"سَهام" تتراجع عن رفع "خلوص تأمين السيارات"

هسبريس من الرباط

أثار القرار المشترك لشركات التأمينات القاضي برفع خلوص التأمين الخاصة بالسيارات كثيرا من الجدل، ودفع إحدى الشركات إلى تأجيله بالنظر إلى الوضع الحالي المتسم بأزمة فيروس كورونا المستجد.

وكانت شركات التأمينات قد أصدرت دوريات خلال الأسبوع الجاري للإبلاغ عن احتساب خلوص التأمين (franchise) كنسبة مئوية من قيمة السيارة الجديدة، بدلاً عن مقدار الضرر الذي تم تكبده أثناء الحادثة.

ويُقصد بخلوص التأمين (La franchise) ذلك المبلغ الذي يبقى على عاتق المؤمَّن له في حالة وقوع حادثة سير، وقد كان في السابق يُقتَطع من قيمة التعويض عن الخسائر.

واعتُبر هذا القرار من قبل جمعيات حماية المستهلك منُافياً لمبدأ المنافسة الشريفة وأنه بمثابة اتفاق غير قانوني بين جميع الشركات هدفه رفع نسبة خلوص التأمين، أي النسبة التي تقتطع من مبلغ التعويض عن الضرر اللاحق بالسيارة.

وأصدرت شركة "سَهام للتأمين" بلاغاً إخبارياً إلى شركائها أوضحت فيه أنها "قررت تأجيل تطبيق هذا الإجراء إلى تاريخ لاحق"، لكنها أكدت أنها "مقتنعة بأهميته وضرورته، لأنه إجراء مبرر".

وأضافت الشركة في بلاغها: "نحن مقتنعون بأهمية وضرورة هذا الإجراء، لكننا نُدرك أن السياق الحالي لا يزال مع الأسف معقداً بسبب الأزمة الصحية والوضعية الاقتصادية الصعبة جداً بالنسبة للجميع".

وقالت الشركة ضمن مبررات تمسكها بالقرار إنه "يستجيب للعجز الهيكلي الذي يواجهه تأمين جميع الأضرار (tierce)"، كما اعتبرت أنه "مُنصف للزبناء لأنه لا معنى أن تخضع سيارة صغيرة لنفس خلوص التأمين مثل سيارة فاخرة".

من جهتها، قالت الجامعة الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمين في المغرب إن "شركات التأمين لم تُشعرها باعتماد هذا التغيير الجذري الذي سيكون له تأثير سلبي على العلاقات بين وسطاء التأمين والمؤمن لهم".

وأشارت الجامعة في بلاغ لها إلى أنه "في غياب وُجود تعديل كاف للتعريفة، يبقى إطار تأمين جميع الأضرار (Tierce) ذا فائدة قليلة لأن جزءً كبيراً من التكاليف سيتحملها المؤمن له من الآن فصاعداً، لذلك يجب على كل وسيط تقديم المشورة المناسبة والكافية لكل مؤمن له".

وقد طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بضرورة إحالة ملف اتفاق شركات التأمينات على أنظار مجلس المنافسة لفتح تحقيق سريع ومعمق بشأنه، موردة أن هذا "الاتفاق يُعتبر بمثابة خرق للقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة".