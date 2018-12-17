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الرئيسية | حوادث | معتقلو الريف ينسحبون من المحاكمة والنيابة العامة ترفض ليّ الذراع

معتقلو الريف ينسحبون من المحاكمة والنيابة العامة ترفض ليّ الذراع

معتقلو الريف ينسحبون من المحاكمة والنيابة العامة ترفض ليّ الذراع
هسبريس- عبد الإله شبل
الاثنين 17 دجنبر 2018 - 21:00

قرّر معتقلو حراك الريف، المتابعون أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الانسحاب من المحاكمة التي انطلقت جلساتها الاستئنافية، احتجاجا على استمرار وضعهم داخل القفص الزجاجي الذي تمت صباغته في بداية أطوار المحاكمة في المرحلة الابتدائية.

ورفض المعتقلون، في الجلسة التي عقدت مساء الاثنين، استمرار وضعهم داخل القفص المذكور، الذي يعيق حريتهم بحسبهم، مطالبين بإزالته مقابل مكوثهم بالقاعة ومواصلة أطوار المحاكمة.

وخاطب ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف المدان بعشرين سنة سجنا نافذة بالمرحلة الابتدائية، حسن الطلفي، رئيس الجلسة، قائلا: "قررنا مغادرة القاعة إلى حين رفع القفص غير الشفاف؛ لأننا معتقلو رأي، ولسنا مجرمين"، لينسحبوا وهم يرددون شعارات بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

وظل المعتقلون يرددون من داخل قبو محكمة الاستئناف شعارات وصل صداها إلى القاعة التي واصلت الهيئة النظر في الملف؛ من قبيل: "الشعب يريد سراح المعتقل"، "كرامة، حرية، عدالة اجتماعية".

مقابل ذلك، فإن الصحافي حميد المهداوي، مدير موقع بديل المعتقل، رفض مغادرة القفص الزجاجي غير الشفاف، حيث ظل ماكثا به إلى حين طرده من لدن القاضي بعد احتجاجه على تزوير محضر الجلسة السابقة، حيث صرخ المتهم: "القضاء رسالة ربانية، ومهما عشنا سنموت، وهذا عيب ومؤسف في مملكة لها اثنا عشر قرنا".

وفِي الوقت الذي قرر فيه رئيس الهيئة إنذار المتهمين بواسطة القوة العمومية، فإن النقيب عبد الرحيم الجامعي، دفاع نشطاء الريف، التمس تأجيل الجلسة "لمنحنا مهلة للبحث عن طرق لمعالجة هذا الأمر، ويتعذر متابعة المحاكمة بعد انسحاب المتهمين؛ فنحن نعتبر سبب غيابهم سببا مشروعا وقانونيا".

وأضاف الجامعي، في مرافعته، أن الدفاع يرغب في استكمال المخابرة مع المتهمين "وأعتقد أن النيابة العامة لا يمكن أن تستخف بموقف موحد حين قرروا مغادرة القاعة إلى حين رفع إشكالية القفص".

من جهتها، رفضت النيابة العامة، ممثلة في نائب الوكيل العام حكيم الوردي، ليّ ذراع المحكمة من لدن المعتقلين، حيث أكد أن "المحكمة ليست رهينة لأحد ولمزاجية أحد، لا يمكن أن يعلقوا حضورهم للمحاكمة مقابل إزالة القفص".

وأشار الوردي إلى أن شروط المحاكمة العادلة محترمة بهذه الجلسة، إذ تم السماح للمعتقلين بالتخابر مع دفاعهم قائلا: "ما شهدناه في الجلسة هو دليل على تمثلكم لشروط المحاكمة العادلة، من قبيل السماح بالمخابرة"، مضيفا أن المحكمة سبق لها إصدار قرار بخصوص القفص.

