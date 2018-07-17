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الرئيسية | عين على الفايسبوك | "كن رجلا" حملة لرفض المغربيات ارتداء "البيكيني"

"كن رجلا" حملة لرفض المغربيات ارتداء "البيكيني"

"كن رجلا" حملة لرفض المغربيات ارتداء "البيكيني"
هسبريس- فاطمة الزهراء جبور
الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 21:14

بين مؤيد ومعارض، أثارت حملة أطلقها نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لدعوة الرجال إلى ثني النساء عن الخروج بلباس وصفوه بـ"الفاضح وغير المحتشم" جدلا على الفضاء الأزرق.

الحملة، التي انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بهاشتاغ جديد يحمل شعار "كن رجلا" منذ 9 يوليوز الجاري، ووجهت بانتقاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها ناشطون أنّها "تهاجم النساء وتختزلهن في الجسد"، وأن "المرأة حرة في جسدها والأهم هو العقل والفكر وليس اللباسّ"، فيما اعتبرها البعض الآخر أنّها "لا تمثل للدين الإسلامي وللمبادئ الإسلامية التّي تربى عليها المغاربة أبا عن جد بأية علاقة".

وفي هذا الإطار، كتبت ناشطة تدعى عايدة: "كن رجلا وحرر نفسك من قيود الذل، كن رجلا ذا ثقة بنفسك ومن حولك، كن رجلا مثقفا متعلما مبتكرا، كن رجلا وواكب عصر التطور والتكنولوجيا، الرجولة ليست في التدخل في حياة النساء ولا في حياة الرجال".

من جهتها، تساءلت سناء العاجي، الكاتبة الصحافية والباحثة الاجتماعية: "على أي أساس تعتبر أنك أجدر منها باتخاذ القرارات، لمجرد أنك ولدت رجلا وأنها ولدت امرأة، لا لكفاءة معينة أو لذكاء خارق؟"، فيما قالت ناشطة أخرى تدعى مونية: "كن رجلا وعلم بناتك الصح والغلط فقط".

ناشطة أخرى كتبت تعليقا على الهاشتاغ بالدراجة المغربية: "كن رجلا وديها فراسك شوية"، وزادت أخرى: "ليس من حقك فرض رأيك على الآخرين، سواء لبسوا مايو أو غطوا رؤوسهم، كن رجلا أو ما تريد أن تكون؛ لكن لا تعتقد أن رأيك حول جسم النساء ضروري أو مفيد"، فيما اختار آخر استغلال الهاشتاغ لدعوة المصطفين إلى الحفاظ على نظافة الشواطئ قائلا: "كن رجلا وجمع الزبل للي فالبحر، باش نعوموا".

وتجدر الإشارة إلى أنّ المغرب يعيش كل سنة، مع بداية كل موسم صيف، نقاشا قويا حول لباس المرأة بالشواطئ المغربية، تتجاذب فيه الآراء بين البيكيني والبوركيني أو ما يُسمى بـ"المايوه الشرعي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (41)

