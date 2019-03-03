الراحل عزيز موهوب في عيون فنانين .. مثل أعلى وممثل خَلُوق

هسبريس - وائل بورشاشن (صور: منير امحيمدات)

رحل المسرحي والممثّل المغربي عزيز موهوب إلى دار البقاء، يوم الأحد، تاركا وراءه سجلّا حافلا بالعطاءات المسرحية والتّلفزيونية والسينمائية بعد مسار فني ناهز 60 سنة.

وكان عزيز موهوب وجها فنيّا مألوفا عند المغاربة صغيرِهِم وكبيرِهم، بإطلالاته من الشاشة الصغيرة في مسلسلات من قبيل: "من دار لدار"، "الساس"، و"شجرة الزاوية"، فضلا عن أعماله المسرحية مع فرقة "المسرح الوطني".

فنان متكامل

قالت نزهة الركراكي، فنانة مسرحية وممثلة مغربية، إن عزيز موهوب "فنّان متكامل، تتوفّر فيه جميع مواصفات الفنان".

وأضافت أن الراحل كان ذا أخلاق عالية، وكان مدرسة متنقّلة تعلّم منها زملاؤه الكثير. وزادت الركراكي مبيّنة أن زملاء عزيز موهوب قد فقدوه، واستعادت "ذكرياتها الجميلة" في الكواليس التي كان يستمتع فيها طاقم المسرحية مع الراحل قبل إمتاعِهِمُ الجمهور، داعية الله أن يرحم الراحل، ويوسّع عليه، ويلحقها به مؤمنة، ويصبّر زوجته وأبناءه.

وذكر مسعود بوحسين، رئيس النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، أن عزيز موهوب "كان من أقطاب مدرسة التمثيل المغربية الحديثة"، وزاد متحدّثا عن كون الراحل من بين من أرسوا "تجربة التمثيل المغربية الحديثة المبنية على الأداء الواقعي، والصدق الفني، خصوصا مع تجربته الكبيرة في المسرح، وفي المجال التلفزيوني والسينمائي".

وعُرِف عزيز موهوب، حَسَبَ بوحسين، "بتنوّع أدواره التي أدّاها"، مضيفا أنه كان "من الجيل الذي بزغ بشكل كبير بعد الاستقلال وأثّر بشكل كبير في مدرسة التمثيل المغربية".

ووضّح رئيس النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية أن الراحل "يمتاز بالعديد من الصفات الإنسانية؛ فقد كان فنانا خلوقا ومستمعا جيّدا"، كما كان له "همّ تنظيميّ نضاليّ" ربطه تنظيميا مع النقابة المغربية لمحترفي المسرح سابقا، أي النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية حاليا.

مثل أعلى

محمد الجم، المسرحي المغربي، أشار بدوره إلى صعوبة الحديث عن عزيز موهوب بإيجاز؛ "لأن له مسارا حافلا بالعطاء"، ثم استرسل قائلا: "اشتغلت معه منذ 45 سنة، وجميع الأعمال التي قدّمتها في المسرح الوطني كان حاضرا فيها، وكان نعم الفنان وكان قدوة من الناحية الأخلاقية، ومن ناحية الانضباط، ومن ناحية احترامهِ عمَلَه، وكان مثلا أعلى وسط المجموعة، وكان دائما حاضرا ومتوهّجا في مسرحيات "المسرح الوطني"".

وذكر الجم أن زملاء عزيز موهوب كانوا يأخذون منه العبرة، وذكر أنه "كان رجلا معطاء، وكان من أكثر الفنّانين تجربة"، مضيفا أن أعمال الراحل تشهد له؛ لأن أي عمل شارك فيه عزيز موهوب "كان يترك عليه بصمته، سواء في التلفزيون أو في السينما، أو في المسرح الذي كان أكبر شاهد على عطاءاته".

محمد الجم بعدما جدّد التأكيد على أن "كل ما يقال في عزيز موهوب قليل في حقه؛ لأنه كان قدوة وهرما من أهرامات البلد"، تأسّف من ما لقي أعمال الراحل التي تقدّم بها للتلفزيون منذ 10 سنوات من رفض، على الرغم من أنه كان يريد أن يترك بصمة في آخر حياته، داعيا في هذا السياق إلى "الالتفات إلى الروّاد الباقين؛ حتى يكونوا حاضرين، ولا يتمّ نسيانهم".