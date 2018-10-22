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الرئيسية | فن وثقافة | مهرجان "كاملين" يراهن على أهمية ثقافة الحوار

مهرجان "كاملين" يراهن على أهمية ثقافة الحوار

مهرجان "كاملين" يراهن على أهمية ثقافة الحوار
هسبريس - وائل بورشاشن
الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 09:14

وضّحت اللجنة المنظمة لمهرجان "كاملين – حُرّين ومنخرطين" أن هدف التظاهرة هو "إحياء شعلة الانخراط المواطن عن طريق الثقافة بكل أشكالها، مثل السينما، والمسرح، والعرض الفوتوغرافي، والموسيقى، بالإضافة إلى ثقافة الحوار وتقاسم الأفكار بكل حرية وفي احترام تام للآخر".

وأضافت لجنة مهرجان "كاملين"، في بلاغ عمّمته في ندوتها الصحافية التي نُظّمت في فضاء "AED" بالرباط، أن في المزواجة بين النقاش والاحتفال "دعوة إلى تملّك الفضاء العمومي، والإعلامي، والثقافي، والسياسي؛ عبر تمكين الفاعلين المدافعين عن قيم الانفتاح، والحرية، والعدالة الاجتماعية من التعريف بأنفسهم، والتعرف على بعضهم البعض، والتعبير عن آرائهم بهدف دفع رياح التجديد".

وسيعرف المهرجان حضور فاعلين ثقافيين مثل ادريس كسيكس، ونجيب أقصبي، وأحمد عصيد، وسناء العاجي، وعبد الله بيضا، كما ستتخلّله أنشطة مسرحية، وورشة سينمائية "ماستر كلاص" يؤطرها فوزي بنسعيدي، المخرج المغربي، وورشات للسيرك، وعرض سينمائي موجه للأطفال يناقش تجارب الهجرة ومظاهر التمييز.

وسيستقبل المهرجان معرضا فوتوغرافيا ينظمه "معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان"، تحت شعار "فلوس الشعب"، فضلا عن ندوات تناقش الاقتصاد المغربي، وسؤال القيم والإنسانية، والميز العنصري، والثقافة الرقمية، وأسئلة التعدد الثقافي.

ومن المرتقب تنظيم مهرجان "كاملين" يومي 27 و28 أكتوبر 2018، من العاشرة صباحا إلى العاشرة ليلا بالعاصمة الرباط في كل من قاعة علال الفاسي، والمركز الثقافي أكدال، على أمل جعله مهرجانا متنقلا في المستقبل يجوب مختلف أنحاء المغرب.

تجدر الإشارة إلى أن تحالف "كاملين" رأى النور سنة 2017، ويجمع 15 جمعية تنشط في ميادين الثقافة، والمجتمع، والسياسة، ويجمع بينها التفكير في ضرورة حرية التعبير، والعيش المشترك، والمعرفة المبنية على الحرية والانفتاح.

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