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الرئيسية | حوادث | فتح تحقيق قضائي في وفاة مواليد بمستشفى الليمون وسط العاصمة

فتح تحقيق قضائي في وفاة مواليد بمستشفى الليمون وسط العاصمة

فتح تحقيق قضائي في وفاة مواليد بمستشفى الليمون وسط العاصمة
هسبريس - مصطفى شاكري
الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 14:00

تطورات متسارعة تعرفها قضية وفاة رضع بـ"مستشفى الليمون"، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا في الرباط، إذ دخلت النيابة العامة على الخط من أجل معرفة حيثيات الواقعة التي هزت المستشفى العمومي، بعدما ارتفعت حصيلة وفاة المواليد إلى ثلاث أمس الثلاثاء.

وأفادت أطر طبية تشتغل في مستشفى الليمون وسط العاصمة، في تصريحات متطابقة اشترطت عدم الكشف عن هوياتها، بأن وزارة الصحة فتحت تحقيقا في الموضوع، إذ حلّ أنس الدكالي، وزير الصحة، على وجه السرعة بالمستشفى المذكور، ليقوم بزيارة خاصة إلى الجناح الذي وقعت فيه الوفيات.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الوزارة الوصية على القطاع شكّلت لجنة مشتركة، تتكون من ممثل عن النيابة العامة والوقاية المدنية وبعض عناصر الأمن الوطني، بغرض الوصول إلى الأسباب التي أدت إلى وفيات الرضع.

من جهة أخرى، قالت مصادر نقابية داخل المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، الذي تُوفي فيه رضيعان داخل قسم الإنعاش، أمس الثلاثاء، إن الإدارة العامة أعلنت بدورها فتح تحقيق عاجل من أجل معرفة طبيعة اللقاح الجديد الذي خلّف نتائج عكسية.

وفي هذا السياق، استنكرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة "اعتبار أبناء المغاربة حقلا للتجارب"، مطالبة بفتح تحقيق "نزيه" حول ملابسات الحادث، مع تحديد المسؤوليات وربطها بالمحاسبة.

وتعود تفاصيل الحادث إلى عشية يوم الإثنين الماضي، إذ حُقن خمسة رضع حديثي الولادة بلقاح خاص بالتهاب الكبد الفيروسي، لكنه خلَّف مفعولا عكسيا تسبب لهم في ضيق التنفس، فضلا عن ظهور أعراض جانبية مثل بعض البقع الزرقاء على الوجه، لتنتج عنه وفاة أحد الرضع.

وأدى غياب قاعة للإنعاش في مستشفى الليمون إلى نقل الرضع الآخرين إلى مستشفى الأطفال السويسي، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، لكن التأخر في مباشرة هذا الإجراء تسبّب في تدهور وضعيتهم الصحية، ليتوفى رضيعان في نهاية المطاف، وتصبح الحصيلة النهائية إلى حدود الساعة هي ثلاث وفيات، في حين يوجد الرضيعان الآخران بقاعة العناية المركزة بالمستشفى سالف الذكر.

الحبيب الكروم، رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، قال في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية إن "اللقاح الجديد سلّمته وزارة الصحة لمختلف المستشفيات العمومية بالرباط في شهر يوليوز الماضي، من أجل إدخاله في جدولة تلقيح الرضع حديثي الولادة، لكن بعضها رفضت استعماله لأول مرة، بسبب غياب حملة تحسيسية تخص اللقاح الجديد".

وتسبب الحادث الأليم في استياء العائلات، التي تلقت خبر وفاة هؤلاء الرضع بمرارة بالغة، داعية إلى فتح تحقيق عاجل بغية محاسبة المتورطين. كما اتّشحت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالسواد، حدادا على هذه الفاجعة الإنسانية التي هزت الرأي العام الوطني.

وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية الاتصال بأنس الدكالي، وزير الصحة، من أجل معرفة رأي الوزارة بخصوص اللقاح الجديد، لكن هاتفه ظل طيلة صباح الأربعاء خارج التغطية. كما اتصلت الجريدة بمدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، إلا أنه هاتفه ظل يرن دون مجيب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - مواطن متضرر الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 14:12
ماذا عن مستشفى الضمان الاجتماعي بالحي الحسني بالدار البيضاء يوميا ما بين 2 حتي 3 ديال الوفيات و لا من يحرك ساكنا.
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28
2 - stof الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 14:16
قطاع الصحةفي المغرب كارتي إلى أبعد الحدود مند الأستقلال إلى يومنا هدا.
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44
3 - ملاحظ الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 14:16
يستهينون بصحة المغاربة بدون حسيب أو رقيب . اكيد ستمر هذه الواقعة بدون اي حساب كالعادة حتى لو اجتمع وكلاء الملك كافة . سيقدمون تقريرا يبررون به .فعلتهم الشنعاء. لو كنا في دولة تحترم نفسها . لقدم وزير الصحة استقالته ولتم تقديم كل من له علاقة بالحادث المفجع للمحاكمة . تبا لدولة يوجد فيها امثال هؤلاء المسؤولين . الله ياخد الحق في هاد الحكومة الفاشلة.....
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28
4 - الحطايزي الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 14:16
غريب أمر بلادنا الوزير يفتح تحقيقا و المستشفى يفتح تحقيقا و الأطباء يفتحون تحقيقا و النقابات تفتيح تحقيقا ، و في المطاف يتم اعتقال الممرضات و محاكمتهم و سجنهم
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35
5 - ber nour الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 14:20
بغاو اقتلو كولشي حتى الرضع لايتلقونا العناية كما ينبغي. اتقو الله في الشعب المغربي شوية شوفو غير على وجه الإنسانية اما الاسلام خليوه. والله المستعان
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14
6 - كمال الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 14:21
مع الأسف كل شيء مرتفع الثمن في هذه البلد إلا الإنسان..كان المفروض أن يجرب هذا اللقاح الجديد على السيد وزير الصحة والسادة الأطباء وعلى المسؤولين بجلب هذا العقار الجديد..في الوقت الذي توفي فيه الرضيع الأول لم نسمع عن أي تحقيق رغم أن المولود خرج الى الوجود بصحة جيدة كان علينا ان ننتظر وفاة الثاني والثالث حتى نسمع إيفاد لجنة للتحقيق..إن لله وإن إليه راجعون نسأل الله الصبر لذويهم والسلام.
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16
7 - rachidoc1 الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 14:21
من وجهة نظري المتواضعة فإن تلقيح المواليد بلقاح خاص بإلتهاب الكبد الفيروسي ليس من الأولويّات الضرورية، و ذلك لعدم وجود وباء كاسح لهذا المرض يصيب الرضّع.
*
من جهة أخرى يجب قبل كل شيء مساءلة المختبر الذي قام بتصنيع اللقاح.
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18
8 - متتبع الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 14:21
لا حول و لاقوة الا بالله..الله يرحمهم هذا فقط نقطة من نهر التسيب في مستشفياتنا
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10
9 - واد نون الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 14:22
أنا الحاجة الوحيدة لي مكتفهمش ليا فهاذ البلاد هي ان .. الهاتف ضل يرن ولا من مجيب ..
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10 - مواطن الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 14:22
انا لا اظن ان وزارة الصحة و لا العدالة في المغرب اصبح بلد التجارب و لا يمكن اي احد ان ان يقول غير ذالك هناك لجنة تحقيق فقط النتيجة الله يجيب
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7
11 - mourad ch الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 14:24
السلام عليكم رحم الله هذه الملائكة وإلا الجنة مباشرة انشالله خالدين فيها اما بعد لك الله يا وطني أصبحت الملاىكة وبراعم وحديثي الولادة حقلا لتجارب واختبار الحقن كيف لحقنة ان تحدت مفعولا عكسيا أليست هناك دراسة وأبحاث على هذه اللقاحات الا توجد مختبرات تابع لوزرات الصحة وباقي منذوبيات ومختبرات الا توجد أطر صحية وطبية أخصائي المختبرات يدرسون هذه اللقاحات قبل المصادقة عليها و إدخالها اهكذا يعامل رجال الغد و نتظر من هم فيما بعد ان يعطو للبلاد ولا يغادرونها ولا يفكرو في الانتحار والهجرة والهروب من هذا الواقع المرير
الحديث طويل ولكن اقل لكل مسؤول عن هذه من بعيد او قريب صغير او كبيرا هنيئا لك لأنك كنت سببا مباشر او غير مباشر في هذه المسات ومازلت تستطيع ان تنام وأيضا بلا حساب ورقيب
واخيرا اقول لك الله يا وطني .... سلبوك وامتصو دماء حتى آخر نقطة ومازالو عازمين على ما هوا اكثر و أعظم و اجسم .
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7
12 - ورديغة الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 14:26
