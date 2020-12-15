إصابات "كورونا" داخل "الماص" تسبق لقاء "الكوديم"

كشفت نتائج المسحة الأخيرة الخاصة بالكشف عن “فيروس كورونا”، التي خضعت لها مكونات نادي المغرب الفاسي لكرة القدم، وجود عشرين حالة إيجابية في صفوف ممثل “العاصمة العلمية” للمملكة.

وعلمت “هسبورت” من مصادر مقربة من الفريق الفاسي أن المسحة الأخيرة لمكونات “الماص” أسفرت عن وجود عشرين حالة إيجابية، 15 منها في صفوف اللاعبين، وخمس حالات أخرى ضمن الطاقم التقني، وذلك قبل ساعات قليلة من مباراة “الفريق الأصفر” أمام النادي المكناسي لحساب منافسات كأس العرش.

ووفق المصادر ذاتها فإن مكونات “الماص” أجرت مسحة جديدة صباح اليوم الثلاثاء، لقطع الشك باليقين بخصوص الأفراد الذين جاءت نتائج تحاليلهم إيجابية، بالإضافة إلى باقي المخالطين، ومن المنتظر أن تصدر نتائجها خلال الساعات القليلة القادمة.

وحسب مصدر مقرب من الفريق الفاسي فإن مكونات النادي غاب عنها الالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية لتفادي انتشار الوباء خلال الفترة الماضية، كما لم يكن هناك احترام تام للبروتوكول الصحي من طرف من تأكدت إصابتهم في وقت سابق، ما جعل العدوى تنتشر مجددا بين عناصر الفريق.

يُشار إلى أن المغرب الفاسي من المنتظر أن يحل ضيفا يوم غد الأربعاء على النادي المكناسي لحساب منافسات كأس العرش، في مباراة ستجمعهما على أرضية الملعب الشرفي بمكناس.