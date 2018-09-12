وفاة المغني الجزائري رشيد طه عن 59 عاما

هسبريس من الرباط

توفي المغني الجزائري رشيد طه، ليل الثلاثاء الأربعاء، إثر سكتة قلبية ألمت به أثناء نومه بمنزله في باريس، وفق ما ذكرته مصادر إعلامية فرنسية متطابقة.

ويعتبر الراحل رشيد طه (59 سنة) من بين المغنين المغاربيين الذين حققوا شهرة واسعة في أوروبا، إلى جانب الشاب خالد والشاب مامي في فترة التسعينيات.