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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | فن وثقافة | وفاة المغني الجزائري رشيد طه عن 59 عاما

وفاة المغني الجزائري رشيد طه عن 59 عاما

وفاة المغني الجزائري رشيد طه عن 59 عاما
هسبريس من الرباط
الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:09

توفي المغني الجزائري رشيد طه، ليل الثلاثاء الأربعاء، إثر سكتة قلبية ألمت به أثناء نومه بمنزله في باريس، وفق ما ذكرته مصادر إعلامية فرنسية متطابقة.

ويعتبر الراحل رشيد طه (59 سنة) من بين المغنين المغاربيين الذين حققوا شهرة واسعة في أوروبا، إلى جانب الشاب خالد والشاب مامي في فترة التسعينيات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - أبو اسحاق الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:19
غفر الله لي وله ولسائر المسلمين.
إنطفأت شمعة من شموع الموسيقى المغاربية. إنا لله وإنا إليه راجعون
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33
2 - السوسي الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:19
اللهم ارحمه واغفر له وارزق اهله الصبر والسلوان وان لله وان اليه راجعون البقاء لله
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33
3 - hassia الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:19
belle chanson,je me sens bien a casa ma ville natale,malgré ma nationalité allemande
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-1
4 - skizo الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:20
يا الرايح وين مسافر تروح تعيا و تولي لعند ربك ألي خلقك ؛أتمنى أن يكون ميزان حسناته هو الأرجح ،رحمه الله ،اللهم أرزق دويه الصبر و السلوان٠
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47
5 - بيضاوي الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:21
انا لله و إنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته واموات المسلمين أجمعين
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20
6 - abdou الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:22
اللهم ارحمه وصبر اقرباءه.واجعل مثواه الجنة
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18
7 - abdou الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:23
اللهم ارحمه وصبر اقرباءه.واجعل مثواه الجنة
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17
8 - Ayoub الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:27
sincères condoléances à la famille du défunt, T.Rachid c'était un grand chanteur qui a souffert de la solitude et a confronté le racisme Français avec courage
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14
9 - سيتوج الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:30
للهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جنانه وإن لله وانا اليه راجعون البقاء لله
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12
10 - يا الرايح الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:40
كم كنت رائعا .كلما سمعت موسيقى - ياالسايح وين رايح - أتوقف لاتامل في اللحن والكلمات .انها حقا معزوفة رائعة .*رحمه الله واسكنه فسيح جناته ، إن لله وإن إليه راجعون *
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3
11 - يا الرايح وين مسافر.. الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:44
إنا لله و إنا إاليه راجعون ،كل نفس ذائقة الموت... رحمة الله عليه و تعازينا الحارة إلى الشعب الجزائري الشقيق و لجميع أسرته و أصدقاءه و محبيه وكل معجبيه في أصقاع المغرب المغربي العربي الكبير و العالم العربي ...أجمل أغنية له هي يا الرايح تركت بصماتها في كياني و في وجداني كسائر محبي أغانيه في وطننا العربي...
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0
12 - نبيل الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:45
الله يرحمك، هاد الفنانين يحترقون كل يوم من أجل موسيقى جديدة حتى تصبح مصدر قوتهم اليومي. اللهم ثبته عند السؤال، و اغفر له. إنا لله وإنا إليه راجعون
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1
13 - youssef maaseik الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:46
كل نفس دائقة الموت. إنا لله وإن إليه راجعون تغمد الله الفقيد برحمته وغفر الله له ولنا ونسألك الله حسن الخاتمة
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14 - Zitouni الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:51
عملاق من عمالقة الراي الجزائري
اللهم ارحمه وغفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر.
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15 - hicham الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:51
اللهم ارحمه واغفر له وارزق أهلها الصبر والسلوان
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16 - mosi. الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:55
حسب معلوماتي وأتمنى ان اكون مخطئا ان الفنان رشيد طه يهودي الديانة....
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17 - abdou الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:57
اللهم اغفر لنا وله ولسائر امة المسلمين اجمعين
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18 - ابن الصحراء الجزائري الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:58
رحم الله المغني الجزائري رشيد طه ورحم الله صاحب كلمات يا الرايح دحمان الحراشي ، الجزائر تفقد صوتا لامعا في عالم الأغنية والمجدد في الموسيقى الجزائرية وتبقى هذه الأغنية مع أغنية المنفي من أروع أغانيه ،فرحم الله الفنان الجزائري رشيد طه
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