الشكاوى تلاحق رحلات "لارام" الجوية بين الدار البيضاء ونواكشوط

هسبريس - عبد الإله شبل

يطالب العديد من المواطنين الموريتانيين والمغاربة الخطوط الملكية المغربية بالزيادة في عدد رحلاتها ما بين مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء وبين مطار نواكشوط الدولي أم التونسي.

واعتبر عدد من الموريتانيين والمغاربة، خلال حديثهم مع جريدة هسبريس الإلكترونية، على هامش فعاليات "أسبوع المغرب" المنظم في نواكشوط هذه الأيام، أنه بات من الواجب على شركة الخطوط الملكية المغربية أن ترفع من عدد الرحلات، خصوصا مع التزايد اليومي لعدد المسافرين بين البلدين، معتبرين أن رحلة واحدة في اليوم أضحت غير كافية؛ وهو ما يجعل المواطنين الراغبين في التنقل بين البلدين يجدون صعوبة ويتأخرون عن مواعيدهم أو يقدموا على تغييرها، خصوصا أن عددا كبيرا من المواطنين بين البلدين يرغبون في التنقل بشكل مستمر سواء للتطبيب والعلاج في مستشفيات المملكة أو لمتابعة الدراسة أو لقضاء العطلة.

وعلى الرغم من وجود رحلة تابعة للخطوط الموريتانية، فإن المتنقلين بين البلدين يَرَوْن أن هذه الوضعية لا تخدم مصالح التعاون والتقارب بين الشعبين، ويطالبون شركة الخطوط الملكية بزيادة عدد الرحلات وتخفيض الأثمنة.

واعتبر فاعلون موريتانيون أن الإدارة العامة لشركة الخطوط الملكية يجب أن تضع في عين الاعتبار التقارب الذي يعرفه البلدان على المستوى الرسمي والتعاون الكبير بينهما في شتى المجالات؛ وهو ما يستوجب معها التعبير عن إرادتها في دعم وتثمين العلاقات بين موريتانيا والمغرب.

وشدد مواطنون على وجوب وجود خط يربط بين مدينتي الداخلة ونواكشوط، على اعتبار أن عددا من المغاربة والموريتانيين يتنقلون بين المدينتين ويقطعون مسافات طويلة عبر الحدود البرية، وما يرافق ذلك من معاناة كبيرة خلال هذا المسار.

وأكد أحمد النحوي، رئيس المنتدى المغربي الموريتاني للصداقة، في تصريح لجريدة هسبريس، أنه "من أجل زيادة وتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، يجب زيادة الرحلات الجوية بين المغرب وموريتانيا من خلال تقوية الخطوط الموريتانية والخطوط المغربية والربط بين مختلف المدن المغربية ونظيرتها الموريتانية".

وتعرف الرحلة التي تربط بين البلدين عبر الخطوط الملكية المغربية ازدحاما كبيرا بالرغم من الثمن المرتفع، حيث يجد العديد من المواطنين صعوبة في الحصول على تذكرة السفر، وفِي بعض الأحايين يدخلون في خلافات مع مسؤولي الشركة بسبب هذه الوضعية.