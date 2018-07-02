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الرئيسية | حوادث | الأمن يوقف مرشدا سياحيا تحرش بمدونة ألمانية

الأمن يوقف مرشدا سياحيا تحرش بمدونة ألمانية

الأمن يوقف مرشدا سياحيا تحرش بمدونة ألمانية
هسبريس من الرباط
الاثنين 02 يوليوز 2018 - 23:00

سارعت مصالح الأمن إلى التفاعل مع شريط فيديو تظهر فيه مدونة ألمانية معروفة تدعى سوزي كروز قالت إنها تعرضت للتحرش الجنسي والسرقة من طرف مرشد سياحي بمدينة شفشاون خلال رحلتها إلى المملكة.

ومكنت الأبحاث والتحريات المنجزة تحت إشراف النيابة العامة المختصة من تشخيص هوية المشتكى به الذي يظهر في الشريط، والذي تبين أنه يزاول مهنة الإرشاد السياحي بدون رخصة، كما تم ضبطه متلبسا بحيازة واستهلاك مخدر الكيف.

وأوضحت إجراءات البحث أن حقيبة جيب السائحة الأجنبية، والتي تضم وثائق هويتها وسنداتها الشخصية، كان قد عثر عليها مواطن من ساكنة المدينة وأحالها على مصلحة الشرطة زوال الاثنين.

المصالح الأمنية أجرت عدة محاولات للاتصال بالمعنية على حسابها الشخصي في مواقع التواصل الاجتماعي، لكن بدون جدوى بعدما تبين أنها غادرت أرض الوطن" يورد بلاغ الأمن الوطني.

وأكدت مصالح الأمن الوطني بأنها حريصة على تسليم المعنية بالأمر جميع مستلزماتها الشخصية التي ثم العثور عليها، وتطبيق القانون في حق المشتكى به، مؤكدة أن الأبحاث المنجزة لم تسفر عن تحصيل ما يثبت واقعة السرقة المفترضة، التي تبقى إلى حدود هذه المرحلة من البحث مجرد اتهام يخضع للتحريات والأبحاث القضائية اللازمة.ّ

وروت كروز، ضمن مقطع فيديو عبر قناتها في موقع يوتوب، حكاية تعرضها للسرقة والتحرش الجنسي من طرف مرشد يدعى حسن بمدينة شفشاون، حيث ضايقها وحاول التقرب منها داخل السيارة، قبل أن يسرق حقيبتها دون أن تنتبه إلى ذلك" على حد قولها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - حديدان الاثنين 02 يوليوز 2018 - 23:10
وماذا فعلت السلطات المغربية من اجل عاملات الفراولة باسبانيا؟ الوزير يتيم ضربها بنكرة او سد الملف بلا صداع الراس. اسهل الحلول
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2 - ستيوي الاثنين 02 يوليوز 2018 - 23:13
شاهدت الفيديو وهي لم تقل أنه قد سرقها.

قالت أنه تحرش جنسيا بها وأراد مضاجعتها مع أنها رفضت وقام بشم ملابسها الداخلية، وأيضا وقالت أنها أحست أنها في خطر لأن المرشد لم يرد أن يتركها تذهب لحال سبيلها، و اتصلت بخطيبها لأنها أحست أن المرشد قد سيرتكب جريمة في حقها.

ثم بعد ذلك أصبح عنيفا معها عندما أخبرته أنها اضاعت محفظتها و أنها لا تملك أي مال لتعطيه.

وأيضا في أول الفيديو، اشتكت من كونها تعرضت للتحرش من طرف المارة، مع أنها كانت حسب قولها تلبس ملابس محتشمة، ولذلك قرارات مغادرة المغرب بسرعة بعد يومين من قدومها
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3 - tark الاثنين 02 يوليوز 2018 - 23:15
مزيان الله يعطيهم الصحة
غير هو راه كل نهار كيتگريساو ويتغتاصبو عشرات المغربيات
يا ريت يديرو نفس المجهود معاهم
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4 - Chakib kabbaj الاثنين 02 يوليوز 2018 - 23:16
Je vous prie d'éviter de parler des guides touristiques quand il s'agit d'un imposteur et d'un parasite non agréé merci
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5 - bouaazza الاثنين 02 يوليوز 2018 - 23:17
90% des marocains harcèlent des marocaines dans nos rues juste une question pour dans nos cafés ob s'installe comme sur un terrain de tennis pour regarder des femmes passer une fois à gauche une fois à droite .......et dans le monde entier les gens s'installent face à face ......on est tordus , on pense mal, on est schizophrènes , égoïstes, hypocrites ....allez trouver un marocain qui reconnaît ses torts !!!!???
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6 - الخميس الاثنين 02 يوليوز 2018 - 23:26
لا يجب التعاطف مع مثل هذه العناصر التي تشوه البلد فهذا البليد لا يعرف أن آلاف المغاربة يعيشون من هذه السياحة، وعلى القضاء أن يقول كلمته حتى يكون عبرة لأمثاله.
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7 - مواطن غيور . السياحة الاثنين 02 يوليوز 2018 - 23:26
السلام عليكم . هاته السيدة مشكورة جات تدير الدعاية و الترويج للمغرب في العالم فابور وتخلص من مالها الخاص، يجي مسخوط الوالدين يضرب كلشي في الزيرو.
بغيناه يتعاقب بعقوبة مناسبة للضرر اللي تسبب للمجتمع ويكون عبرة، يعني كلنا مضرورين من هاد المجرم و أنا منهم.
واحد السؤال لي ملقتليهش الجواب، السيدة خرجات من البلاد و الأوراق دياولها مسروقين، يعني خرجات بلا وراق؟! واش هذا ممكن؟
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