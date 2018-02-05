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الرئيسية | مال وأعمال | وثيقة: انضمام المغرب يبوئ مجموعة "سيدياو" الاقتصاد الـ16 عالمياً

وثيقة: انضمام المغرب يبوئ مجموعة "سيدياو" الاقتصاد الـ16 عالمياً

وثيقة: انضمام المغرب يبوئ مجموعة "سيدياو" الاقتصاد الـ16 عالمياً
هسبريس - يوسف لخضر
الاثنين 05 فبراير 2018 - 21:00

لا تنكر المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المنافع الاقتصادية لانضمام المغرب إليها، لكن في الوقت ذاته أعلنت سلك مسطرة معمقة لبحث الآثار المترتبة عن ذلك، بل تبحث عن "الأسباب الحقيقية" لطلب المغرب.

هذا الأمر ورد في وثيقة نشرتها "سيدياو" على موقعها الإلكتروني، تقول إن "طلب المغرب يثير الأسئلة حول أسبابه الحقيقية"، مضيفةً أن المغرب بات مستثمراً رئيسياً في المنطقة ووقع اتفاقيات مع عدد من الدول الأعضاء.

وهناك إقرار واعتقاد سائد لدى دول المجموعة بأن انضمام المغرب سيسمح بمواصلة توسيع علاقاته التجارية مع الدول الأعضاء، خصوصاً أن المملكة لديها علاقات قوية مع الاتحاد الأوروبي، وتتوفر على قاعدة صناعية متنامية.

وعلى الرغم من عدم مشاركة المغرب أي حدود برية مع دول "سيدياو"، فإن انضمامه، حسب الوثيقة، سيسمح بجني منافع من التجارة الحرة وحركة الأشخاص مع الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية التي تعتبر من أنجح التجارب في القارة.

وبلغة الأرقام فإن الناتج المحلي الإجمالي لدول سيدياو حالياً يمثل 630 مليار دولار، ويحتل المرتبة 21 عالمياً، وفي حالة انضمام المغرب فإن التجمع الاقتصادي الذي يضم 15 دولة سيصبح الاقتصاد رقم 16 في العالم، بإضافة 115 مليار دولار، ليقترب الناتج المحلي الإجمالي إلى 745 مليار دولار.

هذا الاعتقاد لدى المجموعة الاقتصادية يدعمه الموقع الإستراتيجي والاقتصادي المهم للمغرب، إذ ترى الوثيقة أنه سيكون منصة حيوية لدول "سيدياو" من أجل تأمين الأسواق الأوروبية والأمريكية والعربية.

وتضيف الوثيقة: "في وقت يتطلع المغرب إلى تعزيز علاقاته مع دول سيدياو، فإن الاتحاد الأوروبي يظل أكبر شريك تجاري له، ويمثل 55 في المائة من إجمالي تجارته، و61 في المائة من صادراته".

وأشارت الوثيقة إلى أن المملكة نجحت في جذب اهتمام الشركاء الدوليين وكبار المصنعين، كما نالت ثقة وكالات التصنيف الائتماني، إذ رفعت وكالة موديز الدولية من توقعاتها من "مستقر" إلى "إيجابي" خلال السنة الماضية؛ وذلك بفضل الصناعات التصديرية الحيوية الجديدة التي كانت دافعاً لتحسن احتياطات العملة الصعبة.

وتقول الوثيقة أيضاً إن "المغرب سيكون شريكاً تجارياً جيداً لسيدياو، لأنه أيضاً أحد المنتجين الرئيسيين للفوسفاط في إفريقيا، لكن طلب انضمامه يثير بعض الأسئلة حول الأسباب الدقيقة وراء ذلك، لأنه في الواقع مستثمر رئيسي في المنطقة ولديه اتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول الأعضاء".

وعلى الرغم من العلاقات القوية التي تجمع المغرب وبعض الدول الأعضاء، فإن التبادل التجاري بينهما لازال ضعيفاً، إذ يبلغ حجمها حالياً أقل من مليار دولار سنوياً، أي أقل من 4 في المائة من صادرات المغرب وأقل 2 في المائة من تجارته الإجمالية.