واتهم المحامي الحبيب حاجي، عضو هيئة دفاع الصحافي المهداوي، كتابة الضبط ورئاسة الجلسة بتزوير محضر الجلسة السابقة، إذ لم يتم تضمين ملتمس خاص بالسراح المؤقت، مؤكدا أنه سيلجأ إلى اتباع مختلف المساطر القانونية لإثبات ذلك.

واعتبر حاجي أن ما جرى في الجلسة السابقة "إهانة للمحامين، حيث انسحب رئيس الجلسة من القاعة دون منح الدفاع الكلمة"، مطالبا رفقة المحامي محمد الهيني بتصحيح ما ورد في المحضر السابق.

وزاد: "المحامي لا يتم ترويضه، ونحن رقم مهم جدا لا يجب التلاعب به، وأي تلاعب بالمحامين هو خطر على البلاد.. لذا، ألتمس تصحيح المحضر السابق؛ حتى لا نضطر إلى اللجوء إلى مساطر أخرى".

ودخل دفاع الصحافي المهداوي في خلاف حاد مع رئيس الجلسة، حيث رفض هذا الأخير ضرب المحامي محمد الهيني يده على الطاولة، بينما اعتبر المحامي ذلك غير مقصود به إهانة الهيئة؛ وهو ما دفع النقيب الجامعي إلى التدخل والتأكيد على أن هذا السلوك يستعمل دائما من لدن المحامين في المرافعات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - جاية طال الزمن او قصر الاثنين 17 دجنبر 2018 - 21:10
عوظ ما يشدو المفسدين والنهابين مشاو اختطفو ناس ابرياء مظلومين ومازال كاينين بعظ الاقلية ديال المغاربة كيحلمو بلي اللاجئين الصحراويين لي كاينين في مخيمات تندوف راه غادي ينظمو للمغرب
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70
2 - KALIMATE الاثنين 17 دجنبر 2018 - 21:27
ا لعصا لمن عصا المندبة كبيرة والميت فار
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-82
3 - blablad الاثنين 17 دجنبر 2018 - 21:31
لكم الله يا اهل الريف. لكم الله يا اهل الريف. لكم الله يا اهل الريف. لكم الله يا اهل الريف.
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39
4 - Ziryab الاثنين 17 دجنبر 2018 - 21:34
تحضر إلى المحكمة أو تغيب أو تستأنف الحكم فذلك لا يغير من الأمر شيئا. لأن الأحكام تكون جاهزة قبل إلقاء القبض على المتهم. أما المحاكمة فهي إجراء روتيني لإعطاء الإنطباع على أن العدالة تحرص على حقوق المتهمين. و هي مناسبة للبحث عن مسوغات قانونية لتبرير الأحكام الجاهزة. مؤخرا تمت متابعة بوعشرين على خلفية خبر تم نشره على جريدته يهم أحوال الطقس قيل أنه غير صحيح و يلزم ناشره أداء مبلغ مائة مليون على ذلك.
الأحكام يجب أن تكون مناسبة لحجم الضرر الذي يسببه المذنب للمواطنين. و أنا أتساءل ما هو الضرر الذي أحدثه خبر أحوال الطقس أو كتابات المهداوي أو احتجاجات الزفزافي و رفاقه للمواطنين ؟
حتى أغنية فبلادي ظلموني على حسب المحامي يمكنها أن تؤدي إلى السجن. من هنا يتضح أن الأحكام هي على حسب الضرر الذي يسببه المذنب المفترض للمسؤولين أصحاب القرار الماسكين بالسلطة و المال. قول العام زين أو أنظر و اسكت.
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26
5 - الحـــــ عبد الله ــــاج الاثنين 17 دجنبر 2018 - 21:38
تمعن في الصورة وحللها حسب هواك وموقفك من الموجودين فيها,خذ وقتك وعلق (من التعليق)
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-17
6 - دولة الحقّ والقانون الاثنين 17 دجنبر 2018 - 21:44
