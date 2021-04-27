احتدم التنافس بين أعيان الأحزاب السياسية الكبرى بمدينة الدار البيضاء من أجل استقطاب تعاطف الطبقات الشعبية، من خلال اتساع دائرة توزيع المساعدات الرمضانية داخل الأحياء المهمشة.
ويحرص الأعيان ورجال الأعمال ومنتخبو الجماعات المحلية، المنتمون لعدد من الأحزاب السياسية، على عدم الظهور المباشر بالمناطق المستهدفة، معتمدين على معاونين محليين من أجل إيصال قفف رمضان إلى الأسر المقيمة بالأحياء غير المهيكلة على وجه الخصوص.
ويأتي اهتمام هؤلاء الأعيان بالأحياء غير المهيكلة والمهمشة لكونها تعتبر، في نظرهم، الخزان الطبيعي للأصوات الانتخابية، بالنظر إلى كثرة المطالب المرتبطة بالفقر والهشاشة وتعدد الاحتياجات.
ويرى رشيد لبكر، متتبع للشأن المحلي في الدار البيضاء والنواحي، أنه من “السهل اللعب على حبل المطالب وكيل الوعود، فضلا عن الإغراءات المالية، مقابل منح الأصوات”.
واعتبر المتحدث أن “الأمية السياسية ساهمت في سيادة ثقافة لا تفرق بين مهام النائب البرلماني والمستشار الجماعي، وهو ما يفسر تقديم المنتخبين لبرامج سياسية لا تتلاءم مع الاختصاصات الحقيقية لهذا المرشح ولا مع إمكانياته”.
وأضاف رشيد لبكر ، في تصريحات لهسبريس، أن “هناك مسألة مهمة تستدعي الإشارة إليها، ترتبط باستمرار بعض العادات المتأصلة في المجتمع المغربي بهذه الأحياء”.
ويشرح “لازال الولاء لِولْدْ الدّرب، لا سيما عندما يتعلق الأمر بنمط الاقتراع الاسمي، وليس الاقتراع باللائحة، والذي عملت مشاريع القوانين المعدلة لانتخابات المجالس الترابية الموافق عليها في المجلس الوزاري الأخير على توسيع هامش تطبيقه ليشمل جماعات جديدة”.
الناس عاقت تتاخد المعاونة وماتتمشيش تصوت حيت عارفة أغلب المرشحين ماتيديرو والو وأن لا أحد يحاكم على نهبه
إذا حبيت صديقك أضربه على بطنه + إشهار مساعدة + الرشوة =
ضلال المبين وافلاس ا لخبيث
غير شفتو غاع الأحزاب كاتنتاقد استعمال الأخرار قفاف رمضان لمشروعه السياسي بغيتو تدافعو عليه أونتوما تجممعوهم كاملين عاقو بيكم أو بيهم هه ” أعيان أحزاب سياسية يوزعون المساعدات الرمضانية في الأحياء الشعبية “
هدا راه شهر العبادة والتقرب إلى الله
اسمعت ناس ديال الأحزاب كيفرقو القفة ديال رمضان و في الاحياء الشعبيه باش انتخبوا عليهم في الانتخابات.
راه احشوما وعيب اتبقاو تضحكو على عباد الله.
راه كلشي عاق وفاق.
القاعدة تقول : استغلوهم و لا تصوتوا عليهم. شحال ما قديتوا تسغلوهم استغلوهم لكن لا تصويت
أين أعين وزارة الداخلية و لماذا لم تحرك ساكنا في ما يخص جمعية جود التي تقدم مساعدات رمضانية مشبوهة و لها إرتباطات مع حزب التجمع الوطني للأحرار.
لقد حان وقت الاستثمار في احوال الفقراء. تباً لاصحاب الضمير البئيس الذين ينصبون الشراك والفخاخ للفقراء بطعم من دقيق وزيت، مقابل صوت باهض الثمن.
لا حوله ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم هذا منكر
في المدينة التي أسكنها وفي الأحياء المحيطة يقوم شباب بتوزيع القفف الرمضانية مصحوبة بطلب الانضمام إلى حزب أخناتوش.. حلال عليهم وحرام على الآخرين
صورة معبرة جدا اجمل ما فيه داك القالب ديال السكار اللي غا يجلس عليه داك الفقير و غيبقى جااالس عليه التالية و احد الخمس سنين ههههه
من هنا نستنتج بأن الطبقة الفقيرة والهشة تقوم بالواجب الوطني يعني حق التصويت المهم بيننا الله لان الطبقة الفقيرة تختار يوم الانتخاب من ينساها خمس سنوات حمد الله مني طبقة الهشة هي لكتعطي الصوت ديالها المرشح كنجح حمد الله كين الفقر في المغرب
مادامت الاحزاب فاشلة في طرح مشاريعها الانتخابية. فلتتنافس في تقديم الدعم للأسر المتضررة. سواء في هذا الشهر ام خارجه.. َ
على ملك المملكة المغربية ان يغلق البرلمان بمجلسيه وعدم اجراء الانتخابات البرلمانية والجماعاتية، لا نريد حكومة ولا مجالس جماعية من هذه الاحزاب الانتهازية لقد سئمنا منهم، على ملك البلاد تكوين حكومة تكنوقراطية لا تتعدى 15 وزيرا وتكليف القياد والباشوات والعمال بتدبير الشان المحلي للقرية والمدينة حتى نرتاح من هذه الاحزاب التي ساهمت في تدهور اوضاع المواطن المغربي بسياستها الانتهازية.