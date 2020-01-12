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الرئيسية | نازلون | حسن الكتاني‎

حسن الكتاني‎

حسن الكتاني‎
هسبريس
الأحد 12 يناير 2020 - 19:52

يواصل الشيخ السلفي حسن الكتاني التعليق على الأحداث التي تستأثر باهتمام الرأي العام المغربي بطريقة تثير حنق الكثير من الرافضين لآرائه المتسمة بالعدوانية، والتي لا تحترم مشاعر الغير، ولم يسلم منها حتى الموتى.

يتذكر الجميع تعليق الكتاني على وفاة المفكر السوري محمد شحرور بالقول: "هلك غير مأسوف عليه ليلقى جزاءه عند الله تعالى، بعدما أضاع عمره في تحريف شريعته"؛ وهو ما اعتبره العديد من المتتبعين استمرار في "نشر الأفكار السامة، والأمراض، وسط المجتمع"، من طرف المعتقل السابق على خلفية أحداث الدار البيضاء الإرهابية.

وآخر خرجات الشيخ السلفي مواجهته للمطالبين بإقرار رأس السّنة الأمازيغية، الذي يصادفُ الـ 13 من يناير، عطلة وطنية مؤدّى عنها، إذ اعتبر الأمر "محاولة لتقسيم الشعب الواحد واختراع تراث لا أصل له، وإحياء النعرات الجاهلية لتفريق الشعب الواحد".

ما يصرح به حسن الكتاني يجر عليه عواصف من الانتقادات، غير أنه لا يأبه بذلك، ويواصل بتحد وإصرار التعبير عن آراء يرى فيها المتتبعون تجريحا للغير وإحياء لفكر متجاوز، في حين يطالب آخرون بمتابعته قضائيا ليتوقف عن نشر أفكاره الهدامة.

ولكل ما سبق، لا يمكن إلا أن يحل حسن الكتاني، الشيخ السلفي والمعتقل السابق على خلفية أحداث الدار البيضاء الإرهابية، ضيفا على "نادي النازلين" في هسبريس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - حميد من ألمانيا الأحد 12 يناير 2020 - 20:13
والله العظيم، الشيخ حسن الكتاني من أفاضل الشيوخ المغاربة، جزاه الله خيرا لغيرته على الإسلام والمسلمين، وبارك فيه وفي ذريته، وأطال في عمره، ووفقه لخير الدنيا والآخرة.
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4
2 - لست شيخا الأحد 12 يناير 2020 - 20:29
الانسان الذي لا يفقه شيئا في تاريخ بلاده ماذا ترجو منه؟انه جاهل وجهله مركب وهو ما عقده لانه قد مر عليه دهر دون ان يلم بتاريخ عريق فلم يجد الا التنكر له.واقبح ما يتصف به المرء هو الجهل. اذن الكتاني هذا لا يعتد به وكلامه يدل على فراغ عقله. الله يستر والسلام.
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-6
3 - سعيد الأحد 12 يناير 2020 - 20:31
حفيظ الله شيخنا حسن الكتاني من علماء المغرب
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-2
4 - مسلم مسالم الأحد 12 يناير 2020 - 20:31
شتان بينه وبين محمد شحرور رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه خير حياته للبحث العلمي والدفاع عن الرسول الاعظم.
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5
5 - حسن النتيفي الأحد 12 يناير 2020 - 20:36
كلاهما وجهان لعملة واحدة. (الكتاني و. بوكوس)
الكل بغني على الوتر الذي يقتات به الدين والامازيغية
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