1 - حسين الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 21:46
( صنفان من أهل النار لم أرهما بعد : رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجد ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) هذا الحديث كافي ليجعل المرأة المسلمة تخاف ان تخرج بلباس غير محتشم
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38
2 - عبدالحق الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 21:46
ما كان يبحث عنه الغرب بدأ يعطي ثماره ولكن الحمد لله لله على أن هناك نساء تقيات صالحات
على العموم حسبي الله ونعم الوكيل
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32
3 - سفسوف الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 21:47
وهل التقدم والتطور يأتي من العري وإضهار المفاتن وهل التقدم يأتي من العقل أو الفرج
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31
4 - لمعاشي الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 21:47
الحمد لله وأخيرا بديتو كاتعيقو بادرة أفرحتني كثيرا شكرا على كل من ساهم في هذه المبادرة
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22
5 - رجل الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 21:47
هذه إهانة للرجل قبل المرأة. لا يهمنا رأيكم و لستم من سيعلمنا كيف نكون رجالا.
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-10
6 - master الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 21:48
والله ان الامر تعدى البحر بل اصبحنا نطلب من الرجال ان يطلبوا من نسائهم ان يرتدين ملابسهن في الشارع.
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15
7 - رجلا الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 21:49
اتمنى ان تكون هاته الحملات في صالح تقدم الوطن وازدهاره والرقي بابناءنا.واحترام تقاليدنا وعاداتنا.وليس الخوا الخاوي باركا من التبرهيش .
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1
8 - زكرياء الشادبالله الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 21:49
كن رجلا . جملة يجب ان تقال للبرلمانيين والسياسيين المغاربة بدون استثناء .
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8
9 - المنطقي الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 21:49
الناس أحرار في اختيار ملابسهم. ....من اراد ان لا يشاهد ...فلا يدهب اصلا إلى البحر ...هناك بحور محترمة للعائلات. .......نحن بلد سياحي ادا بقي الناس يدخلون في شؤون الناس ...فاستعدوا لوداع قطاع السياحة. ..هناك دولة مسلمة راقية سياحيا. ..نجحت لأن الناس والحكومة لا تتدخل في الملبس ووووووو....كل وزارة لا تزر أخرى. ..من فضلكم اتركوا الناس على حريتها لا يوجد شيء بالغصب. ..
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-11
10 - انسة الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 21:52
انا شخصيا فتاة عندي ٢٤ سنة و متافقة مع هذه القضية
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8
11 - نادية الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 21:52
ما شانكم انتم ولبس المراة؟ لماذا تقررون في مكانها ما ستلبسه وما لا تلبسه؟ من انتم لتفرضوا وصايتكم على المراة.. لا ارتدي البيكيني لكن لو كنت اريد ارتداءه لفعلت فانا حرة في نفسي وارتدي ما يحلو لي..سيروا شوفوا شي علوم وتكنولوجيا واشياء تفيدكم وتفيد البشرية يا اكفس امة اخرجت للناس فلستم في ذيل الامم من فراغ وقيلوا عليكم المراة هذا شانها وهي حرة ولا شان لكم بها
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-9
12 - جمال الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 21:52
اسيدي المشكل ما في اللباس المشكل هو المال فقلت المال وقلت الشغل هما يجعلان من المرء سواء كان رجلا أو إمرأة يهتمان بأمور التافهة البحر امامكم والواد أمامكم والحمام أمامكم والمسبح أمامكم والسطل ديال الماء كذلك أمامكم وهو أرخص الأمور في المتعة وعطلة سعيدة
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0
13 - مغربية الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 21:54
حريتك يا أختاه تتوقف عند حربة الآخر عندما تقبلين لنفسك بأن تصبحي متل نساء العصر الحجري و تحرمي عائلات من التمتع بالبحر فإنك في قمة التخلف و اللباس المحتشم جاء لانصاف المراءة وحمايتها من أصحاب القلوب الضعيفة انا امراءة و اقول استري نفسك يا أختاه الأمر لا يهم للرجال لي بغات تستر نفسها ما تسناش راجل يقولها لها
الله يهدينا
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4
14 - الوجدي الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 21:55
كن رجلا وعلم بناتك وزوجتك واختك أدبيات الحشمة والحياء. لا تكن حداثيا إلى درجة ما تبقاش عندك نخوة وأنت جالس وبجانبك زوجتك او بنتك او أختك عارية مائية. الراجل هو اللي عندو نخوة وليس اللي لاعبها كوووول.
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5
15 - ابو وليد الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 21:56
كن رجلا و ديها فسوق راسك
اريد ان اعرف من وراء هذا التصعيد كل ما اقترب موسم الاصطياف
أليس هاءلاء الذين اللذين يصيفون خارج المملكة
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1
16 - أحمد من البيضاء الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 21:56
 فرض الله على المسلمات ستر مفاتنهن وعدم إبداء زينتهن: لقول الله عز و جل: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾، إلى قوله: ﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾ [النور: 3
وكذلك أيضا من واجب الرجل أن يغار على حرماته لقول الرسول صلى الله عليه وسلم «لَا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنْ الله وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ»
وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «إِنَّ الله يَغَارُ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ وَغَيْرَةُ الله أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ».
وقال صلى الله عليه و سلم في خطبته لما كسفت الشمس: «يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ والله مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِن الله»
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17 - moslim الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 21:57
كل واحد وواحدة سوف ينام في قبره لوحده ويحاسب لوحده
على الرجال ان يعملو اولادهم وبناتهم العفة والقيمة والاخلاق والستر
وهكدا ممكن ان نهزم اعداء الامة في الداخل والخارج بدون فتنة ولا تغير منكر بمنكر...
كل واحد يعلم اولادو وبناتو ويربهم وكل اب وام مسوولون على الاولد في الصغر امام عندما يبلغون الامر يبقى بيد الاولد
وفي الاخير الله يهدي مخلق .
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0
18 - Alitherealman الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 21:57
البسي ما تشائين حبيبتي . واستمتعي ب انوثتك من لا يعجبه الامر فل يغض بصره .
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19 - Nokia الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 21:58
الحل لازمو وقت طويل
اصلاح التعليم
العناية باالابناء والتربية في البيت
عدم مشاهدة 2m و بعض القنوات البليدة
التنمية الاقتصادية
النهوض بالميدان الديني عوض الكلام عن الوضوء و الموت في كل خطبة.

