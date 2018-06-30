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كُتّاب وآراء
حادثة سير مميتة تضع شقيق اللاعب حارث في قبضة أمن مراكش
أوقفت عناصر الشرطة التابعة لولاية أمن مراكش، ليلة الجمعة – السبت، شقيق لاعب المنتخب المغربي، أمين حارث، إثر تسببه في حادث مروري مميت أودى بحياة شاب وسط شارع 11 يناير بمقاطعة جليز بمراكش.
مصادر إعلامية محلية أوردت الخبر، مشيرة إلى أن شقيق المحترف المغربي بنادي شالك الألماني، كان يقود السيارة دون توفره على رخصة السياقة لصغر سنه، حيث تم توقيفه ونقله رفقة اللاعب الدولي إلى مقر الشرطة من أجل التحقيق وتعميق البحث.
وقد تم وضع شقيق أمين حارث رهن تدابير المراقبة القضائية بأمر من النيابة العامة، على اعتبار أنه قاصر، في حين أحيلت جثة الهالك العشريني على مستودع الأموات باب دكالة.
المصادر ذاتها كشف أن شقيق اللاعب الدولي صدم بسيارة خفيفة شابا على قارعة الطريق، ما تسبب في وفاته على الفور.
ويقضي اللاعب الدولي المغربي رفقة شقيقه أيام عطلته بمراكش والتي انتقل إليها مباشرة بعد عودته من مونديال روسيا، حيث شارك في المباراة الأولى مع المنتخب الإيراني واستحق نيل لقب أفضل لاعب في المباراة رغم الهزيمة بهدف لصفر.