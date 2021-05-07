‪أولياء التلاميذ يطالبون بتأجيل امتحانات الباكالوريا

‪أولياء التلاميذ يطالبون بتأجيل امتحانات الباكالوريا
صورة: و.م.ع
الجمعة 7 ماي 2021 - 14:17

طالبت الكونفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب بتأخير موعد إجراء الامتحان الوطني للباكلوريا إلى أواخر شهر يونيو، وتأجيل باقي الامتحانات الإشهادية لفترة تسمح للأكاديميات الجهوية بتجميع حقيقي للمعطيات حول تنفيذ المقررات الدراسية بكل جهة.

طلب أولياء التلاميذ جاء بحسبهم من أجل “التأخر في تنفيذ المقررات الدراسية في العديد من المؤسسات التعليمية بسبب تأثير الجائحة واعتماد التفويج وتقليص الغلاف الزمني للتعلمات؛ ناهيك عن الإضرابات التي خاضتها الأطر الإدارية والتربوية”.

وطالبت الكونفدرالية أيضا بتوفير الوقت الكافي للإعداد الجيد للامتحانات واجتيازها في ظروف مناسبة.

وتأتي مطالب الكونفدرالية بعد إصدار وزارة التربية الوطنية الأطر المرجعية المحينة المتعلقة بالامتحانات الإشهادية، مسجلة “التأخر في إعلان هذه الأطر المرجعية، علما أنه سبقت المطالبة بالإسراع في إخراجها أملا في تخفيف الضغط على الأطر التربوية وعلى المتعلمين وتمكينهم من التخطيط الجيد للزمن المدرسي المتاح”.

أولياء التلاميذ الامتحان الوطني للباكلوريا المقررات الدراسية تداعيات جائحة كورونا

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‫تعليقات الزوار

2
  • hassana
    الجمعة 7 ماي 2021 - 14:26

    الله ياخذ فيهم الحق علاش هذا العذاب لي قرا قرا شحال هذي اتقوا الله راه تابعهم المباريات

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  • مجرد راي
    الجمعة 7 ماي 2021 - 14:28

    افضل قرار هو إجتياز الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدورة العادية في وقته المعلن وعدم التأجيل لما في ذلك من تداعيات نفسية على التلاميذ ناهيك على الارهاق الذي اصبح يشعر به الأطر التربوية .

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