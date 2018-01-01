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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | نازلون | سعد المجرد

سعد المجرد

سعد المجرد
هسبريس
الاثنين 01 يناير 2018 - 08:14

رغم الدفاع المستميت من قبل بعض الإعلاميين المغاربة عن "هفوات" المجرد، التي لا تنتهي إلا لتبدأ من جديد، وميلهم إلى الرواية التي تقول ببراءته من التهم التي تتوالى عليه، فإنه يأبى إلا أن يواجه كل هذا بالصمت والتجاهل.

صمتٌ طال أيضا الخرجة الأخيرة للورا بريول، الفتاة التي اتهمته باغتصابها، والتي حكت بالتفصيل الممل ما حدث، وألقت بكل التهم على ظهر المجرد، الذي لم ينبس ببنت شفة إزاء ذلك.

آخر القضايا التي رفعت ضد المجرد كانت من طرف الشركة، التي كانت مسؤولة عن إدارة حفله قبل واقعة باريس، بحجة عدم دفعه الغرامات التي يفرضها عليه تغيبه عن الحفل، علما أن المجرد – حسب مصادر متطابقة – حصل على نصف الأجر المتفق عليه، والبالغ 50 ألف أورو تقريبا.

بالمقابل، يبدو أن المجرد يصر على تسطير ألبوم صور في صفحته الرسمية على "فيسبوك"، متجاهلا تماما الرد على ما يطاله من دعاوى وانتقادات في صمتٍ يكاد يكون إقرارا بها.

المجرد، بعد أن نال الكثير من التعاطف، بدأت أسهمه تتدحرج تدريجيا لتهوي ملتحقة بالنادي الأقل شعبية.. نادي النازلين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - شروق الاثنين 01 يناير 2018 - 08:45
لم ولن أصدق انه بريئ الشيء الذي يحزنني هو والديه االلذان ياملان البراءة له الله يكون في عونه وأنصح بالذهاب إلى طبيب نفسي فهو لن يهنأ لو ظل بلا علاج
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42
2 - mre الاثنين 01 يناير 2018 - 09:19
Éthique
الفن مع الأخلاق
أما إن جردت الأخلاق فلا فن ولا....
المؤسف أن هذا يمس بصورة الفنانين الشرفاء المغاربة
شكراً هسبريس
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26
3 - الرسام الاثنين 01 يناير 2018 - 10:10
هذا مايسطلح عليه بالغرور والتهور وقلة الحياء .وهو كان ولم يزل كذلك . التواضع والطيبوبة و الاخلاق هم من شيم الفنان
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43
4 - المعادلة الألهية الاثنين 01 يناير 2018 - 10:31
هي معادلة ألهية واضحة

كلما أقتربت من الخالق أبتعدت عن المال

وكلما أقتربت من المال أبتعدت عن الرشد

وكلما أبتعدت عن الرشد أقتربت من المصائب

وكلما أقتربت من المصائب أبتعدت عن الأمان

وكلما أقتربت من الأمان أبتعدت تدمير نفسك

وكلما أقتربت من تدمير نفسك أبتعدت الدين

وكلما أبتعدت عن الدين أقترتب من الكفر

وكلما أقتربت من الكفر أبتعدت عن الخالق

وكلما أقتربت من الخالق أبتعدت جهنم

أن لله وأن أليه راجعون
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30
5 - سعيد الاثنين 01 يناير 2018 - 10:34
الذين يقفون مع هذا الشخص يشجعون الرداءة ويقتلون الفن بصفته قيمة إنسانية
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53
6 - محمد الاثنين 01 يناير 2018 - 10:38
ادا هسبرس كتبت مقال كهدا عنه فاعلم ان نهاية المجرد قريبة للاسف تدخل الملك في هده القضية كان غلط تاريخي بدل الدفاع عنه كان يجب الدفاع عن من هم في الغربة في مواقف تستحق فعلا وقوف حاكم البلاد معهم والاموال الاي اخدها المحامي الفرنسي كان المواطن البسيط يستحقها اكثر من هدا الفتى المدلل والوشاح الملكي يباع ويشترى ولا يدهب الا للمنحليين في البلاد .
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72
7 - سائح الاثنين 01 يناير 2018 - 11:35
الإنسان إلى ماشافش بعينيه يقول الله أعلم رآه شحال
ديال الناس تشدوا غير على الباطل والإنسان ما حد في الدنيا يطلب السلامة أو مايتشفاش فخوه المسلم فلربما تجي فيك النوبة.
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-20
8 - hkh الاثنين 01 يناير 2018 - 13:09
سعد لمجرد يدفع الان ثمن نجاحاته وسينتصر رغم انف الححححححاقدين
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-23
9 - اعلي الاثنين 01 يناير 2018 - 14:04
اللهم لاشماتة انا عندي سوءال واحد هل إدا كان هاد المغني المشهور قام بفعلته هاته في بنت مغربية بسيطة ماد كان سيكوت موقف القضاء المغربي الشامخ في هده القضية وكدالك موقف الشعب المغربي. ولهادا فأنا أقول لا تقدم لهده الدولة إلا بالدموقراطية الحقيقة أي الإستقلال القضاء ويكون الشعب سواسي أعلى سلطة في البلاد إلا أبسط مواطن وبهادا تتقدم الدول (كفرنسا)!
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3
10 - mimi الاثنين 01 يناير 2018 - 14:35
للمعلق السيد ساءح؛ الظلم في البلاد الادمقراطية ممكن لو حصل هذا في المغرب سنشك في ذالك ولاكن يا أخي حصل ما حصل في فرنسا وانا لا أشك في ذلك
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