قطاع قلة الصحة لم يسلم منه حتى الرضع
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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5
13 - بائع الأوهام الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 14:30
غادي يزيدو شي قابلة هاد المرة على الشيفور ديال التران ...
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11
14 - علي الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 14:30
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وش كتلقحو ملهم دجاج أو معرفين حتي تلقيح من مادا يتكون الي مصنعتش تلقيح بلا ما تلقحو ولد عبد الله لقحو ولكم بيه
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4
15 - Qarfaoui Genova الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 14:38
إذا كان أكبر مستشفى و في وسط العاصمة يعرف مثل هذه المشاكل فما بالك بالنساء اللواتي تلدن أمام أبواب المستوصفات أو في طريقهن الى المستشفى على متن عربات تجرها البهائم ِِ ما بالك بالأطفال الرضع و هم يموتون يوميا في المناطق النائية دون ادنى مستوى الوقاية أو العلاج من الأمراض . الصحة في وطننا لا وجود لها على الإطلاق .
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3
16 - مغربية صحراوية الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 14:46
هلى قلة الفئران بديتو تديرو التجارب في اولاد الناس
ماذنبهم وهم حديثي الولادة ؟
الامر لا يجب السكوت عنه ابدا . باي حق تجربوا في الرضع هذا اللقاح ؟
الله يرحم زمان يتولدو على يد القابلات ما قاريين زفتة والاولاد اكبرو صحتهم مليحة .
الله يستر من مستشفيات المغرب ما بقا فيها الامان ؟
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7
17 - هشام سلا الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 14:49
ذهبت بي ابنتي صغيرة لا تتعدا 3سنوات الي مستشفى ابن سيناء الأطفال والمشكل الذي لحضته هوا كتالي.
فحصو بنتي وهيا واقفة أقل من 1تانية تم وصفو إليها داواء غير مناسب لي عمرها واصبحة فيها حكا ولم يعطيها داواء لي صدار وافي الغد توجهتو إلى عيادة طبيب فكانت في تحسن. ملاحضة 80في ميه أطباء فاسدون في هذا المغرب الحبيب
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2
18 - هموا الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 14:51
ها المعقول المطلوب كشف الحقيقة ومحاسبة كل المتورطين في حقن الأطفال .بحقن غير صالحة او منتهية الصالحية أو مخازنة في ظروف غير صالحة للتخزين.بما في ذلك الوزارة المكلفة بالقطاع الصحي.خلينا من راقي بركان والخوا الخوي.
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1
19 - نبيل الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 14:57
فقدت والدتي بنت لها في الستينيات في مستشفى بوزان وذالك سويعات بعد ولادتها ووضع انابيب للتنفس لمساعدتها وهي في زجاجة الحظانة على ذالك الا ان على ماثم التوصل اليه بعد الخبرة ان الممرضة خرجت من المستشفى مبكراً ودون انتظار وصول الفوج الذي كان سيحل مكانها وخلال ذالك الوقت انفلت أنبوب التنفس من انف البنيت ولم يكن هناك من يعيد تركيبه مرة اخرى فماتت خنقاً فعدم القيامة بالمسؤولية على اكمل وجه والاستهتار بالآخرين وانعدام الإنسانية وراء مآسي كبيرة في المغرب فالممرضة قد قتلت البنت بطريقة غير مباشرة
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4
20 - أحمد الفشتالي الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 15:07
في سنة 2009 فقدت إبني في نفس المستشفى (الترحيل من الليمون إلى الا مريم)ابن سينا.وقد توفي بسبب الإهمال التام دون حسيب او رقيب. دفنته في صمت لأني أعلم أن جذور المفسدين عميقة ولم أستطع حتى المطالبة بالملف الطبي لأعلم ماذا يجري لأني أعلم لا أذان صاغية وقد فكرت أن تقاضي المسؤول لكني أعلم إني انا الخاسر للدعوة في النهاية.فلله المشتكى.
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3
21 - Arzt الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 15:09
التلقيح ضد فيروس التهاب الكبد يتم بعد الشهر الثاني من الولادة، التلقيح الوحيد الذي يمكن اعطاءه للرضيع في الشهر الاول هو التلقيح ضد مرض السل BCG و هو تلقيح ليس اجباري
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2
22 - Attendez l'enquête الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 15:16
تعاليق كثيرة والسبب لازال مجهولا....رجاكم، بعض التريث حتى تخرج نتائج التشريح و معرفة نوع الدواء الذي استعمل. هنالك اقوال عن غلط في نوع الدواء الذي كان يجب إستعماله، يقال له curare عوض دواء آخر. و الكورار يفضي إلى شلل عضلات التنفس
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-1
23 - marwan الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 15:28
رضع المغاربة فئران تجارب بالنسبة اوزارة الصحة
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0
24 - bouthirit الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 15:30
يجب ملاحقات الشركات المنتجة للقاح من طرف جمعية الآباء المتضررين.
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