إصابات "كورونا" داخل "الماص" تسبق لقاء "الكوديم"

كشفت نتائج المسحة الأخيرة الخاصة بالكشف عن “فيروس كورونا”، التي خضعت لها مكونات نادي المغرب الفاسي لكرة القدم، وجود عشرين حالة إيجابية في صفوف ممثل “العاصمة العلمية” للمملكة.
وعلمت “هسبورت” من مصادر مقربة من الفريق الفاسي أن المسحة الأخيرة لمكونات “الماص” أسفرت عن وجود عشرين حالة إيجابية، 15 منها في صفوف اللاعبين، وخمس حالات أخرى ضمن الطاقم التقني، وذلك قبل ساعات قليلة من مباراة “الفريق الأصفر” أمام النادي المكناسي لحساب منافسات كأس العرش.
ووفق المصادر ذاتها فإن مكونات “الماص” أجرت مسحة جديدة صباح اليوم الثلاثاء، لقطع الشك باليقين بخصوص الأفراد الذين جاءت نتائج تحاليلهم إيجابية، بالإضافة إلى باقي المخالطين، ومن المنتظر أن تصدر نتائجها خلال الساعات القليلة القادمة.
وحسب مصدر مقرب من الفريق الفاسي فإن مكونات النادي غاب عنها الالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية لتفادي انتشار الوباء خلال الفترة الماضية، كما لم يكن هناك احترام تام للبروتوكول الصحي من طرف من تأكدت إصابتهم في وقت سابق، ما جعل العدوى تنتشر مجددا بين عناصر الفريق.
يُشار إلى أن المغرب الفاسي من المنتظر أن يحل ضيفا يوم غد الأربعاء على النادي المكناسي لحساب منافسات كأس العرش، في مباراة ستجمعهما على أرضية الملعب الشرفي بمكناس.
أظن أنه حان وقت رفع أعداد المصابين في مدينة فاس من جديد
الله الله على الماص والكوديم..ذكريات الزمن الجميل..نتمنى عودة الكوديم لقسم الصفوة..عيب أن يكون فريق مرجعي كالنادي المكناسي في قسم الهواة.
من علامات الساعة الكبرى وجود فريق النادي المكناسي الفريق ضمن مجموعة الهواة وهو الذي كان بالأمس ينافس اقوى الأندية العالمية بينما نجد في البطولة الوطنية فرق مدنها شبه دواوير تلعب فيه اللهم ان هاذا منكر عيب وعااااار اعباد الله انقذوا دم وجه مكناس حاكمة العالم
اتمنى الشفاء العاجل لجميع اللاعبين والطاقم التدريبي المحيط بفريق المغرب الفاسي ومسيرة موفقة في المبارة المقبلة ضد النادي المكناسي الذي هو الآخر نحب أن نراه كما كان سابقا وان يقوم مسؤولين هذه المدينة بالالتفاتة لفريقهم والرجوع إلى الطريق الصحيح تحية فاسية لفريق مكناس