وتشير الوثيقة إلى أن "المراقبين يرون أن المغرب يسعى إلى الاستفادة من اقتصاد غرب إفريقيا، غير أن آخرين يعتقدون أن المملكة تبحث عن فرصة لإعادة التموقع في القارة الإفريقية بصفة عامة".

هذه التوقعات والإقرارات تكشف أن طلب المغرب يثير اهتماماً بالغاً لدى دول المجموعة الاقتصادية، فبعد مرور سنة على تقدم المملكة بطلب رسمي، لازالت المسطرة متواصلة، إذ أعلنت "سيدياو" في الأيام الأخيرة بدء تلقي مقترحات لإجراء دراسة تحليلية معمقة للآثار السوسيواقتصادية للانضمام المحتمل.

طلب إجراء الدراسة التحليلية المعمقة للآثار موُجه أساساً إلى مراكز ومكاتب الدراسات والأبحاث الموجودة في دول المجموعة، وعليها أن تقدم مقترحاتها إلى غاية الثاني من مارس المقبل، لمعالجة القضايا المتعلقة بالتجارة والاستثمار الخاصة بالمغرب في كل من نيجيريا وغانا وساحل العاج والسنغال ومالي وتوغو.

وكان المغرب طلب، في فبراير من العام الماضي، الانضمام إلى هذا التجمع الاقتصادي؛ وذلك في إطار سياسة الانفتاح على القارة الإفريقية التي نهجتها المملكة في السنوات الأخيرة، إذ تحظى بعلاقات دبلوماسية واقتصادية مع 11 بلداً من هذه المنطقة الإفريقية.

وسيكون انضمام المغرب إلى هذه المجموعة الاقتصادية مفيداً، إذ تضم 15 دولة و350 مليون نسمة، وتعدّ سوقاً اقتصادية إقليمية واعدةً؛ كما ستفتح الطريق نحو انخراط المملكة في مشروع العملة الموحدة المقررة في أفق 2020.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - سعيد من الريف الاثنين 05 فبراير 2018 - 21:14
الناس تتحالف مع أوروبا ومع الخليج ونحن ندخل في حلف أفريقي مليء بالنزاعات والحروب الأهلية والأوبئة الفتاكة، هل تعلم ما سيحدث لعملة سيدياو في حالة حدوث حرب في إحدى الدول الإفريقية ستنهار العملة وسينهار الاقتصاد الوطني، هل في هذا البلد مسؤولين يفكرون في مستقبل الدولة وشعبها أم أنهم يقامرون بحياتنا.
حلف المغرب العربي أو المغرب الكبير خير لنا من سيدياو وغرب إفريقيا، مع كامل احترامي لهذه الدول إلا أننا لا يمكن أن نرفع من اقتصادها مقابل تدمير اقتصادنا نحن
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-23
2 - ahelame الاثنين 05 فبراير 2018 - 21:15
يبحثون عن "الأسباب الحقيقية" لطلب المغرب ، و أنا أجيب هو الصحراء المغربية
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85
3 - حكيم الاثنين 05 فبراير 2018 - 21:26
تونس مستقبلا ستكون أقوى دولة اقتصاديا في افريقيا، اما المغرب نضرا الفساد المتفشي فيه داخليا فلا امل في الأفق القريب ولا البعيد يبشر بالخير ، باستثناء الهوليديغ الملكي و المقربين الاثرياء من مراكز القرار ستتضاعف ثروتهم ..
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-23
4 - Mina الاثنين 05 فبراير 2018 - 21:28
المراهنة على سيدياو تبقى في اعتقاد الكثير من المتتبعين مراهنة خاسرة بل وفاشلة لعدة أسباب
أبرزها تخلف هده البلدان وتبعيتها السياسية والاقتصادية للمتربول الاوربي +الاضطرابات السياسية والأمنية المتكررة للعديد من البلدان +التدفقات البشرية القادمة من الجنوب نحول الشمال + غياب الديمقراطية ومعايير النزاهة والشفافية وتفاقم مشكلات الفساد واخطبوط الإقصاء الاجتماعي والتهميش......كلها عوامل تجعل سيدياو رهان غير محفز للمغاربة و تتطلع بالمقابل إلى تقوية فرص التنمية الوطنية وتعبءة الموارد الداخلية بما يحقق المناعة والحصانة الداتية للوطن والمواطنين كفيلة بالرفع من مؤشر التنمية الاقتصادية والبشرية و فتح آفاق التعاون والتكامل مع بلدان صاعدة في اسيا وامريكا
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21
5 - harrokki الاثنين 05 فبراير 2018 - 21:28
L'économie Marocaine est à basé en partie du phosphates , tourisme , un peu d'agriculture " agrumes, tomates " comment notre économie va profiter de cette adhésion ?? On va recevoir des touristes maliens , gabonais , ivoiriens ??? Ou bien on va leur exporter des oranges et des tomates ??!! Ohhh nonnn le phosphates pour leurs terres désertiques peut être !!! Pourquoi ils nous disent pas tout ?? C'est le secteur privé qui va profiter " les banquiers , l'ONA, les cimentiers, les compagnies d'assurances ....." qui veut dire tout simplement moi le pauvre marocain je profiterai de cette adhésion de zéro dihram
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6
6 - خليل الاثنين 05 فبراير 2018 - 21:29
16 دولة و 380 مليون نسمة اقتصادهم مجتمعين أقل من اقتصاد هولندا (دولة واحدة) و عدد سكانها 17 مليون نسمة ههههههه
الإنضمام لهذه المجموعه الرديئة هو جريمة بحق المغرب
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56
7 - Lamya الاثنين 05 فبراير 2018 - 21:32
"الأسباب الحقيقية" وتشير الوثيقة إلى أن "المراقبين يرون أن المغرب يسعى إلى الاستفادة من اقتصاد غرب إفريقيا، غير أن آخرين يعتقدون أن المملكة تبحث عن فرصة لإعادة التموقع في القارة الإفريقية بصفة عامة".

