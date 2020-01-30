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الرئيسية | فن وثقافة | "مواسم العطش" يمثل المغرب في مهرجان مصري

"مواسم العطش" يمثل المغرب في مهرجان مصري

"مواسم العطش" يمثل المغرب في مهرجان مصري
هسبريس من الرباط
الخميس 30 يناير 2020 - 08:30

من المرتقب أن يمثل فيلم "مواسم العطش" المغرب في فعاليات الدورة الثالثة من المهرجان الدولي لسينما المرأة بمدينة أسوان المصرية، التي ستقام ما بين 10 و15 فبراير المقبل.

وتدور أحداث الشريط، الذي أخرجه حميد الزوغي، ويشارك في المسابقة الرسمية (الأفلام الروائية الطويلة)، حول قرية مغربية في ستينيات القرن الماضي أجبر الرجال على مغادرتها من أجل العمل في الحقول ومناجم الفحم التي يستغلها الأوربيون، تاركين وراءهم نساءهم في عوالمهن الخاصة، غارقات في صمت طويل وانتظار لا ينتهي.

وفضلا عن الفيلم المغربي، الذي كتب له السيناريو إبراهيم هاني، تتنافس في هذه المسابقة 10 أشرطة طويلة من دول عربية وأجنبية مختلفة.

كما يعرض المهرجان في مسابقة الفيلم القصير 20 فيلما، منها ستة أفلام تسجيلية وأربعة أفلام تحريك، و10 أفلام روائية، إضافة إلى تكريمه الفنانتين المصريتين نيللي كريم ورجاء الجداوي في حفل الافتتاح؛ بينما يشهد حفل الختام تكريم ثلاث من صانعات السينما في مصر، وهن رحمة منتصر، وناهد فريد شوقي، وليلى السايس.

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