اما الحلول القمعية فهي بليدة

والسلام
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0
20 - مغربية الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 21:58
لي تيطالب المراة بهاد شي يطالب الدولة دير بحر خاص بالنساء بحال كاع الدول العربية المسلمة فكل مدينة بحر مخصص للنساء وكاين بحر مخصص للعائلات فقط كدفع مبلغ بسيط لي هو 50 درهم العائلة عوض ما ياخدها مول الباراسول لي هو من حق المواطن يلقاه فالبحر هاد شي لي دايرين الناس كتجي لهاد البلد السعيدة ما كتلقى والو وتيحلو عليك ففمهم من لفوق ويسرقوك فين ما كنتي جهزو العقول ديال البشر عاودوها فالبرمجة ونظفوها وعاد جهزو الباقي
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0
21 - tangerois الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 21:58
Très simple, on est musulmans ou on l'est pas!!Fini l'ignorance prétendre être musulman et vénérer les chiakhes hachakom,prétendre être musulman et boire de l'alcool ou jouer aux jeux du hasard...les chrétiens arabophones qui infiltrent nos réseaux en se faisant passer pour des marocains juste pour insulter l'islam vont se déchaîner sur mon commentaire
لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۖ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ...
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0
22 - أبو رحاب الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 21:59
باش نتكلم بوضوح على المرأة المسلمة أن تستر نفسها بلباس محترم لن تترك لأي شخص النظر في جسدها لا في الشواطئ ولا في الأماكن العامة فإذا تسترت فلن يكن هناك تحرش على الأقل. والتربية الدينية هي أساس الحشمة والمحافظة على تقاليدنا القديمة. تذكروا أمهاتنا في الخمسينات فرق كبير بين الماضي والحاضر فالحظارة في العقل وليس اللباس كلنا راع وكل راع مسؤول عن راعيته
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23 - bissane الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 21:59
كن رجلا و جمع الزبل من الشاطئ أولا...
كن رجلا و ربي نفسك أولا...
كن رجلا و قم بإعالة عائلتك دون الاتكال على صالير زوجتك....
كن رجلا و سير قلب على خدمة...هز بيها والديك....
كن رجلا و ما تبقاش تمد يدك للام ديالك باش تعطيك تشري ماركيز...
كن رجلا و منين تولد الدراري ربيهم و ما تطلقهومش للزنقة....
كن رجلا و ديها فسوق راسك....
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24 - Said الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 22:00
كن راجل و عرّي على كتافك و خدم على راسك و المحتاجين من عائلتك
اللباس تيبقى حرية فردية كما هو الشأن للدين
كن راجل و واجه المشرملين إلى تعداو على شي حد و انت قريب لمكان الاعتداء
كن راجل و واجه البزنازة الذين يبيعون السم لولادنا و اخوتنا
كن راجل و حاول تقدم الاضافة لهذا المجتمع المغلوب على أمره
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0
25 - خديجة الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 22:00
كوني امراة حقيقية وامنعي هؤلاء المكبوتين من ازعاجك كوني مغربية واصفعي كل مريض نفسي ضايقك كوني سيدة وامنعي المكابيت من السباحة بصدور عارية كوني امراة ولا تترددي في ابلاغ الشرطة سيدتي الشارع والشاطئ ليس ملكية خاصة للسلفي الوهابي علميهم ان الرجولة ليست هي تعنيف المواطنات الرجولة ان تطالب بحقوقك في الصحة والتعليم وترفض ان تساق كالخروف وتسير كالحيوان الرجولة هي ان لا تتدخل في حياة الناس ولباسهم ودخل سوق راسك .
