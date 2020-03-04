24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2507:5013:4416:5619:3020:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الداخلية تحذر من ترويج أخبار زائفة حول "كورونا" (5.00)

  2. وزارة التربية الوطنية تتأهب لاحتواء تداعيات تفشي فيروس "كورونا" (5.00)

  3. ارتفاع صادرات الخضر والفواكه المغربية إلى أوروبا (5.00)

  4. كورونا.. أخيرا فتح مخيمات تندوف (5.00)

  5. رصيف الصحافة: وكالات أسفار ترجع أموال المعتمرين بسبب "كورونا" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | محكمة البيضاء تحسم ملف ودادية "المحيط الأزرق"

محكمة البيضاء تحسم ملف ودادية "المحيط الأزرق"

محكمة البيضاء تحسم ملف ودادية "المحيط الأزرق"
هسبريس – محمد لديب
الأربعاء 04 مارس 2020 - 19:40

في الوقت الذي تتقاعس فيه سلطات منطقة المنصورية التابعة لإقليم بنسليمان في تسلم محاضر الجمع العام الاستثنائي لودادية "المحيط الأزرق"، واصلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في قضية اختلاس أموال الودادية، التي يتابع فيها نوفل الورادي، الرئيس السابق للودادية المذكورة، وبعض أعضاء المكتب السابق، بتهم ترتبط بجرائم مالية.

وعجز نوفل الورادي، رئيس ودادية "المحيط الأزرق"، في كلمته الأخيرة أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عن تبرير مصير الـ25 مليار سنتيم التي اختفت من حسابات الودادية، وتفسير استغلاله لشركات باسمه وبأسماء أقاربه في صفقات خاصة بمشروع "أتلانتيك بيتش" بالمنصورية.

وقال الورادي، خلال جلسة اليوم الأربعاء بمحكمة الاستئناف، إن الغرض من تأسيسه لهذه الشركات هو خفض التكاليف الخاصة بالمشروع، بينما لم يبرر أيضا الأسباب وراء تخصيص مبلغ 18 مليون درهم كميزانية للإعلانات الخاصة بمشروع ذي طبيعة تعاونية.

وقررت هيئة المحكمة رفع الجلسة وتحديد يوم الأربعاء المقبل للنطق بالحكم، في قضية اختلاس أموال ودادية "المحيط الأزرق"، التي ذهب ضحيتها 1240 منخرطا، ضمنهم أزيد من 400 مهاجر مغربي بالخارج.

وكانت المحكمة الابتدائية لبنسليمان قد أدانت رئيس تعاونية هذا المشروع بالسجن 10 سنوات، مع حرمانه من حقوقه الوطنية والسياسية، بعد تورطه في عملية اختلاس مبلغ 25 مليار سنتيم، وعدم إتمام المشروع العقاري التعاوني لفائدة المنخرطين.

وكان رئيس الودادية المعني قد اعترف، في الجلسة الماضية، بتأسيسه لعشر شركات (صورية) باسم سائقه الخاص، قبل أن يحول ملكيتها بالكامل في اسم والدته المسنة، ويمرر إلى هذه الشركات العديد من صفقات مشروع "أتلانتيك بيتش"، قصد التحايل على المنخرطين بشأن الصفقات التي يبرمها باسمهم.

ويؤكد منخرطو هذه الودادية أنهم سينصبون كطرف مدني عبر الرئيس المنتخب الجديد للودادية لمتابعة الرئيس السابق، المتابع حاليا في حالة اعتقال، والمحكوم عليه بعشر سنوات سجنا نافذة وبتجريده من حقوق المواطنة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.