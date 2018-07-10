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كُتّاب وآراء
"موازين" ترد على أصالة: "لا علم لنا بالرشوة"
في أول رد على اتهام الفنانة السورية أصالة نصري لمسؤولين بإدارة مهرجان "موازين.. إيقاعات العالم" بالرشوة والابتزاز، أوضح محمود لمسفر، المستشار الفني المكلف بالبرمجة العربية للمهرجان سالف الذكر، أنه "لم تتم برمجة الفنانة أصالة في المهرجان منذ سنة 2015، بما في ذلك دورة 2018. ولم يكن هناك أي اتصال، على الإطلاق، معها بشأن مشاركتها خلال دورة هذه السنة".
وقال لمسفر إن "الواقعة التي أشارت إليها الفنانة أصالة لا علم لي بها على الإطلاق، إلا من خلال التدوينة التي نشرتها"، مشيرا إلى أن "الفنانة السورية سبق أن شاركت 3 مرات في المهرجان، وقد جرى التعاون بيننا بكل الاحترافية المعهودة".
وكانت الفنانة السورية أصالة نصري قد أعلنت، منذ أيام، مقاطعة مهرجانات المغرب لمدة خمس سنوات.
وقالت أصالة، في فيديو نشرته على تطبيق "سناب شات": "إنني لسوء حظّي لن أكون موجودة في المغرب لأي سبب، وبأي طريقة لمدة 5 سنوات عقابا لي؛ لأنني قررت إعلان نوع من أنواع الاستغلال، الذي تعرضت له"، موضحة أن هذا القرار "غير قابل للنقاش".
وعبّرت أصالة عن ارتياح ضميرها جراء ما أعلنته، على الرغم من أنه يتعبها من خلال بعض التعليقات، في إشارة إلى التعليقات التي تلقتها من بعض المغاربة، الذين اتهموها بالإساءة إلى المغرب، بعد إعلان ما وصفته "تعرضها للابتزاز للمشاركة في مهرجان موازين".