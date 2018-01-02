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الرئيسية | حوادث | تصوير نساء بحمام شعبي يستنفر أمن مراكش

تصوير نساء بحمام شعبي يستنفر أمن مراكش

تصوير نساء بحمام شعبي يستنفر أمن مراكش
هسبريس من مراكش
الثلاثاء 02 يناير 2018 - 12:55

باشرت فرقة أمنية من المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها الأولية مع سائحة أجنبية تحمل الجنسية الفرنسية، لمعرفة الدوافع التي كانت وراء إقدامها على تصوير نساء ضمنهن أجنبيات داخل حمام شعبي يتواجد بحي باب دكالة بالمدينة العتيقة لمراكش.

وحسب مصادر هسبريس فإنه بمجرد إخبار المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش بالواقعة انتقلت عناصر الشرطة بالدائرة الأمنية الخامسة إلى إحدى دور الضيافة حيث كانت تقيم السائحة الفرنسية، ليتم توقيفها والاحتفاظ بها رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، في انتظار تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.

وأضافت المصادر نفسها أن الفرنسية، التي قصدت الحمام الشعبي المذكور رفقة صديقاتها اللواتي اخترن مراكش للاحتفال بمطلع السنة الميلادية الجديدة 2018، استطاعت إدخال هاتفها النقال إلى مكان الاستحمام من أجل التقاط مشاهد بالصوت والصورة لنساء مغربيات وأجنبيات عاريات، مستغلة صمت المسؤولين عن الحمام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - الشوهة الثلاثاء 02 يناير 2018 - 13:07
تصوروا العكس لو كانت مغربية في فرنسا وقامت بمثل هذا الفعل الشنيع لطردت وسحبت منها الجنسية والسجن 50 سنة وعقوبة مليون اورو ولكن هنا هانية رضينا بالهم والهم ما رضا بينا ولينا مدلولين....اش غيديروليها غاع غايديوها لبوليس للكوميسارية ويقولوليها اش تشربي واش داك لوطيل لي كاينا فيه زوين ...بحال ما وقع والواا.....انها ماماهم فرنسا والله لي قاسها حتى يتربى راها gاورية هاديك وعزيزة على الحكومة ديالهم والله وتلفات حتى تنوض القيامة عليها .......
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106
2 - مهاجر الثلاثاء 02 يناير 2018 - 13:08
المسؤولين عن هذا الحمام ربما تم شراء ذمتهم بدراهم معدودات ليغضوا الطرف... خبتم وخسئتم إن لم تكن لديكم مروءة وعفة أو إن تآمرتم على هتك أعراض أخواتكم وفضحهم
الله المستعان
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72
3 - Hiba الثلاثاء 02 يناير 2018 - 13:11
لا حول ولا قوة إلا بالله،نتمناو الجديد فهاد القضية !☺
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48
4 - abdellatif الثلاثاء 02 يناير 2018 - 13:22
ماشي موشكيل تصورهم ماشي موشكيل تشوههم ماشي موشكيل يديوها يبحتو معاها راهم غادين يطلقوها علاه هادي اول مرة
ياك هي فرنسية الدنية هانية صوري او عاودي صوري ما نايضش ما نايضش
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54
5 - السلاوي الثلاثاء 02 يناير 2018 - 13:25
ويتم الافراج عنها لانها فرنسية عندها قيمة . ماشي بحالنا
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47
6 - غيورة على ديني الثلاثاء 02 يناير 2018 - 13:29
واش مازال المغربيات مبغاو يعرفو بلي الحمام حرام !!! أو على الأقل تحترم حدود العري كما نص عليه الشرع. .الله يهدي ما خلق
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57
7 - مستغرب الثلاثاء 02 يناير 2018 - 13:41
لماذا يصورون المغربيات ؟ المغربيات كل وحدة توزن قنطار علاش غادي اصوروهم
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-65
8 - مواطنة الثلاثاء 02 يناير 2018 - 13:42
عليها اللعنة !!! يجب تطبيق أقصى العقوبات عليها لكي تكون عبرة ! فالسلطات الفرنسية لم تتساهل مع المطرب المغربي سعد المجرد إذن نحن كذلك علينا عدم التساهل معها !
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62
9 - مونية الثلاثاء 02 يناير 2018 - 13:45
مستغلة صمت المسؤلين. اش هاد المسؤلين اللي فين ما مشاو متيديروش خدمتهم. او هاد السائحة الحمد لله اللى وقفوها و اﻻ كانت غتكون حريرة بمواقع التواصل الاجتماعي. خاصها تعاقب باش تكون عبرة لواحد اخر
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26
10 - said الثلاثاء 02 يناير 2018 - 13:50