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26 - مغربية من المهجر الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 22:01
واخا ماقلتو عيب اصلا كاين لباس البحر للمحجبات رائع ومستور.. ولكن في المقابل كونوا رجال وعملوا المرأة بالمودة والرحمة والاحترام وتقوا فيها الله.
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27 - abdellah الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 22:01
صحيح كل المداخلات التي تقدمت بها كل الاخوات ولكن الغير الصحيح هو ان لاتحترم مجال حريتها فالشارع والفضاءات العمومية في البلد الإسلامي للجميع مع الاحترام التام للأعراف. أما في بيتها فالتفعل بنفسها ما تشاء فالتحذر المسلمات من المتربصات بهن لاخراجهن من دينهن الحذر الحذر يا أمي ويا أختي ويازوجتي ويابنتي وخالتي وعمتي وووو. ألله الله في انفسكم.
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28 - kader الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 22:01
لما لا أن نقول كني أمرا للنساء . نعم سأكون رجلا حين أمنع من هن تحت إمرتي من ارتداء البكيني وسنتوجه جميعا إلى مسبح أو شاطئ وسنجد أجانب رجالا ونساء بأقل من البكيني . هل سنكون رجالا أم سنضع رؤوسنا بين ركبتينا ?
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29 - عادي الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 22:02
ليس هناك "المايوه الشرعي". أو الغير الشرعي بل التبرج العلني او الحجاب الشرعي والابتعاد عن الخبائث و الموبيقات والالتزام بالقران والسنة النبوية.
يأبيض أبيض. ياسود أسود مافيش رمادي والسلام
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30 - mohamed الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 22:02
الرجل الذي لا يغير على ابناءه و زوجته يسمى ديوتي و الديوتي كما جاء في الحديث القدسي لا يدخل الجنة اطلاقا
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31 - كريم الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 22:03
وهل الرجولة بفرض رايك على النساء والتحكم فيما يلبسن. لا فضل في رجولة على حساب الاخر كيفما كان مختلفا.
لقد اصبح العديد من ابناء هذا الوطن متأثرين بمايصدره المشارقة البدو ونسو كيف كانت النساء تلبس في الستينات والسبعينات بكل احترام.
المهم لهم الحق في التعبير لكن يجب ان لايتعدو هذا الفضاء الالكتروني و يعيشو دور النهي عن المنكر لان كل شيء نسبي فتعريف المنكر يختلف من شخص لاخر.
و اخيرا قد تجد الخير في متبرجة ولاتجده في منقبة فكفى من الحكم على المظهر الخارجي واتركو الناس لربهم هو الكفيل بحسابهم.
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32 - ش.ع.ج الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 22:03
كن رجلا ولا تكن ديوثي تحب الخبث في أهلك أو في مجتمعك
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33 - chouchou الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 22:03
واين هي الرجولة مما اصبحنا نعيشه من حالات انعدام الضمير وحمل السلاح الابيض في وجه المارة والاعتداء عليهم واغتصاب الاطفال الصغار والرضع والمسنين...
لماذا لا تكون حملة "كن رجلا"للوقوف في وجه كل السلوكات السابقة!!!
ام ان المشكل يكمن في اللباس فقط!!!!!!!!!!
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34 - abdelkarim الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 22:04
