر الجزائر فأنظروا مافعلت الروس في سوريا مع بشار
من لا يرى من الغربال فهو أعمى و الجزائر أصيبت بالعمى و تظن بأنها قادرة على مغرب اليوم ، مغاربة اليوم قادرون على طحن و تعصير الجزائر في ساعات