گالو زمان الله يعمرك امراكش وهاهيا عمرات بكول أصناف المكبوتين فالعلاام لي بغا شي فلااس يقطع الورقه المراكش
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24
11 - ام محفوظ الثلاثاء 02 يناير 2018 - 13:53
ادا كانت هده الحادثة وقعت امام مرآ و مسمع من مسؤولة الحمام فهدا يعني انه أرشتها بكم ماءة درهم لتبيع دمتها .....فلا يستبعد هدا
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13
12 - Zohair الثلاثاء 02 يناير 2018 - 14:04
يجب الحكم عليها في هذه الافعال الشنيعة بأقصى العقوبات !
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15
13 - martin pres du kiss الثلاثاء 02 يناير 2018 - 14:07
"........profitant du silence des derrigeants du bain maure......" .plutot de la complicité de ces derniers qui devront etre presentés au parquet et jugés...il s'agit d'un fait criminel "atteinte aux bonnes moeurs..photographies sans aitorisation et a l'insue des femmes nues au bain et sans le vouloir.."
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3
14 - الله المستعان الثلاثاء 02 يناير 2018 - 14:09
لا حول ولا قوة إلا بالله ماقدكمش هادوا لمعرين في الزناقي ولا هاد الفضائح ل في اليوتيوب ديال بنات المسلمين مشيتو الحمام باش تصورو لبقاو من هادوك العفيفات لمستوريين ومشاو الحمام بحكم شدة البرد. حتى هما تشهروا بأجسادهم معرفتش حنا في هاد البلاد لجى يفجر الكبث والخبث ديالوا فين بارك هادوا لكيستغلوا البنات والاطفال القاصرين في الفضائح الجنس
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12
15 - Ziryab الثلاثاء 02 يناير 2018 - 14:11
ما يقع من تجاوزات يومية على كل المستويات، سببه تساهل الدولة إن لم نقل تسامحها مع الخارجين عن القانون. فهناك تسيب في الإدارة و فوضى و تجاوزات و فساد ممنهج و استفحال الرشوة. مما يشجع المخالفين على ارتكاب الجرائم و تكرارها لإحساسهم بالأمان و اللاعقاب.
هذه التجاوزات أصبحت سلوك يومي بل ثقافة متجذرة. نلاحظها في الطريق العام : عدم احترام قوانين السير من سائقين و راجلين، عنف، أوساخ، تشرميل، مخدرات، دعارة و اللائحة طويلة.
فعندما تجد الشخص لا يحترم القانون و لا يكترث للعواقب الزجرية لأنها شبه منعدمة بل الأغرب من ذلك تجد الشخص الذي يمتثل للقانون عرضة للإستهزاء. فهذ بالطبع سيشجع حتى بعض الأجانب على الإقتداء بهذا السلوكات الإجرامية في بلد يصر على سياسة التسامح.
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12
16 - حسني الثلاثاء 02 يناير 2018 - 14:22
لهذا يجب اعتماد فتوى العلماء القائلين بعدم جواز دخول المرأة حمام الخارج
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3
17 - المغرب دولة اسلامية الثلاثاء 02 يناير 2018 - 14:27
الفرنسية هذه تعلم علم اليقين انها لن تحاسب و لن يتجرأ احد على حتى لومها لما فعلت فغند البحث معها كان موظف كبير في السفارة الفرنسية موجود معها و يدافع عنها لان كرامة و عرض و ارض المغاربة مستباحة للمسيحيين و اليهود
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2
18 - نجاة الثلاثاء 02 يناير 2018 - 14:36
يجب منع دخول الاجانب للحمامات الشعبية.
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-1
19 - الوجدي الثلاثاء 02 يناير 2018 - 14:56
التصوير داخل الحمام يجب أن يعاقب ب 5 سنوات نافذة للمصور وسحب الرخصة لما يفوق سنة لصاحب الحمام وتشوفو واش باقي شي واحد يصور ، يبقى مول الحمام يحضي صحاب التيليفون أكثر من صحاب السليت بلا خلاص .
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10
20 - وحدوي الثلاثاء 02 يناير 2018 - 15:36
هذا تحرش جنسي واغتصاب في حق زبونات الحمام وما اكثر الشريفات العفيفات الطاهرات ضحايا هذا السلوك ....اعتقد ان السائحة الفرنسية تستحق الاحتجاز والمرور بمسطرة قضائية طويلة على غرار ما حصل للفنان المغربي سعد المجرد المتهم بالتحرش والاغتصاب ام ان بنات المغرب رخيصات
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0
21 - مغترب الثلاثاء 02 يناير 2018 - 15:36
في بلدها فرنسا ليس لها الحق ان تصور اي انسان كان حتى تأخد منه الأدن بتصويره، وان لم تفعل، سوف يقدم بيك دعوة في المحاكم، والمحكمة ستعطيه الحق 100%100
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