مفتاح: مواضيع السيتكومات من المجتمع .. وهذه قصة "قيسارية أوفلا"

اشتهر باسم “الحبيب”، واعتمد في أعماله على السخرية من الذات ومناقشة المواضيع الاجتماعية القريبة من الفرد المغربي؛ كما استطاع السيناريست والكوميدي المغربي هيثم مفتاح كسب حب الجمهور المغربي من جديد من خلال مشاركته في سيتكوم “قيسارية أوفلا” الذي تنقل هسبريس كواليسه على برنامج “HESCLAP”.

وأوضح مفتاح أنّ المواضيع التّي يتطرق إليها مستوحاة من المحيط الذي ترعرع فيه، ويقوم بمعالجتها بلغة بيضاء وبشكل ساخر، وأضاف: “من الصعب جدا تجسيد شخصية فكاهية لم أقم بكتابتها بنفسي، لكن في بعض الحالات عندما تجد نفسك وسط فريق عمل متماسك يحب العمل الذي يقدّمه، ولديه رغبة كبيرة في النجاح، بإمكانك تخطي كل العقبات”.

وأكّد الكوميدي المغربي أنّ تصوير العديد من الأعمال التلفزيونية قبيل شهر رمضان يطرح العديد من المشاكل التقنية على مستوى تنظيم الوقت والاشتغال على الشخصيات التّي تختلف من عمل لآخر، وتابع في حديثه للبرنامج: “رغم ذلك لم أواجه مشاكل أثناء تصوير الأعمال الرمضانية لهذا الموسم.. في “كبسولة لكولوك” التّي تجمعني بالكوميدي أسامة رمزي أنا من أشرفت على كتابة الشخصية، إذن أعرفها عن قرب، أما بالنسبة لشخصية “سعد” في سيتكوم “قيسارية أوفلا” فقد تجاوزت كل المشاكل في تقديمها بمساعدة المخرج رشيد الوالي وأخيه هشام”.

وعن وفرة الإنتاجات خلال شهر رمضان، يعلق هيثم: “أنا فكاهي وكوميدي وممثل مسرحي، أشتغل طيلة السنة، والمشاريع التّي تبث خلال هذا الشهر الفضيل يتم العمل عليها سابقا، لكن مسألة البث متعلقة بالقنوات التلفزية”، مشيرا في السياق ذاته إلى أنّ “كبسولة لكولوك” يعد من المشاريع التّي تمّ تأجيلها بسبب توقف التصوير إثر انتشار فيروس كورونا.

ويورد مفتاح أن شخصية سعد التّي يقدّمها في “سيتكوم” “قيسارية أوفلا” هادئة، لكنه يفقد أعصابه بسبب شقيقته “سناء” التّي تجسدها الفنانة نسرين راضي، وأضاف: “سعد شقيق سناء، مديرة مطعم، كانت لها قطيعة مع أخيها الذي يعيش في الخارج ويشتغل “شيف”، ومن أجل إقناعه بالعودة إلى المغرب أغرته بفتح مطعم كبير بأكادير، ليفاجأ عند عودته بأنه داخل مطعم صغير وسط قيسارية متواضعة”.

وتابع الفنان المغربي: “في أجواء مليئة بالسخرية والمواقف الكوميدية، تعيش سناء وسعد بعض الصراعات، ويسعى الأخير إلى تزويج أخته بأي طريقة”.

ويشارك إلى جانب هيثم مفتاح في السلسلة الرمضانية “قيسارية أوفلا”، للمخرج رشيد الوالي ومن إنتاج “عليان”، مجموعة من الفنانين المغاربة من بينهم: حمزة الفيلالي، السعدية أزكون، نسرين الراضي، وغيرهم.