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كُتّاب وآراء
الأمن يوقف مرشدا سياحيا تحرش بمدونة ألمانية
سارعت مصالح الأمن إلى التفاعل مع شريط فيديو تظهر فيه مدونة ألمانية معروفة تدعى سوزي كروز قالت إنها تعرضت للتحرش الجنسي والسرقة من طرف مرشد سياحي بمدينة شفشاون خلال رحلتها إلى المملكة.
ومكنت الأبحاث والتحريات المنجزة تحت إشراف النيابة العامة المختصة من تشخيص هوية المشتكى به الذي يظهر في الشريط، والذي تبين أنه يزاول مهنة الإرشاد السياحي بدون رخصة، كما تم ضبطه متلبسا بحيازة واستهلاك مخدر الكيف.
وأوضحت إجراءات البحث أن حقيبة جيب السائحة الأجنبية، والتي تضم وثائق هويتها وسنداتها الشخصية، كان قد عثر عليها مواطن من ساكنة المدينة وأحالها على مصلحة الشرطة زوال الاثنين.
المصالح الأمنية أجرت عدة محاولات للاتصال بالمعنية على حسابها الشخصي في مواقع التواصل الاجتماعي، لكن بدون جدوى بعدما تبين أنها غادرت أرض الوطن" يورد بلاغ الأمن الوطني.
وأكدت مصالح الأمن الوطني بأنها حريصة على تسليم المعنية بالأمر جميع مستلزماتها الشخصية التي ثم العثور عليها، وتطبيق القانون في حق المشتكى به، مؤكدة أن الأبحاث المنجزة لم تسفر عن تحصيل ما يثبت واقعة السرقة المفترضة، التي تبقى إلى حدود هذه المرحلة من البحث مجرد اتهام يخضع للتحريات والأبحاث القضائية اللازمة.ّ
وروت كروز، ضمن مقطع فيديو عبر قناتها في موقع يوتوب، حكاية تعرضها للسرقة والتحرش الجنسي من طرف مرشد يدعى حسن بمدينة شفشاون، حيث ضايقها وحاول التقرب منها داخل السيارة، قبل أن يسرق حقيبتها دون أن تنتبه إلى ذلك" على حد قولها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
قالت أنه تحرش جنسيا بها وأراد مضاجعتها مع أنها رفضت وقام بشم ملابسها الداخلية، وأيضا وقالت أنها أحست أنها في خطر لأن المرشد لم يرد أن يتركها تذهب لحال سبيلها، و اتصلت بخطيبها لأنها أحست أن المرشد قد سيرتكب جريمة في حقها.
ثم بعد ذلك أصبح عنيفا معها عندما أخبرته أنها اضاعت محفظتها و أنها لا تملك أي مال لتعطيه.
وأيضا في أول الفيديو، اشتكت من كونها تعرضت للتحرش من طرف المارة، مع أنها كانت حسب قولها تلبس ملابس محتشمة، ولذلك قرارات مغادرة المغرب بسرعة بعد يومين من قدومها
غير هو راه كل نهار كيتگريساو ويتغتاصبو عشرات المغربيات
يا ريت يديرو نفس المجهود معاهم
بغيناه يتعاقب بعقوبة مناسبة للضرر اللي تسبب للمجتمع ويكون عبرة، يعني كلنا مضرورين من هاد المجرم و أنا منهم.
واحد السؤال لي ملقتليهش الجواب، السيدة خرجات من البلاد و الأوراق دياولها مسروقين، يعني خرجات بلا وراق؟! واش هذا ممكن؟