و الله الاستفادة و التموقع سيكون للجميع مثلا نيجريا ايضا ستتموقع كقوة اقتصادية في المجموعة الاقتصادية و لكن يجب ان يكون هناك تضامن و تعاون مع الدول الصغرى في المجموعة و تنميتها هي ايضا كما يفعل الاتحاد الاوروبي. مثلا المانيا و فرنسا يعتبران قوة اقتصادية داخل الاتحاد الاوروبي و لكن هناك تعاون و تضامن على جميع المستويات مع جميع دول الاتحاد. و لكن هذا يحتاج طبعا الى تدبير و تنظيم و انظباط عال المستوى لكي لا تتضرر اي دولة بل بالعكس كل الدول يجب ان تستفيد. كل دولة لها مؤهلات خاصة بها يجب الاستثمار فيها و تبادل الخبرات.
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13
8 - anoir الاثنين 05 فبراير 2018 - 21:34
انا كنعترف بترتيب واحد هو ترتيب الشعب المغربي في العالم وهو مؤشر التنمية البشرية الدي يحتل فيه المغرب الرتبة 123 عالميا و11 افريقيا و15 عربيا حتى وان كان اقتصاد المغرب الاول عالميا ان لم يؤتر ايجابيا على الشعب فلا فائدة منه
الانظمام لسيداو سيفيد الهولدينغ والشركات الكبرى وشركات اخنوش ومريم بنصالح وحفيظ العلمي اما الشعب فسيتم اغراقه بالمهاجرين وتسوية اوضاعهم على حسابه على المغرب توجيه بوصلته بالكامل لمصالح الشعب والتنمية البشرية من صحة وتعليم وتشغيل وعليه توجيه ما ينفقه من مداخيل الفوسفاط والسمك والدهب والسياحة والضرائب ووووالى اشياء نافعة للوطن والمواطن عوض انفاقها في اشياء تافهة كافريقيا والشان وكاس العالم والمهراجانات
للنشؤ وشكرا
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66
9 - عبدالكريم بوشيخي الاثنين 05 فبراير 2018 - 21:34
قلت في احدى تعاليقي السابقة في منبركم المحترم ان انضمام دولة من حجم المغرب الى هذا التجمع الاقتصادي يتطلب وقتا طويلا و دراسة معمقة لجميع الاثار الايجابية او السلبية التي ستترتب عن ذالك بالنسبة للدول الاعضاء الاخرين و ها هي الايام تؤكد ذالك فالمغرب ليس في عجلة من امره مادامت علاقاته الاقتصادية و السياسية بدول سيداو ممتازة فالياخذوا وقتهم الكافي و سواء تم قبول عضويته او لا فان العلاقات ستستمر على حالها و ستتطور اكثر.
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13
10 - bimo الاثنين 05 فبراير 2018 - 21:40
فاين وصال بنا الحال الخوت دول جنوب الصحراء كاتشرط والتشرط وبلاااااتي حتى تفكر وشوف تشوف واش يقبلو بالمغرب عضو اولا لا
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22
11 - مغريي الاثنين 05 فبراير 2018 - 21:43
انظمام المغرب يحتاج إلى تأشير عليه من الطرف قوى الاستعمار التي لها استثمارات بل استراتجيات سابقة و حالية ومستقبلية بدول هذا التكتل حسب لكنها لا تعترف الا باللغة المصالح التي تعد لديها فوق كل اعتبار خصوصا وان آفاق هذا الأخير واعدة اقتصاديا و تخول له لعب دور ريادي بالقارة الأفريقية مما يتطلب دراسة معمقة لانضمام المغرب الذي بات مشاكس بل منافس للكبار قبل صغار بمجالات اقتصادية متعددة وله طموحات بل استراتجيات حول هذا التكتل بالصفة خاصة وحول القارة