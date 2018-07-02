الأمن يوقف مرشدا سياحيا تحرش بمدونة ألمانية

هسبريس من الرباط

سارعت مصالح الأمن إلى التفاعل مع شريط فيديو تظهر فيه مدونة ألمانية معروفة تدعى سوزي كروز قالت إنها تعرضت للتحرش الجنسي والسرقة من طرف مرشد سياحي بمدينة شفشاون خلال رحلتها إلى المملكة.

ومكنت الأبحاث والتحريات المنجزة تحت إشراف النيابة العامة المختصة من تشخيص هوية المشتكى به الذي يظهر في الشريط، والذي تبين أنه يزاول مهنة الإرشاد السياحي بدون رخصة، كما تم ضبطه متلبسا بحيازة واستهلاك مخدر الكيف.

وأوضحت إجراءات البحث أن حقيبة جيب السائحة الأجنبية، والتي تضم وثائق هويتها وسنداتها الشخصية، كان قد عثر عليها مواطن من ساكنة المدينة وأحالها على مصلحة الشرطة زوال الاثنين.

المصالح الأمنية أجرت عدة محاولات للاتصال بالمعنية على حسابها الشخصي في مواقع التواصل الاجتماعي، لكن بدون جدوى بعدما تبين أنها غادرت أرض الوطن" يورد بلاغ الأمن الوطني.

وأكدت مصالح الأمن الوطني بأنها حريصة على تسليم المعنية بالأمر جميع مستلزماتها الشخصية التي ثم العثور عليها، وتطبيق القانون في حق المشتكى به، مؤكدة أن الأبحاث المنجزة لم تسفر عن تحصيل ما يثبت واقعة السرقة المفترضة، التي تبقى إلى حدود هذه المرحلة من البحث مجرد اتهام يخضع للتحريات والأبحاث القضائية اللازمة.ّ

وروت كروز، ضمن مقطع فيديو عبر قناتها في موقع يوتوب، حكاية تعرضها للسرقة والتحرش الجنسي من طرف مرشد يدعى حسن بمدينة شفشاون، حيث ضايقها وحاول التقرب منها داخل السيارة، قبل أن يسرق حقيبتها دون أن تنتبه إلى ذلك" على حد قولها.