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الرئيسية | فن وثقافة | "كوفيد-19" يُنهي حياة الفنان أحمد بادوج في أكادير

"كوفيد-19" يُنهي حياة الفنان أحمد بادوج في أكادير

"كوفيد-19" يُنهي حياة الفنان أحمد بادوج في أكادير
رشيد بيجيكن من أكادير
السبت 22 غشت 2020 - 13:15

توفي، صباح السبت، الفنان المسرحي والممثل الأمازيغي أحمد بادوج، في المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، الذي ولجه قبل أيام على إثر وعكة صحية مفاجئة، إذ كشفت التحاليل المخبرية التي أُخضع لها بالمستشفى حمله لفيروس كورونا.

ونعى عدد من الفنانين والمهتمين بالشأن الأمازيغي والفن والتمثيل المسرحيين الفنان أحمد بادوج، إذ قال الدكتور الحسين بويعقوبي، أستاذ جامعي: "تلقيت، هذا الصباح، بكثير من الأسى، خبر وفاة الصديق الفنان أحمد بادوج، بعد معاناة صحية طويلة، مما جعله لم يتحمل تبعات إصابته بفيروس كورونا.. الفنان بادوج يغادرنا تاركا وراءه تاريخا حافلا في مجال الفن الأمازيغي (المسرح والسينما)، رحم الله الفنان أحمد بادوج ورزق ذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وامتلأت الصفحات "الفيسبوكية" لأصدقاء الفنان أحمد بادوج وزملائه في الفن بعبارات التعازي الموجهة إلى أسرة الفقيد، معتبرة أن الواقعة "صدمة كبيرة" و"خسارة للساحة الفنية"، بالنظر إلى تاريخ الفنان بادوج ومساره الفني المتميز واعتباره من الرعيل الأول للمثلين الأمازيغيين والمسرحيين، إلى جانب تجربته الرائدة في مجال الإخراج.

الفنان أحمد بادوج، وفق إبراهيم فاضل، المهتم بالشأن الأمازيغي، يعتبر من "بين قدماء الممثلين المغاربة الأمازيغ، ولد سنة 1950، وفي سنة 1968 ترك مقاعد الدارسة ليزاول أعمالا كثيرة كالصباغة والبوبيناج ومارس كذلك كرة القدم. وفي سنة 1972، انتقل إلى مدينة إنزكان ليؤسس أول فرقة أمازيغية للمسرح تسمى 'أمنار'، ومر من فرق عديدة أخرى قبل أن ينضم إلى جمعية تيفاوين سنة 1985، والتي سطع نجمه معها في مجال التمثيل المسرحي".

وتابع إبراهيم فاضل متحدّثا عن حياة الراحل: "وفي سنة 1987، كانت بداية بادوج مع أول مسرحية بعنوان 100 مليون، ثم مسرحية كرة القدم سنة 1988. وفي سنة 1989، شارك في تصوير أول فيلم أمازيغي بعنوان 'تمغازت ن وورغ'، ولعب أحمد بادوج دور البطولة فيه، وهو الفيلم الذي فتح باب الأمل على السينما الأمازيغية".

"كما شارك أحمد بادوج بأدائه المتميز في العديد من الأفلام الناجحة إلى جانب نخبة من أهرام السينما؛ كالفنان عبد اللطيف عاطيف والفنان الحسين برداوز، قبل أن ينتقل إلى عالم التأليف والإخراج السينمائي الذي درسه في أحد المعاهد الفرنسية، وتمكن من إخراج أزيد من 30 فيلما أمازيغيا"، وفقا للمتحدّث ذاته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - alhyan abdellah السبت 22 غشت 2020 - 13:28
رحمة الله على روحه وانا لله وانا اليه راجعون
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41
2 - السوسي السبت 22 غشت 2020 - 13:28
فنان بكا ما تحمل الكلمة من معنى اللهم ارحمه واغفر له وارزق اهله الصبر والسلوان وان لله وان اليه راجعون البقاء لله
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38
3 - alhyan abdellah السبت 22 غشت 2020 - 13:28
رحمة الله على روحه وانا لله وانا اليه راجعون
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29
4 - حسين شلح السبت 22 غشت 2020 - 13:29
اللهم اغفر له وارحمه ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم امين
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33
5 - بوعزة السبت 22 غشت 2020 - 13:31
انا لله وانا اليه راجعون .
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته والهم دويه والصبر والسلوان .
اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه ،وان كان غير دالك فتجاوز عنه
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9
6 - tarik kech السبت 22 غشت 2020 - 13:33
رحم الله الفقيد هرم من اهرام الفن في المغرب
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8
7 - zaki السبت 22 غشت 2020 - 13:37
للهم اغفر له وارحمه ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم امين
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9
8 - سعيد السبت 22 غشت 2020 - 13:38
بادوج وعاطيف فنانان من العيار الثقيل.رحم الله الفقيد وغفر لنا وله ورزق ذويه ومحبيه الصبر
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9 - الحسين السبت 22 غشت 2020 - 13:41
رحمه الله وغفر له ولجميع اموت المسلمين وانا لله وانا اليه راجعون.
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7
10 - ayoub السبت 22 غشت 2020 - 13:42
إن لله وإن إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت
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6
11 - عبدو السبت 22 غشت 2020 - 13:42
اللهم ارحمه واغفر له،وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
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6
12 - تمزيغة السبت 22 غشت 2020 - 13:42
ان لله وان اليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة ورزق ذويه الصبر والسلوان
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6
13 - كريم السوسي السبت 22 غشت 2020 - 13:44
إنا لله وأنا أليه راجعون ، رحم الله الفقيد . ورسالة لمن يقولون أن الفيروس لا يوجد وهل هناك شخص قريب منك او من حيك مصاب او توفي . مزيد من الاحتياطات والوقاية فخسارة بادوج لا تساوي ثمت
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14 - larbi السبت 22 غشت 2020 - 13:44
انا لله و ان اليه راجعون.رحم الله هذا العملاق الفني
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6
15 - احمد نزار السبت 22 غشت 2020 - 13:49
انا لله و انا اليه راجعون
اللهم ارحمه و ارحم أموات المسلمين
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16 - إنسان ينتظر ساعته السبت 22 غشت 2020 - 13:52
رحمه الله وأحسن مثواه والهم ذويه الصبر والسلوان المرحوم فنان مغربي من قبائل أشلحي .
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17 - مغربي السبت 22 غشت 2020 - 13:57
اللهم اغفر له و ارحمه و اعف عنه و ارزق أهله الصبر والسلوان. .وإنا لله وإنا إليه راجعون
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18 - الحسين السبت 22 غشت 2020 - 14:00
إن لله وإن إليه راجعون.
صراحتا فقدت الثقافة الأمازيغية رجل من رجالاتها
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19 - khalid السبت 22 غشت 2020 - 14:01
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم امين
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20 - رحم الله الفقيد السبت 22 غشت 2020 - 14:02
رحم الله الفقيد، و واسى الله عائلته الصغيرة و الكبيرة من محبيه و محبي اعماله. لقد خسرت الساحة الفنية الامازيغية احد قياديمها اليوم. انا لله و انا اليه راجعون
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21 - احمد السبت 22 غشت 2020 - 14:02
تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته. وانا لله وانا اليه راجعون.
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