الإفريقية بالصفة عامة منها معلنة و اخرى السرية و بالتالي علينا حرق مراحل ومحاورة مراكز قرار حقيقية حسب لغة المصالح الي تعد فوق كل اعتبار كما أن الانضمام يخدمنا اقتصاديا وبه مخاطر اجتماعيا إلى أنه يسدد ضربة قاتلة لأعداء الوحدة الترابية بحيث مع مرور الوقت يمكن إعادة هيكلة الاتحاد الأفريقي بأمته وطرد مليشيات بوليساريو الارهابية و بالتالي تحقيق الأهداف المشوذة اقتصاديا و سياسيا بافاق واعدة للأجيال القادمة من أبناء المغاربة بالقارة الأفريقية .
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-1
12 - أيوب المغربي الاثنين 05 فبراير 2018 - 21:45
كل هذا سيعود بالنفع على الأثرياء المغاربة وعلى رأسهم المؤسسة الملكية بينما الشعب سيزداد فقرا وجوعا
ماذا استفدنا من موقعنا الإستراتيجي القريب من الدول الأوروبية في الوقت الذي نجد فيه المغرب يتبوأ المراكز الأخيرة في التنمية البشرية وفي الإقتصاد وحرية الصحافة وحقوق الإنسان وكل الميادين؟؟
إن هؤلاء يتحدثون عن مغرب لا نعرفه مغرب الأقلية التي تستحوذ على 90 في المائة من خيرات الوطن
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22
13 - said الاثنين 05 فبراير 2018 - 21:47
مفيد فقط للطبقة الغنية التي تهرب الاموال وتسرق المعونات المقدمة للشعب وتستثمرها لمصلحتها٠ المستفيذ هو ماما فرنسا فأين هي الصناعة و التكنولوجيا التي سنقتحم بها الأسواق؟ أو سنترقب الأمطار لنبيع لهم المحصول الزراعي؟ أم سنبيع لهم سيارات فرنسا؟ يجب الإهتمام بالإقتصاد الداخلي وجعل جهات المغرب تنافسية٠ أما الأغنياء فيجب عليهم الإستثمار في الصناعة والتكنولوجيا عوض الربح السريع على ظهر الفقراء عبر الاستثمار في البنوك والعقار والمواد الإستهلاكية٠
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7
14 - stargate الاثنين 05 فبراير 2018 - 21:51
رغبة غريبة لطلب المغرب الدخول الى هذه المجموعة..... سؤال بسيط بعيد عن المنافع الاقتصادية.... هل يتقبل المغاربة تدفق العدد الهائل من الافارقة الى الشمال رغبة في الوصول الى اوروبا؟ طبعا دخول المغرب الى المجموعة يعني قبوله بحرية تنقل الأشخاص؟.... أظن ان الامر تشوبه شائبة والاحتمال الاكبر هو دخول مؤقت لمكاسب سياسية تتعلق بالصحراء أساسا ثم لن يلبث المغرب الى الخروج لانه يستحيل ان يصمد امام عدد ضخم من السكان الافارقة... بسبب الاختلافات العميقة بين المغرب وباقي تلك الدول من جميع النواحي اقتصادية ثقافية لغوية تاريخية وحتى دينية لبعض الدول.
والامر الآخر هل حقا تلك الدول مستفيدة من هذا التكتل ؟ هل أصبحت متقدمة كدول اوروبا او على الأقل نموها الاقتصادي تصاعدي في ضل ازمة عالمية ؟
ثم نظيف ان هذه الدول جميعا تتبع اداريا الى فرنسا... فهل كذلك المغرب ؟
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4
15 - fattah rif الاثنين 05 فبراير 2018 - 21:53
