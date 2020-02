معرض الكتاب: شغف القراءة يجمع المغرب بالسويد

هسبريس - وائل بورشاشن

نقاش شغف حول أدب الطّفل وتحبيب القراءة للأطفال استقبلته قاعة مرّاكش بالمعرض الدّولي للنّشر والكتاب بالدار البيضاء في دورته السّادسة والعشرين، بمشاركة فاعلين في قطاع النّشر والتّرجمة والتّشجيع على القراءة من المغرب والأردن والسّويد.

وقالت منى حنين، مترجمة ومديرة دار المنى للنّشر، إنّ تسعين في المائة من كتب الأطفال باللغة العربية لا تخلق شغف القراءة، وزادت شارحة أنّ هذه الكتب كتبُ حروف وما على شاكلة ذلك، وليست من أدب الطّفل الذي يخلق شغف القراءة ويطلق خيال الأطفال الذي لا حدود له.

وذكرت المترجمة أنّها لم تكن لتحضر اليوم بقاعة معرض الكتاب، لولا زيارة أختها لها في عام 1984 بروما، وهي قادمة من العاصمة الأردنية عمان، وتعجبّها، أي تعجّب منى، من قراءة أختها لأبنائها بالإنجليزية، وبعد نقاش حول غياب كتب الأطفال بالعربية، طلبت منها أن تترجم كتب الأطفال إلى هذه اللغة، مع أنّ تخصّصها هو الصّيدلة، فانطلقت رحلة دراسة أدب الطّفل والترجمة والنشر دون ذكر اسمها الأنثوي في البداية.

بدورها، تحدّثت آن ماري كورلين، سفيرة سابقة للقراءة بالسويد وكاتبة سويدية، عن "متعة القراءة، والتّفكير، والإبداع، والحديث، والحكي واللقاء بطرائق تفكير أخرى، واللقاء بأصدقاء من مختلف أنحاء العالَم"، وعن "حقّ الأطفال في القراءة، وامتلاك الكتب، والتّأمّل، والتّفكير، وأن يجدوا انعكاس أنفسهم في الكتب، ويكتشفوا أشياء لا يمكنهم اكتشافها دونها، (وأن يكون لهم) الحقّ في الإفصاح (The right to speak out)، وأن يكونوا مواطنين لهم آراء وأفكار وأصوات".

وعرضت الكاتبة السويدية مجموعة من التّعبيرات المكتوبة والشّفاهية والمرسومة التي تعكس شغف القراءة عند الأطفال، والتي جمعتها عند عبورها مختلف أنحاء السويد سفيرة للقراءة تتحدّث عنها وعن مهاراتها.

من جهتها، قالت رشيدة رقي، الكاتبة العامة لشبكة القراءة بالمغرب، إنّ الأطفال المغاربة، كأطفال السّويد، يحبّون القراءة ويقبلون عليها بشغف عندما نقدّمها لهم بطريقة لائقة، بعد تسجيلها "غياب حملة وطنية حقيقية لتحبيب القراءة للأطفال في المغرب".

ومن منطلق تخصّصها في علم الأعصاب، قالت رقي إنّ "الخلايا تعشق المعرفة والدّهشة"، وزادت: الطّفل يحبّ الاندهاش الجميل بالأدب، والطّفل يولَد وهو شغِف، والسّؤال هو كيف يمكن أن نحافظ على هذا الشّغف لمدّة طويلة؟ وقدّمت في هذا السياق مثالا بعمل "شبكة القراءة بالمغرب" من داخل المدارس التي تُصَيِّر "القراءة تحرّرا من قيود القِسم".

وشدّدت الكاتبة العامّة لشبكة القراءة على أنّ الأستاذ الشّغوف يمكن أن يُمَرّر شغفه إلى طلبته، وتحدّثت عن شغف الشبكة الذي يجعل أعضاءها يتبعون الأطفال خارج المدرسة، وفي المخيّمات الصيفية، والذي يجعلهم يعملون من منطلق المساهمة في بناء وطن جديد، أطفالا وشيوخا وشبابا، ويحسّون بأنّهم "عبر الدّفاع عن قضيّة القراءة يبنون المستقبل"؛ لأن "القراءة تمثّل لنا أملا في وطن آخر نحلم به".