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كُتّاب وآراء
"كن رجلا" حملة لرفض المغربيات ارتداء "البيكيني"
بين مؤيد ومعارض، أثارت حملة أطلقها نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لدعوة الرجال إلى ثني النساء عن الخروج بلباس وصفوه بـ"الفاضح وغير المحتشم" جدلا على الفضاء الأزرق.
الحملة، التي انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بهاشتاغ جديد يحمل شعار "كن رجلا" منذ 9 يوليوز الجاري، ووجهت بانتقاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها ناشطون أنّها "تهاجم النساء وتختزلهن في الجسد"، وأن "المرأة حرة في جسدها والأهم هو العقل والفكر وليس اللباسّ"، فيما اعتبرها البعض الآخر أنّها "لا تمثل للدين الإسلامي وللمبادئ الإسلامية التّي تربى عليها المغاربة أبا عن جد بأية علاقة".
وفي هذا الإطار، كتبت ناشطة تدعى عايدة: "كن رجلا وحرر نفسك من قيود الذل، كن رجلا ذا ثقة بنفسك ومن حولك، كن رجلا مثقفا متعلما مبتكرا، كن رجلا وواكب عصر التطور والتكنولوجيا، الرجولة ليست في التدخل في حياة النساء ولا في حياة الرجال".
من جهتها، تساءلت سناء العاجي، الكاتبة الصحافية والباحثة الاجتماعية: "على أي أساس تعتبر أنك أجدر منها باتخاذ القرارات، لمجرد أنك ولدت رجلا وأنها ولدت امرأة، لا لكفاءة معينة أو لذكاء خارق؟"، فيما قالت ناشطة أخرى تدعى مونية: "كن رجلا وعلم بناتك الصح والغلط فقط".
ناشطة أخرى كتبت تعليقا على الهاشتاغ بالدراجة المغربية: "كن رجلا وديها فراسك شوية"، وزادت أخرى: "ليس من حقك فرض رأيك على الآخرين، سواء لبسوا مايو أو غطوا رؤوسهم، كن رجلا أو ما تريد أن تكون؛ لكن لا تعتقد أن رأيك حول جسم النساء ضروري أو مفيد"، فيما اختار آخر استغلال الهاشتاغ لدعوة المصطفين إلى الحفاظ على نظافة الشواطئ قائلا: "كن رجلا وجمع الزبل للي فالبحر، باش نعوموا".
وتجدر الإشارة إلى أنّ المغرب يعيش كل سنة، مع بداية كل موسم صيف، نقاشا قويا حول لباس المرأة بالشواطئ المغربية، تتجاذب فيه الآراء بين البيكيني والبوركيني أو ما يُسمى بـ"المايوه الشرعي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (41)
على العموم حسبي الله ونعم الوكيل
الله يهدينا
اريد ان اعرف من وراء هذا التصعيد كل ما اقترب موسم الاصطياف
أليس هاءلاء الذين اللذين يصيفون خارج المملكة
وكذلك أيضا من واجب الرجل أن يغار على حرماته لقول الرسول صلى الله عليه وسلم «لَا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنْ الله وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ»
وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «إِنَّ الله يَغَارُ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ وَغَيْرَةُ الله أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ».
وقال صلى الله عليه و سلم في خطبته لما كسفت الشمس: «يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ والله مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِن الله»
على الرجال ان يعملو اولادهم وبناتهم العفة والقيمة والاخلاق والستر
وهكدا ممكن ان نهزم اعداء الامة في الداخل والخارج بدون فتنة ولا تغير منكر بمنكر...
كل واحد يعلم اولادو وبناتو ويربهم وكل اب وام مسوولون على الاولد في الصغر امام عندما يبلغون الامر يبقى بيد الاولد
وفي الاخير الله يهدي مخلق .
اصلاح التعليم
العناية باالابناء والتربية في البيت
عدم مشاهدة 2m و بعض القنوات البليدة
التنمية الاقتصادية
النهوض بالميدان الديني عوض الكلام عن الوضوء و الموت في كل خطبة.
اما الحلول القمعية فهي بليدة
والسلام
لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۖ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ...
كن رجلا و ربي نفسك أولا...
كن رجلا و قم بإعالة عائلتك دون الاتكال على صالير زوجتك....
كن رجلا و سير قلب على خدمة...هز بيها والديك....
كن رجلا و ما تبقاش تمد يدك للام ديالك باش تعطيك تشري ماركيز...
كن رجلا و منين تولد الدراري ربيهم و ما تطلقهومش للزنقة....
كن رجلا و ديها فسوق راسك....
اللباس تيبقى حرية فردية كما هو الشأن للدين
كن راجل و واجه المشرملين إلى تعداو على شي حد و انت قريب لمكان الاعتداء
كن راجل و واجه البزنازة الذين يبيعون السم لولادنا و اخوتنا
كن راجل و حاول تقدم الاضافة لهذا المجتمع المغلوب على أمره
يأبيض أبيض. ياسود أسود مافيش رمادي والسلام
لقد اصبح العديد من ابناء هذا الوطن متأثرين بمايصدره المشارقة البدو ونسو كيف كانت النساء تلبس في الستينات والسبعينات بكل احترام.
المهم لهم الحق في التعبير لكن يجب ان لايتعدو هذا الفضاء الالكتروني و يعيشو دور النهي عن المنكر لان كل شيء نسبي فتعريف المنكر يختلف من شخص لاخر.
و اخيرا قد تجد الخير في متبرجة ولاتجده في منقبة فكفى من الحكم على المظهر الخارجي واتركو الناس لربهم هو الكفيل بحسابهم.
لماذا لا تكون حملة "كن رجلا"للوقوف في وجه كل السلوكات السابقة!!!
ام ان المشكل يكمن في اللباس فقط!!!!!!!!!!
"التحرر فكر"
كوني امرأة مسلمة عفيفة و اعلمي ان انوثة وجمال المرأة في حيائها