التساءل على كل هاذا الإصرار المغربي من أجل دخول منطقة سيدياو وبأي طريقة الجواب واضح!!!. الإلحاح المغربي هو قطع الطريق على المسعى الجزائري من أجل إغلاق معبر لكراكرات ومحاصرة المغرب عبر الضغط على موريطانيا وخلق توترات سياسية بينها وبين المغرب .لكن المغاربة تفطنوا لمكر حكام الجزائر خصوصا بعدما تيقنوا من ان موريطانيا هي الأخرى ستنظم لسيدياو والمحصلة سيصعب عليها إغلاق حدودها مع المغرب بسبب معاهدة والاتفاقيات مع مجموعة سيدياو.
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-2
16 - الصحراوي الاثنين 05 فبراير 2018 - 22:04
اذا كان هذا منطق النقاش الاقتصادي للسياسة الافريقية باعتبار البعد السياسي المتعفن .. فانا اتنازل عن انتمائي لذات القارة .. اتحمل كل مسؤولياتي الاخلاقية .. لا نامت اعين الجبناء .. ومنها نظام السوء .. منه الجزائري .. الجنوب افريقي وحتى الموريتاني .. الخ
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4
17 - mouatine الاثنين 05 فبراير 2018 - 22:07
est ce qu on va demander notre avis on est bien concerné non?
allah yahfed ousafi
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4
18 - الابواب المفتوحة الاثنين 05 فبراير 2018 - 22:27
مايريد المغرب هو الابتعاد عن المغرب العربي وعن جزائر الشر...بحيث البحث عن اندماج سياسي اقتصادي...مع مجموعة اقتصادية...فمع جزائر الشر المغرب العربي انتهي كما قال الملك..
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3
19 - حسن الاثنين 05 فبراير 2018 - 22:38
في الحقيقة ، ما عندنا ما نديرو بهذا الإتحاد
هما من يجب أن يطلب زدنا بالإنظمام لهم و ليسا لعكس....
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1
20 - Marocain الاثنين 05 فبراير 2018 - 22:52
و ان فشلت عملية الانضمام الى هذه المجموعة فمن يتحمل تبعات هذا الفشل: الشعب المغربي بطبيعة الحال و ليس من قرر الانظمام. و لذالك فان من المفروض ان يوافق الشعب المغربي على هذا الانظمام من خلال استفتاء عام كما يقع في البلدان التي تحترم شعوبها ...
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1
21 - خالد الاطلس الاثنين 05 فبراير 2018 - 22:53
السلام،
الماء و الشطابة حتى لقاع البحر.

حكومات المغرب، القرن الماضي كانت تعمل كل مجهود للانضمام إلى السوق الأوربية المشتركة.

الناس كتشوف الغوق و القدام. واحنا إلى الأسفل و الوراء.
نعم للعلاقات الثنائية مع اي دولة في أفريقيا مبنية عن احترام القانون التجاري.
التجارة تبقى تجارة، لكن ليس على المؤسسات التركيبة للمجتمع.

والسلام.
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1
22 - الزمر الاثنين 05 فبراير 2018 - 23:10
السلام. المغرب عنده الكثير من الأوراق يلعب بها وهي غير مكشوفة. من أجل دالك هناك تردد من طرف بعض الدول في هده المجموعة . نعم هناك مصالح اقتصادية وغيرها وهي موجودة ا صلا مع هده الدول، ولاكن المغرب له نوايا أخرى أكثر من دالك . وكما يقول المثل المغربي
" تيتمسكن بش يتمكن " .
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1
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