وهبي .. القاسم والمعارك‎

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تعليقات الزوار2
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ما كاين لا قاسم انتخابي ولا سيدي زكري المواطن خاصو من دابا الفوق القاسم انتاعوا حتى هوا اتقسموا غير ابوحدكم .هاديك 100 درهم او 200 درهم صافي اصبحت من الماضي دابا خاص المواطن ايكون فائق او عائق ما ابدحكوش اعليه باغي كرسي خلص .10000 درهم هي لقيلة للصوت .ما عندكش وفر كلامك عندك.باش نافعبنا دابا هاحنا جالسين لا خدمة لا ردمة شفناكم جيتوا عندنا طلبتوا اعلينا .والوا غير القرنبي.دابا انديروا دابا انفعلو .وانتوما كتديروا غير لولادكم والعاىيلتكم. اوا اسيدي ما اعقلتوش اعلينا دابا حتى احنا ما غاديش انعقلوا اعليكم في الانتخابات .
من فضلكم من يفسر القاسم لانتخاب وما الفرق بينه وبين الاءحة والعتبة من فضلكم