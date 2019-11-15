مغربيتان تؤثثان تحكيم "مهرجان القاهرة السينمائي"

هسبريس من الرباط

تشارك المنتجتان المغربيتان لمسا الشرايبي وأسماء جريميش في عضوية لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، الذي تحتضنه العاصمة المصرية بين 20 و29 نونبر الجاري.

وانضمت المنتجة لمسا الشرايبي إلى عضوية لجنة تحكيم قسم المسابقة الدولية، التي يرأسها المخرج والسيناريست الأمريكي ستيفن جاجان الحاصل على "أوسكار" و"جولدن جلوب" لأحسن سيناريو، إلى جانب الممثلة الصينية كين هايلو، والمخرج والمنتج المكسيكي ميشيل فرانكو، والمخرجة والمنتجة البلجيكية ماريون هاتسيل، والمخرج الايطالي دانيللي لوكبتي.

كما تشارك المنتجة والموزعة المغربية أسماء جريميش في عضوية لجنة تحكيم مسابقة أفضل فيلم عربي، وذلك بجوار كل من الكاتب الإسباني إدواردو جيلوت، والمصرية شيرين رضا.

وفيما يخص لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية، فيرأسها الناقد الكندي بيرس هاندلنج، وعضوية كل من المنتج البلغاري ستيفين كيتانوف، عضو أكاديمية الفيلم الأوروبي، والممثل الألماني توماس كريتشمان، والفنانة المصرية هنا شيحة، والممثلة اللبنانية بيتي توتل.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولي كلاً من الناقدة الإيرلندية جيسيكا كيانج، والمخرجة المصرية نادين خان، والناقد الأردني ناجح حسن.

وفي صنف مسابقة سينما الغد الدولية للأفلام القصيرة، نجد كلاً من المنتج والموزع البرتغالي نونو رودريجز، والممثلة المصرية حنان مطاوع، والمنتجة الهولندية ناتالي ميروبل.

وتضم لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما كلاً من الصحافية الألمانية كاترينا دوخورن، والناقد السينمائي المصري محمد سيد عبد الرحيم، والناقد النيجيري ستيف أيوريندي.

من جهة ثانية، يشارك ستة نقاد مغاربة، من أصل 42 ناقدا سينمائيا، في لجنة تحكيم النسخة الأولى من "جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية"، التي أطلقها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ضمن دورته المقبلة، ويتعلق الأمر بكل من بحمادي كيروم، وخليل الدامون، ورشيد نعيم، وعبد الكريم واكريم، ومحمد بنعزيز، ومحمد شويكة.