يجب احترام التقاليد الإسلامية وفرض سلطة الرجل في البيت
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35 - ahmed الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 22:05
شخصيا انا رجل لبرالي متحرر ومعندي حتى مشكل فلباس المراة ولكن بالمقابل ملي كتحلل الثقافة الجنسية فالمغرب والخلل لي ولات كتعرفو المجتمعات الاسلامية على اعتبار ان الزواج بشكلو التقليدي مبقاش والعلاقات الجنسية الرضائية ماشي فمتناول الجميع وغير مقبولة والنساء بطبيعتهم كيميلو لعرض الانوثة ديالهم وهذا فيه اذى كبير للمحرومين جنسيا .اعتقد ان المراة خاصها تراعي لمشاعر هؤلاء وتلبس لبس جميل ولكن محتشم والانوثة ديالها تمشي تستعرضها على راجلها ولا صاحبها شغلها هذاك ولكن الشارع راه فضاء عام من حق الجميع... اقول هذا وانا كما قلت رجل متحرر. لان طبيعة مجتمعاتنا مزال ما وصلات لحالة الارتياح الجنسي عند عامة الذكور... والمراة لي غتبدا تفهم عليكم لا خاصك تشوفني عريانة وماشي شغلك ومتهضرش... هاديك راها متخلفة ..تمشي تقرا شويا على الانتربولوجيا والبيولوجيا وعلم الاجتماع والسلوك والنفس فشقهم المتعلق بالمجتمعات غير المتحررة جنسيا ولي كتعاني من تيه هوياتي لا هي محافظة ولا هي متحررة ...النتيجة التشرميل واغتصابات لا يسلم منها حتى الرضع...وللاسف اغلب هؤلاء النسوة قاصرات معرفيا وتائهات نفسيا وسلوكيا ...
"التحرر فكر"
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36 - أين المفر الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 22:05
الحل الوحيد في نظري لكل رجل له غيرة على أهله هو الابتعاد عن هذه الأماكن القدرة والله أحب البحر لكن مع هذه المصائب التي تستحي منها الوحوش الضارية إن الله يمهل ولا يهمل شخصيا قاطعت الذهاب إلى الاصطياف هذه مدة 5 سنوات ونسأل الله تعالى الثبات حتى نلقاه آمين
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37 - redouan الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 22:06
كن رجلا وغض بصرك بخير لك في الدنيا والآخرة
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38 - مغتربة الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 22:07
كوني امرأة مغربية حرة واعلمي ان الحرية والتقدم والعلم والحضارة ليست بالتعري
كوني امرأة مسلمة عفيفة و اعلمي ان انوثة وجمال المرأة في حيائها
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39 - مواطنة 1 الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 22:07
كن رجل واحترم المرأة كما تحترم رجلا آخر ،المشكلة ليست في لباس المرأة ولكن في عقلية الرجل المتخلف ، ينظر للمرأة وكأنها عورة ، لماذا يتعرى هو في البحر وكأن ليس له عورة بينما عورته فادحة ، او ليس للمرأة عينين تنظر بهما هي كذلك ؟ سبحان الله على هذا التفكير الخامج ، وكأن عقل الرجل ليس به إلا التفكير في محاسن المرأة ، كن رجلا وتجاوز هذا التفكير ، كن رجلا واضبط نفسك وغرائزك ، كن رجلا وعمر راسك باللي ينفعك .... يالله هجوووووووم
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40 - ذكير الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 22:08
أكثر أهل النار نساء اللهم نجي منها النساء التاقيات
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41 - med الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 22:08
*البيكيني* *الحسانة* أوو الرأس خاوي
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