عند التحدث عن دولة الحقّ والقانون، فإنّه يتمّ دمج مصطلحيّ الحقّ والقانون في صيغة الكلام، ونحن نعلم أنّ هذين المصطلحين يرمزان بشكلٍ أساسيّ إلى خلق دولةٍ ذات مؤسّسةٍ ديمقراطيّة. ليس بالضّرورة أن كل دولة تطلق على نفسها هاتين الصفتين هي دولة ذات مؤسّسةٍ ديمقراطيّة، ويرجع في تقييم هذه الدولة إلى أصل الحكم المتمثل بالشعب، ومدى شعور المواطنين بالحقّ والقانون (الديمقراطيّة) في ظلّ هذه الدولة.المغرب المجتمع وصورة الدّولة يعك المجتمع بشكلٍ واضح صورة الممارسات من قبل القائمين بتسيير أموره؛ الفاشلة  
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9
7 - qdil الاثنين 17 دجنبر 2018 - 21:47
هناك محاكمات تطول كثيرا قبل النطق بالحكم إما لتقصي الحقائق جيدا ليكون الحكم عادلا أو يكون السبب لانزال أحكاما ثقيلة على المتهمين الذين قد يكونو جناة أو يكونو أبرياء وما رأيكم في محكمة ما بين افتتاح الجلسة ورفعها تمر على المتهمين خمسين ألف سنة إنه فصل القضاء بين يدي الله عز وجل البداية تكون بمن حسابهم يسير وفرجهم قريب وشفاعة الحبيب تحفهم ثم بعد ذلك يفرغ رب العزة لمن حقوق الناس ومظالمهم تلاحقهم إنهم الظالمون الذين كانو بظلم الناس لا يبالون وحسبو أنهم غير مراقبون
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8
8 - سمو عدالتنا الاثنين 17 دجنبر 2018 - 21:51
الظلم ظلمات يوم القيامة يحب اطلاق سراح جميع المعتقلين موضوع ملف الحسيمة و محاكمة فقط من تبث تورطه في احداث اضرام النار في بناية بها عناصر الامن كما هو متبث في الفيديوهات وكدا من تسبب في احداث عاهة مستديمة لاحد عناصر الامن او قام باحراق ممتلكات الدولة كسيارات الشرطة الاسعاف .... اما من لم يرتكب اي فعل جرمي ولم يحرض على ذلك فيجب اطلاق سراحه .كفانا استهتارا يجب السمو بعدالتنا كي لا تكون نسخة من العدالة المصرية نحن لسنا في مصر .
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7
9 - اليوسفي الاثنين 17 دجنبر 2018 - 21:52
السلام عليكم المهداوي صحفي نزيه لا كنه جره الطوفان .اشداك تمشي لزين وانتيا رجل مسكين والزمان يغلبك في الحين .
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-14
10 - اليوسفي الاثنين 17 دجنبر 2018 - 21:52
السلام عليكم المهداوي صحفي نزيه لا كنه جره الطوفان .اشداك تمشي لزين وانتيا رجل مسكين والزمان يغلبك في الحين .
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-9
11 - الانتقام من الشرفاء الاحرار الاثنين 17 دجنبر 2018 - 21:53
بهاد الطريقة من المستحيل نربحو القظية ديال الصحراء
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7
12 - الوطنية الاثنين 17 دجنبر 2018 - 21:53
العصا لمن عصا اتقوا الله في أنفسكم وعودوا إلى رشدكم فالوطن غفور رحيم
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-20
13 - الحاج الاثنين 17 دجنبر 2018 - 22:01
الم تلاحظوا ان الفرنسيين كانوا يحملون راية الوطن اما عندنا فانتم كنتم ترون ماذا كان يفعل هؤلاء الم تلاحطوا ماذا فعل الاسبان مع انفاصلييهم كفانا من الانتهازية الكل واحد امام القانون ثقوا في مؤسساتكم واتركوا القضاء بعيدا عن المزايدات
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-8
14 - مغربي الاثنين 17 دجنبر 2018 - 22:05
قسوحيات الراس ما تفيد والو
الله يهدي ماخلق
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-8
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